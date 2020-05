REPLY : Le conseil d'administration approuve le rapport trimestriel du 31 mars 2020





Aujourd'hui, le conseil d'administration de Reply S.p.A. [MTA, STAR: REY] a approuvé les résultats au 31 mars 2020.

Depuis le début de l'année, le Groupe a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 317,0 millions d'euros, en hausse de 11,8 % par rapport aux données correspondantes de 2019.

Tous les indicateurs sont positifs pour cette période. Au premier trimestre 2020, l'EBITDA consolidé était de 47,6 millions d'euros (42,3 millions d'euros en 2019), soit 15,0 % du chiffre d'affaires.

L'EBIT de janvier à mars s'élève à 38,0 millions d'euros (33,6 millions d'euros en 2019) et représente 12,0 % du chiffre d'affaires.

Le bénéfice avant impôt, de janvier à mars 2020, s'est élevé à 33,9 millions d'euros (34,2 millions d'euros en 2019), soit 10,7 % du chiffre d'affaires.

La situation financière nette du Groupe au 31 mars 2020 est également positive avec 159,3 millions d'euros. La situation financière nette au 31 décembre 2019 est positive avec 105 millions d'euros

« Les résultats du premier trimestre 2020 - déclare Mario Rizzante, président de Reply - ont été très positifs, s'agissant des revenus ou marges. Lorsqu'en mars, l'explosion inattendue de la pandémie Covid-19 a provoqué des ralentissements et des fermetures d'entreprises dans chaque secteur, Reply a réussi à garantir la continuité des activités pour chaque client. Cela a été possible grâce à la flexibilité de son modèle de réseau, asocié à un système de travail basé depuis longtemps sur des outils de productivité individuels avancés et des systèmes intégralement distribués dans le cloud ».

« Les répercussions économiques de la pandémie sur Reply - poursuit Mario Rizzante - ne sont pas prévisibles de manière ponctuelle, car elles dépendront beaucoup de la réaction des entreprises et des gouvernements. Dans les prochains mois on demandera aux entreprises de faire un gros effort de transformation, elles devront gérer le redémarrage dans un cadre concurrentiel complètement différent de celui qu'elles ont laissé derrière elles, en se préparant à faire face efficacement aussi à d'éventuelles nouvelles fermetures. Le scénario est complexe, en pleine évolution et très incertain ; mais la technologie et, en particulier le cloud, l'intelligence artificielle et tous les composants numériques auront un rôle décisif pour façonner notre nouvel avenir ».

Le directeur en charge de l'établissement des rapports financiers de la société, Giuseppe Veneziano, déclare, conformément au paragraphe 2 de l'article 154-bis de la loi de finances consolidée, que les informations comptables contenues dans ce communiqué de presse correspondent aux archives, registres et écritures comptables de la société.

Reply

Reply [MTA, STAR: REY] est spécialisé dans la conception et la mise en place de solutions basées sur les nouveaux canaux de communication et les médias numériques. Reply est un réseau de sociétés hautement spécialisées soutenant les principaux groupes industriels européens opérationnels dans les secteurs des télécommunications et des médias, de l'industrie et des services, de la banque, des assurances et de l'administration publique en termes de définition et de développement de modèles commerciaux adaptés aux nouveaux paradigmes de l'IA, du cloud computing, des médias numériques et de l'Internet des objets. Les services de Reply sont notamment le conseil, l'intégration de systèmes et les services numériques. www.reply.com

Ce communiqué de presse est une traduction, sachant que la version italienne prévaudra.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 15 mai 2020 à 12:45 et diffusé par :