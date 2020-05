Le Visa Token Service ajoute 28 nouveaux partenaires pour renforcer la sécurité des paiements numériques à travers le monde





Visa Inc. (NYSE : V) a annoncé aujourd'hui que 28 nouveaux partenaires rejoindraient le Visa Token Service (service de jetons de Visa) en tant que demandeurs de jetons avec identifications sur fichier (credential-on-file, COF). Ces nouveaux partenaires permettront de sécuriser davantage les transactions numériques en tokénisant les paiements uniques et récurrents effectués avec des identifiants Visa. La tokénisation remplace le numéro de compte Visa à 16 chiffres du titulaire de carte par un jeton que seule Visa peut déverrouiller, protégeant ainsi le numéro de carte sous-jacent contre les fraudeurs.

Les nouveaux partenaires rejoignant le Visa Token Service incluent les partenaires technologiques et acquéreurs de passerelles suivants : Assist, Aurus, BlueSnap, Braspag, Bambora, DPO PayGate, eComCharge, Fat Zebra, eGHL, Infinitium, iPay88, iVeri, LiqPay/PrivatBank, Mail.ru, Moneris, One Inc., Omise, Payture, Payvision, Portmone.com, RBK.Money, Spreedly, Tickets Travel Network EESTI, Tranzzo, walletdoc, WayForPay, Windcave, et Yandex.Money. Une fois certifiés, ces 28 partenaires seront en mesure de tokéniser des paiements numériques avec identifications sur fichier au nom de leurs clients commerçants et clients de paiements, afin d'offrir un niveau supplémentaire de sécurité.

Outre le renforcement de la sécurité, la tokénisation permet également de réduire les frictions au cours du processus de paiement, dans la mesure où les clients n'ont pas à mettre à jour manuellement les informations mémorisées de carte en cas de perte, vol ou expiration de leur carte Visa. Au lieu de cela, les institutions financières peuvent automatiquement mettre à jour les identifiants de paiement expirés ou compromis. Ceci permet de réduire les défauts de paiement pour les commerçants, et d'éviter aux consommateurs les commissions ou frais indésirables liés à des retards de paiement.

Plus des deux tiers (69 %) des consommateurs américains choisissent de mémoriser une carte sur fichier ou d'établir une facturation récurrente auprès de commerçants1. De plus en plus, ces commerçants choisissent la tokénisation afin que les paiements numériques récurrents et l'expérience de shopping en ligne de leurs clients soient moins vulnérables aux fraudes, Visa ayant ajouté plus de 150 partenaires demandeurs de jetons au Visa Token Service au cours des cinq dernières années.

« Les consommateurs s'orientent plus rapidement que jamais vers les commerces accordant la priorité au numérique, quel que soit leur achat, et la tokénisation fait partie des outils les plus efficaces utilisés par Visa pour lutter contre la fraude et améliorer l'expérience de paiement numérique », a déclaré Ansar Ansari, vice-président principal des produits de paiement numérique chez Visa. « Nous avons constaté un taux de réduction des fraudes de 26 % concernant les transactions numériques traitées via le Visa Token Service par rapport aux transactions traditionnelles en ligne effectuées avec une carte2. Ce résultat est impressionnant, et ces nouveaux partenaires ne feront que renforcer cette dynamique. »

L'expansion du Visa Token Service intervient à l'heure où le service enregistre une croissance rapide de ses efforts de tokénisation avec identifications sur fichier (COF), un plus grand nombre de commerçants et de distributeurs s'apprêtant à adopter cette technologie sécurisée. Depuis le lancement du Visa Token Service en 2014, Visa a ajouté plus de 150 demandeurs de jetons mondiaux ? parmi lesquels des fabricants d'appareils mobiles et portables, des portefeuilles d'émetteur, des commerçants en ligne, ainsi que des fournisseurs et acquéreurs de services de paiement ? issus de 137 marchés sur la plateforme de jetons. Visa a récemment annoncé que, d'après les estimations, les participants du Visa Token Service (VTS) traitaient un volume combiné de paiements numériques de 1000 milliards USD3, ce qui marque une opportunité significative dans le cadre de ses efforts consistant à rendre plus sécurisés les paiements numériques.

L'ajout de ces nouveaux acquéreurs de passerelles et demandeurs de jetons augmentera la portée mondiale et soutiendra l'engagement de Visa en faveur de la sécurité et de la souplesse des paiements en ligne et mobiles, à la fois dans le cadre du commerce électronique traditionnel et des transactions avec identifications sur fichier.

