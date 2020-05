La ville de Morden est maintenant connectée au réseau large bande entièrement optique de Bell MTS





Des connexions directes par fibre optique permettent aux Manitobains de collectivités petites et grandes de bénéficier de la vitesse Internet résidentielle la plus rapide au pays

MORDEN, MB, le 15 mai 2020 /CNW Telbec/ - Bell MTS a annoncé aujourd'hui un investissement pour pouvoir connecter à son réseau entièrement optique de prochaine génération approximativement 3 300 résidences et entreprises de la ville de Morden. Cette expansion du réseau permettra d'offrir aux consommateurs les vitesses Internet les plus rapides au Canada à cette collectivité de la vallée de la Pembina.

Entièrement financée par Bell MTS, l'expansion du réseau de fibre optique à Morden fait partie du plan d'investissement d'un milliard de dollars de Bell MTS, élaboré pour déployer les réseaux large bande sans fil et de fibre optique les plus évolués à l'échelle du Manitoba.

« Un service de connectivité haute vitesse est crucial à la réussite et au mieux-être de nos résidents, entreprises et visiteurs, a déclaré Brandon Burley, maire de Morden. Bell MTS s'est révélée être un puissant allié de la Ville pour ce qui est de la prestation de services essentiels de médias et de communications. Nous sommes heureux de son investissement continu, qui nous permettra de bénéficier d'une technologie Internet rapide et fiable, tout en contribuant à l'amélioration de la compétitivité générale de Morden dans le contexte économique mondial. »

La construction du projet de fibre optique de Morden étant prévu pour cet été, les premiers clients devraient pouvoir accéder aux services Internet Fibe Gigabit , Wi-Fi Partout chez vous et Télé Fibe de Bell MTS cet automne.

« Nous sommes ravis de faire profiter les résidents de Morden de la meilleure technologie Internet au monde dans le cadre de notre plan d'investissement continu pour le Manitoba, a affirmé Dan McKeen, vice-président exécutif, Bell MTS et région Ouest. Bell MTS est fière d'être un investisseur majeur dans l'avenir du Manitoba afin de transformer la façon dont les Manitobains communiquent entre eux et avec le reste du monde. »

S'appuyant sur le réseau entièrement optique de Bell MTS qui relie plus d'une trentaine de municipalités de la province, l'expansion pour y ajouter Morden offrira des vitesses Internet résidentielles pouvant aller jusqu'à 1,5 gigabit par seconde (Gbit/s), soit la vitesse la plus rapide qui soit au pays. Bell MTS offrira également des connexions directes par fibre optique à des résidences et à des entreprises situées à La Salle, à Flin Flon et à Churchill cette année.

Pour en savoir plus sur les services Fibe de Bell MTS, visitez BellMTS.ca/Internet ou BellMTS.ca/Business .

À propos de la ville de Morden

Morden, qui se trouve dans la région de la vallée de la Pembina (dans le sud du Manitoba), compte une population d'environ 9 000 âmes. Sa communauté vibrante vous propose de vivre des expériences extraordinaires qui éveilleront vos sens. Vous découvrirez rapidement que chaque coin de rue est unique et qu'il y a même un réseau souterrain. Des fossiles de Triops vieux de 80 millions d'années au festival de rue d'envergure internationale Morden Corn & Apple Festival, l'art et la culture sont aussi au rendez-vous. Si vous rêvez d'aventure, n'hésitez pas à sillonner nos sentiers pédestres et à explorer le relief accidenté de la vallée de la Pembina.

À propos de Bell MTS

Bell MTS fait partie de BCE, la plus grande entreprise de communications du Canada, et fournit un ensemble de services novateurs sans fil, de télévision, Internet et de communications d'affaires large bande partout au Manitoba. Première entreprise canadienne de multimédia, Bell Média possède des actifs de premier plan dans les secteurs de la télévision, de la radio, de l'affichage et des médias numériques au Manitoba et partout au Canada. Pour en savoir plus, visitez BellMTS.ca ou BCE.ca .

L'initiative Bell Cause pour la cause fait la promotion de la santé mentale au Canada par des campagnes nationales de sensibilisation et de lutte contre la stigmatisation comme la Journée Bell Cause pour la cause, de même que par le versement de dons importants pour les soins communautaires ainsi que l'accès à ces derniers, la recherche et les initiatives de leadership en milieu de travail. Pour en savoir plus, visitez Bell.ca/Cause .

Mise en garde concernant les déclarations prospectives

Certaines déclarations faites dans ce communiqué de presse constituent des déclarations prospectives, incluant des déclarations concernant nos plans de déploiement pour les réseaux et les dépenses d'investissements au Manitoba ainsi que les bénéfices prévus qui en découlent. Elles décrivent nos attentes en date d'aujourd'hui et, sauf dans la mesure où les lois applicables en matière de valeurs mobilières l'exigent, nous ne nous engageons aucunement à les mettre à jour ou à les réviser par la suite.

Toutes ces déclarations prospectives sont faites conformément aux « dispositions refuges » prévues dans les lois canadiennes et américaines applicables. Les déclarations prospectives font l'objet de risques et d'incertitudes intrinsèques et reposent sur plusieurs hypothèses donnant lieu à la possibilité que les résultats ou les événements réels diffèrent de façon significative de nos attentes.

Pour plus de détails au sujet des hypothèses et des risques sous-jacents de certaines déclarations prospectives faites dans le présent communiqué de presse, veuillez vous référer au rapport de gestion du premier trimestre 2020 de BCE, daté du 6 mai 2020, ce document étant déposé par BCE auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières (disponible à Sedar.com) et de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (disponible à SEC.gov). Ce document est également disponible à l'adresse BCE.ca.

