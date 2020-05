Bell accueille le réseau de télévision généraliste de langue française V et Noovo.ca





- Augmenter l'offre et la concurrence au sein du marché québécois de la télévision -

- De nouvelles nominations viennent solidifier les équipes de contenu de langue française -

MONTRÉAL, le 15 mai 2020 /CNW Telbec/ - Bell accueille le réseau de télévision généraliste de langue française V et le service de vidéo sur demande soutenu par la publicité Noovo.ca au sein de sa division Bell Média, suite à l'acquisition de ces propriétés du Groupe V Média qui se conclue aujourd'hui. Cette acquisition permet d'accroitre l'offre disponible pour les téléspectateurs québécois, en plus de rehausser les investissements dans la création de contenu de langue française.

«?L'ajout de l'équipe V au portfolio diversifié de Bell Média représente un élément important pour soutenir notre impératif stratégique visant à offrir le contenu le plus captivant à nos clients de partout, a déclaré Mirko Bibic, président et chef de la direction de BCE Inc. et Bell Canada. ?Bell Média possède toutes les ressources et la volonté pour investir dans la création de contenu de langue française, contribuer au développement de V et augmenter l'offre et la concurrence bien nécessaires au sein du secteur de la télévision québécoise.?»

Karine Moses, présidente, Bell Média Québec et présidente, direction du Québec chez Bell, dirige l'équipe montréalaise responsable des activités quotidiennes de V et de Noovo.ca.

«?Nous sommes ravis d'ajouter le premier réseau de télévision généraliste de langue française à notre portfolio, offrant ainsi aux téléspectateurs québécois une offre bonifiée en programmation d'émissions de nouvelles et de divertissement sur l'ensemble de nos plateformes?», poursuit Karine Moses. ?Nous sommes déterminés à élargir nos liens avec les téléspectateurs, les producteurs indépendants locaux et les annonceurs. Une nouvelle ère débute aujourd'hui, et nous sommes enthousiastes à la perspective des nouveaux développements à venir. »

L'acquisition de V témoigne de l'engagement de Bell Média d'augmenter la production de contenu original au Québec, ce qui amène l'entreprise à réorganiser son équipe de programmation de contenu original de langue française, sous la direction de Suzane Landry, vice-présidente, développement de contenu et programmation de langue française.

Suzane Landry a annoncé aujourd'hui la nomination Mélanie Bhérer au poste de directrice générale, variété, style de vie et documentaire, et de Sophie Parizeau à celui de directrice générale, fiction et contenu numérique. Bell Média accueille également Brigitte Vincent de l'équipe de V à titre de directrice générale, stratégies de programmation, acquisitions et commercialisation. Ces nominations entrent en vigueur immédiatement.

«?Mélanie, Sophie et Brigitte sont des leaders expérimentées de l'industrie qui possèdent une expérience et un flair remarquables. Elles sont passionnées par le contenu de qualité, a déclaré Suzane Landry. Je suis persuadée que grâce à ces leaders et à un esprit renouvelé de collaboration et de créativité provenant de l'industrie, nous sommes bien positionnés pour offrir aux Québécois du contenu encore plus attrayant sur l'ensemble de nos plateformes.?»

V Média possède et exploite des stations de télévision à Montréal, Québec, Saguenay, Sherbrooke et Trois-Rivières, en plus d'être propriétaire de stations affiliées à Gatineau, Rivière-du-Loup et Val-d'Or. Noovo.ca est un service de vidéo sur demande soutenu par la publicité qui permet aux téléspectateurs d'avoir accès aux dernières émissions de divertissement de V, y compris des services vidéo uniques, des entrevues avec des vedettes et des articles de blogue.

À propos de Bell Média Québec

Chef de file en matière de création de contenus au Canada, Bell Média possède des actifs de premier plan dans les secteurs de la télévision, de la radio, des médias numériques et de l'affichage extérieur au Québec, et plus encore. Bell Média exploite plusieurs chaînes de télévision francophones, dont le réseau de télévision généraliste V (comprenant cinq stations locales détenues par la société et trois stations affiliées), en plus de huit chaînes spécialisées et payantes, soit Canal D, Canal Vie, Z, VRAK, Investigation, SUPER ÉCRAN, Cinépop et RDS, la première chaîne sportive du Québec. Bell Média possède actuellement trois des cinq émissions les plus regardées par les groupes démographiques clés parmi les chaînes francophones spécialisées en divertissement, dont six des dix meilleures productions originales. Bell Média exploite également CTV Montréal (la première chaîne d'information anglophone du Québec), en plus d'applications mobiles, de sites web et de plateformes numériques pour ses marques de contenus d'information, de sports et de divertissement, notamment RDS Direct et Noovo.ca. Bell Média détient Crave, le seul service de diffusion en continu bilingue au Canada, offrant plus de 6 000 heures de contenu exclusif en français. Bell Média est le plus important radiodiffuseur du Québec, avec 25 stations dans 14 collectivités qui font toutes parties de la marque iHeartRadio Canada et du service de diffusion en continu. Bell Média détient Astral, un réseau d'affichage extérieur situé au Québec et comptant 50 000 faces publicitaires dans cinq provinces. Bell Média est détenue par BCE Inc. (TSX, NYSE : BCE), la plus grande entreprise de communications du Canada.

Pour en savoir plus, visitez BellMedia.ca .

À propos de Bell

Avec plus de 22 millions de clients des marchés consommateurs et d'affaires, Bell est la plus grande entreprise de communications du Canada. Elle fournit un ensemble évolué de services sans fil, de télévision, Internet et de communications d'affaires large bande partout au pays. Première entreprise canadienne de services multimédias, Bell Média possède des actifs de premier plan dans les secteurs de la télévision, de la radio, de l'affichage et des médias numériques. Fondée à Montréal en 1880, Bell est la propriété exclusive de BCE Inc. (TSX, NYSE : BCE). Pour en savoir plus, veuillez visiter Bell.ca ou BCE.ca.

L'initiative Bell Cause pour la cause fait la promotion de la santé mentale au Canada par des campagnes nationales de sensibilisation et de lutte contre la stigmatisation comme la Journée Bell Cause pour la cause et par le versement de dons importants pour les soins communautaires et l'accès à ces derniers, la recherche et les initiatives de leadership en milieu de travail à l'échelle du pays. Pour en savoir plus, visitez Bell.ca/Cause.

Pour information :

Caroline Audet

514 391-9794

caroline.audet@bell.ca

Relations avec les investisseurs :

Thane Fotopoulos

514 870-4619

thane.fotopoulos@bell.ca

SOURCE Bell Canada

Communiqué envoyé le 15 mai 2020 à 08:15 et diffusé par :