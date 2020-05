COVID-19 : une nouvelle étude montre à quel point les grands du tabac exploitent la pandémie pour promouvoir leurs produits nocifs et accoutumants





WASHINGTON, 15 mai 2020 /CNW/ - Selon une nouvelle étude publiée par la Campaign for Tobacco-Free Kids (Campagne pour Enfants Sans Tabac), les fabricants de tabac et de cigarettes électroniques, profitant de la crise induite par la COVID-19, font de la publicité sur les médias sociaux, de quoi promouvoir leurs produits nocifs et accoutumants, minant les restrictions d'âge à l'achat destinées à protéger les jeunes, et avancent des prétentions non fondées et illicites relatives à la santé. L'étude fait également état des stratagèmes mis en oeuvre par les grandes sociétés de tabac, les fabricants de cigarettes électroniques et les boutiques vapoteurs dans 28 pays.

Sur les médias sociaux, Philip Morris International et le groupe British American Tobacco --- les deux géants du monde du tabac -- s'approprient les mots-dièses populaires, genre « Stay at Home » (Restez chez vous), prônés par les gouvernements et les autorités sanitaires, pour commercialiser plutôt des produits de cigarettes chauffées comme Glo et IQOS et des cigarettes électroniques comme Vype. En Espagne, le groupe British American Tobacco a diffusé des photos publicités des cigarettes électroniques Vype accompagnées du mot-dièse #FrenaLaCurva (#Aplatirlacourbe) et, en Italie, Philip Morris s'est servie de l'enseigne #DistantiMaVicini (#Lointainmaisproche) pour annoncer IQOS. Les sociétés ont également mis en avant des séries de musique à domicile et lancé des vidéos musicales exclusives pour promouvoir les produits du tabac en ligne.

Aux États-Unis, les fabricants de cigarettes électroniques et les boutiques vapoteurs se sont, eux aussi, tournés vers les médias sociaux pour promouvoir leurs produits et stimuler les ventes alors que la crise, la COVID-19, sévit. Les promotions en rapport avec la pandémie varient, allant des masques gratuits à l'achat de cigarettes électroniques aux remises COVID-19 (par exemple, remise de 19 % sur les e-liquides nicotiniques sur saisie du code COVID-19). Dans le même temps, les fabricants de cigarettes électroniques, à la faveur de la pandémie, ont avancé à propos de leurs produits des prétentions illicites et non fondées relatives à la santé. Par exemple, Bidi Vapor a déclaré sur Instagram : « A bidi stick a day keeps the pulmonologist away. » (un bâton bidi par jour éloigne le pneumologue).

Au Kazakhstan, le groupe British American Tobacco a fourni des masques faciaux griffés Glo à plus d'une douzaine d'influenceurs Instagram qui ont ensuite diffusé des photos exposant les masques portant tous la même légende annonçant des masques Glo gratuits (#glomask) à l'achat d'un dispositif Glo. Ces messages et autres mentions publicitaires en faveur des produits du tabac ont été relevés dans des dizaines de pays, et ce, malgré l'annonce faite en décembre 2019, par Instagram et Facebook, selon laquelle les deux plateformes ne permettraient plus aux influenceurs de promouvoir les produits du tabac en ligne.

Parallèlement à la promotion via les médias sociaux, Philip Morris, dans au moins un pays, se passe de toute validation d'identité à la livraison d'IQOS et invoque la crise provoquée par la COVID-19 dans au moins 18 pays pour promouvoir des offres spéciales et la livraison à domicile du produit.

« Les sociétés de tabac ne reculeront devant rien pour vendre encore plus de produits, même si cela les amène à capitaliser sans vergogne sur une pandémie », a déclaré Matthew L. Myers, président de la Campagne pour Enfants Sans Tabac. « Ce n'est pas seulement les grands du tabac qui sont en cause : les boutiques vapoteurs et les fabricants de cigarettes électroniques, pour écouler plus de cigarettes électroniques, se sont rabaissés à un tel point qu'ils ciblent les jeunes et trompent les consommateurs. Alors que nous continuons d'en apprendre davantage sur les liens néfastes entre la COVID-19 et l'usage du tabac, ces manoeuvres devraient sonner l'alarme dans tous les pays du monde. »

D'après les experts en santé publique qui tirent la sonnette d'alarme, les fumeurs et les consommateurs de cigarettes électroniques, confrontés à la COVID-19, courent un risque plus élevé de contracter des maladies graves. Les preuves sont concluantes : le tabagisme augmente le risque d'infections respiratoires, affaiblit le système immunitaire et constitue une cause majeure de maladies chroniques, notamment les maladies pulmonaires, les maladies cardiaques et le diabète, qui aggravent le risque associé à la COVID-19. Il existe également des preuves croissantes que la consommation de la cigarette électronique nuit à la santé des poumons.

Pour en savoir plus sur le tabagisme en rapport avec la COVID-19, rendez-vous sur : https://www.tobaccofreekids.org/problem/covid-19