Commentaires des partenaires :

« Assist Belarus entend fournir à ses clients les meilleurs services dans le domaine de l'acquisition Internet », a déclaré Vyacheslav Senin, directeur d'Assist Belarus. « Nous sommes fiers de nous associer avec Visa, en tirant parti du Visa Token Service afin de fournir un nouveau niveau de protection pour les paiements numériques. Cette technologie contribuera à protéger les transactions en remplaçant les informations confidentielles de paiement par un jeton numérique unique. »

« Aurus travaille aux côtés de Visa afin d'offrir des fonctionnalités et des produits aux commerçants et consommateurs Aurus, qui aident les acheteurs à bénéficier d'un passage en caisse simple et sécurisé, ainsi que d'une sécurité accrue », a déclaré Rahul Mutha, fondateur et PDG d'Aurus. « Visa Token Service est un atout qui aide les commerçants à protéger les informations de paiement sensibles et sous-jacentes, tirant ainsi parti du commerce unifié AurusPay qui fournit ces points de contact efficaces permettant à un commerçant d'effectuer des transactions avec ses clients. »

« Visa Token Service répond à trois besoins clés des commerçants électroniques : conversions accrues de paiements, plus grande sécurité et réduction des frictions à partir de l'expérience de l'utilisateur de cartes », a déclaré Ralph Dangelmaier, PDG de BlueSnap. « Nous sommes ravis que ce service fasse désormais partie de la plateforme de paiement tout-en-un de BlueSnap.

« Bambora est ravie de s'associer avec Visa afin de commercialiser le Visa Token Service en faveur des entreprises et des consommateurs », a déclaré Anne McDonnell, directrice générale Asie-Pacifique de Bambora. « En tant que consommateurs, nous sommes nombreux à avoir été confrontés à la difficulté de mettre à jour nos informations de carte sur de multiples plateformes lors de la perte ou de l'expiration d'une carte. Cette toute nouvelle innovation de Visa aidera les commerçants de Bambora à augmenter leurs taux d'autorisation, tout en fournissant aux consommateurs une expérience client plus fluide et plus sécurisée - c'est une démarche où tout le monde est gagnant. »

« Chez Braspag, nous considérons que la sécurité est un élément clé de l'expérience de paiement », a déclaré Rogério Signorin, directeur général de Braspag. « La combinaison de la sécurité, de la souplesse et de la simplicité avec l'innovation fait partie de notre mission, et la tokénisation contribue à délivrer ces éléments au marché du commerce électronique. Il existe encore de nombreuses opportunités consistant à développer le secteur numérique au Brésil et à travers le monde, et Braspag continuera certainement de contribuer à la croissance de ce secteur. »

« Nous sommes ravis de rejoindre le programme Visa Token Service en tant que demandeur de jetons et fournisseur de services de jetons », a déclaré Alexander Mihailovski, directeur du développement commercial chez eComCharge LLC. « La participation à ce programme nous permettra de rendre les acceptations de paiement du commerce électronique plus pratiques, rapides et sécurisées pour tous les participants de la transaction. Nous sommes heureux de devenir un partenaire Visa. »

« Depuis le premier jour, Fat Zebra se focalise sur la création d'un écosystème de paiements aux côtés de partenaires capables d'accélérer les ambitions de nos clients. Nous sommes engagés depuis toujours en faveur de la protection de chaque dollar traité à nos côtés par nos commerçants, en offrant des solutions contre les fraudes et des produits de tokénisation de classe mondiale », a déclaré Pred Dragila, PDG de Fat Zebra. « Le fait de continuer de renforcer notre partenariat avec Visa nous confère encore plus de confiance dans la capacité de nos commerçants à délivrer une expérience client exceptionnelle - partout dans le monde. Les commerçants Fat Zebra qui utilisent la mise en place du Visa Token Service peuvent commencer à protéger les données de leurs clients immédiatement. La vitesse et la précision constituent des éléments capitaux pour nos commerçants. »

« Du fait de l'utilisation croissante des appareils intelligents mobiles et du commerce mobile, les nouvelles technologies de paiement rationalisent les processus de paiement pour délivrer les meilleures expériences clients, qui sont à la fois fluides, simplifiées et sécurisées », a déclaré Danny Leong, PDG du groupe eGHL. « GHL est honorée de s'associer avec Visa dans le cadre de l'adoption du VTS en Asie du Sud-Est, en contribuant à transformer l'univers bancaire et du commerce électronique dans la région. Une fois en ligne, plus de 2000 commerçants eGHL issus de plusieurs secteurs bénéficieront de cette technologie. »

« Infinitium est ravie d'agir en tant que demandeur de jetons et fournisseur de services de jetons Visa », a déclaré Ho Ching Wee, fondateur et président-directeur général du groupe Infinitium. « Ce partenariat avec Visa permet à Infinitium de soutenir le Visa VTS, ainsi que d'améliorer ses nombreux systèmes de paiement pour les acquéreurs et les commerçants. Infinitium s'engage à propulser la convergence des paiements numériques et à susciter un impact pour le monde entier grâce à des services plus sécurisés et plus fluides. »

