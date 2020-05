Ville-Marie annonce des mesures exceptionnelles pour soutenir la relance commerciale du centre-ville





MONTRÉAL, le 15 mai 2020 /CNW Telbec/ - En marge de l'annonce du plan de déplacements estival, alors que l'arrondissement se prépare à implanter des aménagements piétons et cyclables qui totaliseront près de 40 km, Ville-Marie dévoile de nouvelles mesures pour soutenir la relance commerciale du centre-ville.

« Nous travaillons d'arrache-pied non seulement pour donner de l'espace aux Montréalais et aux Montréalais, mais également pour donner de l'air à nos commerçants, particulièrement touchés par la crise de la COVID-19. Afin d'aider les commerçants de Ville-Marie à se relever les manches, nous adaptons notamment notre programme d'aide financière et leur permettrons d'exploiter à un coût symbolique un café-terrasse ou sans frais un placottoir sur le domaine public, lorsque les autorités de la santé publique le permettront », a souligné la mairesse de Montréal et de Ville-Marie, Valérie Plante.

Programme temporaire de soutien à la relance commerciale

En remplacement du Programme de soutien financier au développement économique commercial 2019-2020, le Programme temporaire de soutien à la relance commerciale COVID-19 vient en aide aux commerces de Ville-Marie pour leur permettre de reprendre leurs activités de manière sécuritaire.

Destiné aux organismes à but non lucratif reconnus, aux regroupements de commerçants et aux sociétés de développement commercial de Ville-Marie, le nouveau programme soutiendra les projets s'inscrivant dans l'un des quatre volets suivants :

La relance de l'activité commerciale; L'accueil du client; La promotion de la rue, des membres et de sa contribution pour le quartier ou sa communauté; L'accompagnement du commerçant dans son adaptation au contexte actuel ou le développement de nouvelles pratiques d'affaires.

Parmi les projets admissibles, notons la gestion de la distanciation, les services de livraison et les campagnes publicitaires encourageant l'achat local.

Tous les détails du programme et le formulaire de demande de soutien sont disponibles en ligne.



Exemption de loyer pour les cafés-terrasses sur le domaine public

Afin d'alléger le fardeau financier des commerçants, l'Arrondissement suspend pour la saison estivale 2020 les frais d'occupation du domaine public ainsi que les frais de délivrance des permis de cafés-terrasses. Seuls les frais d'analyse de dossier, au tarif réduit de 50 $, seront facturés, pour les nouvelles demandes de permis comme pour les renouvellements. Aucuns frais ne seront exigés pour l'aménagement d'un placottoir.

De plus, l'Arrondissement permettra l'aménagement de cafés-terrasses jusqu'à 50 % plus grands dans les rues piétonnes, sous certaines conditions. Ces derniers pourront également être autorisés directement sur la rue, sans plateforme.

Le retour des cafés-terrasses et des placottoirs sur le domaine public se fera lorsque les autorités de santé publique le permettront. De nouveaux aménagements seront également réalisés prochainement pour permettre aux piétons et aux cyclistes de se déplacer en toute sécurité dans l'arrondissement, notamment sur les artères commerciales. Pour en savoir plus sur le plan de déplacements estival annoncé par la Ville de Montréal aujourd'hui, consultez le communiqué de presse.

Les mesures commerciales de Ville-Marie sont complémentaires à celles de la Ville de Montréal et de ses partenaires ainsi que des autres paliers gouvernementaux. Les entreprises de tous les secteurs qui souhaitent obtenir de l'information sur les différents programmes et mesures en vigueur pour les soutenir peuvent téléphoner au 514 394-1793, de 8 h à 17 h, du lundi au vendredi, ou remplir le formulaire de demande d'information en ligne.

