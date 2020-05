Smiths Detection annonce la commercialisation de kits de mise à niveau basés sur les rayonnements ultraviolets capables d'éliminer 99,9 % des micro-organismes sur les bacs des postes d'inspection filtrage.





Smiths Detection annonce aujourd'hui le lancement de ses nouveaux kits à rayonnement ultraviolet (UVC) capables de détruire jusqu'à 99,9 % des micro-organismes présents sur les bacs utilisés aux postes d'inspection filtrage. Mettre en oeuvre des normes d'hygiène renforcées est essentiel, alors que les aéroports cherchent à rétablir la confiance des passagers et du personnel pendant et après la pandémie de Covid-19. Le système UVC est une méthode permettant aux aéroports d'y parvenir en garantissant une protection à long terme contre les bactéries et les virus.

Les kits UVC de Smiths Detection contribuent à protéger les passagers et le personnel contre la transmission tactile des maladies contagieuses lors de leurs passages aux postes d'inspection filtrage dans les aéroports. Ils désinfectent automatiquement les bacs lors de leur transport de la zone de récupération à la zone de préparation passagers. Grâce à son caisson spécialement conçu et à d'autres dispositifs de sécurité, les kits UVC ne présentent aucun risque d'exposition pour le personnel ou les passagers et peuvent être installés rapidement et en toute simplicité dans les systèmes existants d'acheminement des bacs.

Cette technologie éprouvée est utilisée avec succès depuis de nombreuses années pour désinfecter les surfaces dans les secteurs où des exigences strictes en matière d'hygiène, comme l'agroalimentaire et la santé, sont en vigueur. Son application aux postes de contrôle de sécurité réduira le risque de contamination et rassurera donc les passagers et le personnel quant à l'innocuité de la procédure de sécurité.

« En tant que conseiller de confiance du secteur, Smiths Detection travaille avec des aéroports dans le monde entier afin de leur fournir les moyens optimum que nécessitent leurs infrastructures dans le cadre de la pandémie », a déclaré le Global Director Aviation, Richard Thompson. « Les rayonnements UVC représentent une méthode simple et pratique pouvant aider les aéroports à réduire la transmission des bactéries ou virus susceptibles de se trouver à la surface des bacs, à l'heure actuelle comme à long terme. »

La solution est actuellement testée sur site dans les aéroports. Elle est disponible immédiatement pour être installée dans de très brefs délais. Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://www.smithsdetection.com/products/ultraviolet-light-tray-disinfection/