« La sécurisation des transactions entre nos commerçants et nos acheteurs en ligne a toujours été une priorité absolue », a déclaré M. Lim Kok Hing, cofondateur et PDG d'iPay88. « iPay88 est fière d'être partenaire du Visa Token Service et de travailler à ses côtés pour garantir une expérience de paiement plus sécurisée, optimisée et fluide à ses clients. Nous croyons en la numérisation et avons pour responsabilité de fournir à nos commerçants un écosystème de paiement sécurisé et optimisé. »

« Le fait d'aider les commerçants à atteindre les meilleurs résultats possibles en matière de sécurité demeure une priorité chez iVeri », a déclaré Barry Coetzee, PDG d'iVeri Payment Technology. « C'est pourquoi le choix de tirer parti du Visa Token Service pour fournir une transaction tokénisée de bout en bout fut une décision facile à prendre. »

« Le fait de préserver la sécurité des données des titulaires de cartes tout en garantissant la tranquillité d'esprit de nos commerçants lors de l'utilisation de Moneris Vault concernant les exigences en matière de cartes sur fichier, a toujours été notre priorité », a déclaré Patrick Diab, directeur des produits chez Moneris Solutions Corporation. « Visa Token Service augmente les niveaux de sécurité dans Moneris Vault. La capacité de demander un jeton auprès de Visa, et de le fournir dans un jeton Moneris pour l'autorisation des commerçants, permet aux commerçants de bénéficier de la sécurité combinée et des services à valeur ajoutée proposés par Moneris et Visa. »

« Nous sommes ravis d'offrir le Visa Token Services aux commerçants Omise d'Asie du Sud-Est à l'avenir », a déclaré Anuchit Chitpirom, directeur d'exploitation d'Omise. « Cette démarche renforce notre engagement en faveur de la protection des consommateurs et des commerçants, ainsi que notre capacité à fournir une expérience de shopping optimisée et plus fluide aux consommateurs. L'actualisation dynamique des identifiants lors de la perte, du vol ou de l'expiration d'une carte permet de garantir un service ininterrompu pour les consommateurs finaux, ainsi qu'une amélioration des taux d'autorisation pour nos commerçants. »

« One Inc. est ravie de soutenir et d'offrir le Visa Token Service à ses clients du secteur des assurances », a déclaré Avin Arumugam, directeur des produits chez One Inc. « Pour les compagnies d'assurance, les paiements constituent le premier point de contact dans le cadre du parcours d'un assuré, soit en établissant une grande fidélité vis-à-vis d'une marque, soit en affectant négativement la rétention des clients. En collaborant avec Visa, nous permettons à nos clients de s'assurer qu'ils bénéficient à la fois du plus haut niveau de sécurité, et d'une expérience de paiements moderne et sans frictions. »

« Les paiements en ligne sont devenus un outil indispensable pour les entreprises, et il est très important de les rendre aussi accessibles et sécurisés que possible, à la fois pour les acheteurs et les vendeurs. Chez Payture, nous sommes persuadés que la tokénisation demeurera une partie intégrante de l'expérience de paiement numérique », a déclaré Anna Salomatova, directrice commerciale chez Payture. « Nous sommes heureux de participer au processus mondial de transformation du secteur, et sommes ravis de faire partie des fournisseurs de services de paiement sur Internet qui mettent en oeuvre le Visa Token Service en Russie. Nous considérons qu'il s'agit d'une étape importante pour l'ensemble de la communauté du commerce électronique en Russie et dans la CEI, qui rendra les paiements en ligne plus souples et plus sécurisés pour tous les acteurs du marché. »

« En ajoutant les jetons du réseau Visa, Payvision améliore sa solution existante de tokénisation grâce à un niveau supplémentaire de sécurité pour une prévention efficace des fraudes », a déclaré John Snoek, directeur des produits chez Payvision. « Grâce au VTS, nous proposons une option sans effort permettant à nos commerçants de fournir des paiements plus sécurisés et fluides, ainsi qu'une expérience de shopping optimisée. Le commerce électronique et les canaux intégrés aux applications, notamment les transactions avec "cartes sur fichier", enregistreront des taux d'autorisation supérieurs ainsi que des conversions améliorées. »

