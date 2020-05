LimaCorporate annonce ses plans de Phase 2 pendant la crise du coronavirus : des salaires intégrés à 100 % pour tous les employés





SAN DANIELE DEL FRIULI, Italie, 15 mai 2020 /PRNewswire/ -- LimaCorporate annonce son plan de Phase 2 pendant l'urgence mondiale du coronavirus, qui inclut des salaires intégrés à 100 % pour tous les employés en plus des amortisseurs sociaux alors que de plus en plus d'employés reviennent travailler dans les locaux de la société.

LimaCorporate a poursuivi la fabrication et la distribution depuis ses deux sites en Italie tout au long de la crise. Tous les autres employés travaillent depuis chez eux pour s'assurer que le développement de nouveaux produits, les enregistrements de produits et les principales activités créatrices de valeur de l'entreprise continuent à progresser.

Cette semaine, LimaCorporate a annoncé la poursuite des amortisseurs sociaux pendant neuf semaines supplémentaires pour l'Italie, tandis que pour les filiales dans le monde entier, la société utilisera les formes locales d'amortisseurs sociaux, le cas échéant. Mais il y aura une différence très importante. En effet, avec le soutien des actionnaires et du conseil consultatif, il a été décidé d'intégrer le salaire de tous les employés à 100 % pour les semaines à venir, même ceux qui ont accès aux différentes formes d'amortisseurs sociaux.« LimaCorporate innove non seulement de manières standard au travers des produits et services, mais aussi pour nos employés. Ce choix démontre l'attention et la sensibilité extrêmes de nos actionnaires et de la société vis-à-vis de nos employés. Nous voulons restaurer la confiance, en commençant par le coeur de notre organisation, et renforcer le sentiment d'appartenance parmi tous les travailleurs », a expliqué Luigi Ferrari, CEO de LimaCorporate.

LimaCorporate se prépare également à ramener un plus grand nombre d'employés dans les installations pendant la Phase 2. Dans le cadre d'une approche échelonnée, les employés de LimaCorporate reviendront progressivement par petits groupes, sous une surveillance constante, tandis que les autres poursuivront le « smart working », jusqu'à ce qu'il soit jugé sûr pour tous les employés de revenir. « Nous sommes une société qui fixe toujours des objectifs très ambitieux, avec des attentes élevées pour nos employés. Des attentes élevées sont associées à de hautes responsabilités, et je cherche à protéger la santé et la sécurité de nos employés, partenaires et activités au cours de cette prochaine phase », a ajouté M. Ferrari.

Dans le cadre d'une étape supplémentaire visant à stimuler l'organisation alors que la société sort de cette crise, celle-ci étudie également un nouveau système d'incitation avec des objectifs ajustés pour 2020.

« Nous assistons progressivement à un redressement de notre entreprise, et nous prévoyons une augmentation de notre chiffre d'affaires au cours des prochains mois. Nous devons être prêts à nous relancer avec énergie et enthousiasme, des éléments fondamentaux pour gérer correctement le redressement », a conclu M. Ferrari.

