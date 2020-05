1 000 $ par jour à vie - Grande Vie : un Lavallois achète un billet en ligne et rafle le gros lot!





MONTRÉAL, le 15 mai 2020 /CNW Telbec/ - Le 4 mai, Valery Eugene, un résident de Laval, a mis la main sur le gros lot de la Grande Vie, soit 1 000 $ par jour à vie, grâce à une participation achetée en ligne sur lotoquebec.com.

En bref

Loterie (achetée en ligne) : Grande Vie

Lot remporté : gros lot (1 000 $ par jour à vie)

Date du tirage : 4 mai 2020

Lieu de résidence du gagnant : Laval

Faits saillants

Le 4 mai, Valery Eugene est allé sur le site lotoquebec.com pour acheter une participation au Banco, une loterie qu'il aime particulièrement. En voyant le logo de la Grande Vie, il a décidé de se procurer un billet de cette loterie pour le tirage du soir même. Plus tard dans la journée, il s'est procuré une deuxième participation, qui s'est avérée gagnante.

est allé sur le site lotoquebec.com pour acheter une participation au Banco, une loterie qu'il aime particulièrement. En voyant le logo de la Grande Vie, il a décidé de se procurer un billet de cette loterie pour le tirage du soir même. Plus tard dans la journée, il s'est procuré une deuxième participation, qui s'est avérée gagnante. Le lendemain matin, contrairement à son habitude, sa fille est venue dans sa chambre pour le réveiller tranquillement. Ce n'est qu'après ce doux réveil qu'il a pris connaissance du résultat de ses achats. Il a d'abord vu qu'il avait gagné quelques dollars, puis a remarqué un message lui indiquant qu'il avait remporté le gros lot de 1 000 $ par jour à vie à la Grande Vie.

Encore au lit, il a crié « J'ai gagné le gros lot! », réveillant sa conjointe, qui dormait à ses côtés. Valery n'a pas tenu en place jusqu'à l'appel du service à la clientèle de Loto-Québec. « J'ai l'impression que c'est irréel, ce qui m'arrive! » a-t-il confié.

Pour Valery, l'achat de billets de loterie en ligne est très pratique puisqu'il occupe un travail qui lui demande d'être à la maison la majeure partie du temps.

Le gagnant a déjà des projets en tête. Il compte entre autres créer un fonds pour les futures études de sa fille et faire des rénovations à son domicile.

L'entrevue virtuelle audio avec le gagnant a été diffusée sur la chaîne YouTube de Loto-Québec.

1000$ par jour à vie: Valery, gagnant du gros lot de Grande Vie

COVID-19 : comment réclamer son lot?

Afin de contribuer à l'effort collectif contre la propagation de la COVID-19 et de protéger la santé de ses clients et de ses employés, Loto-Québec a suspendu temporairement, le 18 mars dernier, les réclamations de lots en personne à ses centres de paiement aux gagnants. Les détenteurs de billets physiques gagnants d'un lot de 25 000 $ ou plus sont invités à communiquer avec le service à la clientèle de Loto-Québec, mais tout autre lot peut être réclamé par la poste.

Il est à noter que les gagnants qui sont détenteurs de billets physiques dont la date d'expiration se situe entre le 17 mars et le 17 septembre 2020 inclusivement bénéficient de six mois supplémentaires pour réclamer leur lot. Ils sont invités à conserver leurs billets et à faire la réclamation lorsque la situation sera rétablie. Les modalités de paiement de lots remportés sur lotoquebec.com demeurent inchangées.

À propos de Loto-Québec

Loto-Québec a pour mission de gérer l'offre de jeux de hasard et d'argent de façon efficiente et responsable en favorisant l'ordre, la mesure et l'intérêt de la collectivité québécoise. Le divertissement est au coeur de ses activités. En 2019, Loto-Québec a versé 88 lots de 1?000?000 $ ou plus. Les loteries Gagnant à vie et Grande Vie ont permis à 23 chanceux de mettre la main sur une rente à vie. Nos gagnants de lots importants figurent sur la page Gagnants du site Loteries.