« Portmone.com est ravie de soutenir le Visa Token Service et de l'offrir à ses commerçants, utilisateurs et partenaires bancaires en Ukraine et sur d'autres marchés au sein de la région CEI ESE », a déclaré Sviatoslav Komakha, PDG de Portmone.com. « Les paiements réguliers à haute fréquence en deux clics s'inscrivent au coeur de notre modèle d'affaires, et le VTS est parfaitement adapté ici, grâce à une expérience améliorée de carte sur fichier, à une meilleure sécurité, et à des taux de conversion supérieurs. »

« PrivatBank est fière de lancer une tokénisation sans présence de carte qui se focalise sur deux piliers importants : l'amélioration de l'expérience utilisateur et l'augmentation du niveau de sécurité », a déclaré Sergiy Kharitich, directeur du numérique chez PrivatBank. « Notre société est persuadée que cette technologie contribuera à développer plus rapidement le commerce électronique, et engendrera un impact positif significatif sur les consommateurs ainsi que sur tous les acteurs du secteur du commerce électronique. »

« RBK.money entend fournir uniquement les meilleures solutions destinées au développement du marché des paiements numériques », a déclaré Denis Burlakov, PDG de RBK.Money. « Les approches fluides en matière de services financiers sont indispensables aujourd'hui, et nous sommes ravis de rejoindre le Visa Token Service pour fournir aux commerçants russes une nouvelle technologie de paiement capable d'accroître les taux d'approbation des transactions, ainsi que d'améliorer la sécurité et l'expérience globale des clients. »

« Spreedly est heureuse de rejoindre l'écosystème du Visa Token Service », a déclaré Justin Benson, PDG de Spreedly. « Notre soutien contribuera à accélérer l'adoption de cette offre précieuse pour les commerçants, en leur permettant de générer une plus grande flexibilité commerciale ainsi que davantage de recettes et de sécurité grâce à nos services d'orchestration des paiements. »

« Chez Tickets Travel Network EESTI, la sécurité des paiements et l'amélioration continue de l'expérience utilisateur revêtent une importance cruciale », a déclaré Ihor Hrabovych, membre du comité de direction de Tickets Travel Network EESTI. « C'est précisément pourquoi nous tirons parti de la technologie de tokénisation de Visa pour accroître la sécurité des informations. »

« Tranzzo est ravie de soutenir le Visa Token Service. En combinant la solution de Visa avec nos outils de protection des données, nous permettons aux commerçants de récolter les bénéfices de la tokénisation », a déclaré Yan Klochko, PDG de Tranzzo LTD. « Notre intégration avec le VTS offrira aux commerçants un niveau supplémentaire de sécurité et une expérience client améliorée, tout en rendant encore plus souples les paiements numériques sur leur plateforme Web ».

« walletdoc est heureuse de soutenir et d'offrir le Visa Token Services à ses commerçants », a déclaré Dan Wagner, PDG adjoint de walletdoc. « Grâce à son partenariat avec Visa, walletdoc entend fournir aux commerçants des taux d'autorisation améliorés, un renouvellement automatique des cartes expirées, et une sécurité accrue avec très peu, voire aucun effort supplémentaire de leur part. »

« En tant que fournisseur de services de paiement populaire en Russie, Yandex.Checkout est fière d'offrir à ses clients une sécurité accrue et une réduction des frictions dans le cadre de l'expérience client grâce à son partenariat étendu avec Visa », a déclaré Yulia Gorelova, directrice de l'activité de paiement chez Yandex.Money (société mère de Yandex.Checkout). « En tant que demandeur de jetons en Russie, nous entendons fournir de nouvelles opportunités aux commerçants de la région, en réduisant les frictions dans le cadre des processus de paiement et du stockage des identifiants de carte. »

À propos de Visa

Visa Inc. (NYSE : V) est le leader mondial des paiements numériques. Notre mission est de relier le monde grâce au réseau de paiement le plus innovant, le plus fiable et le plus sûr, et, ce faisant, de permettre aux individus, aux entreprises et aux économies de prospérer. Notre réseau de traitement global de pointe, VisaNet, fournit des paiements sécurisés et fiables dans le monde entier, et est capable de gérer plus de 65 000 messages de transaction par seconde. La constante focalisation de la société sur l'innovation est un catalyseur pour la croissance rapide du commerce numérique connecté sur tout type d'appareil, pour tous et partout. À l'heure où le monde évolue de l'analogique vers le numérique, Visa applique sa marque, ses produits, ses employés, son réseau et son envergure pour réinventer l'avenir du commerce. Pour en savoir plus, rendez-vous sur À propos de Visa, visa.com/blog et @VisaNews.

1 Données transactionnelles de Visa, 12 mois consécutifs clos en septembre 2018, région émettrice : États-Unis

2 Données transactionnelles de Visa, avril-juin 2018, région émettrice : États-Unis

3 Ce chiffre combine les chiffres réels et les estimations de volume de paiement rapportés par Visa

