/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Panel virtuel de la CCMM et la FCCQ sur le rôle crucial des institutions financières en temps de crise/





MONTRÉAL, le 14 mai 2020 /CNW Telbec/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM) et la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) invitent les représentants des médias à assister à un panel virtuel unique composé de dirigeants de premier plan de nos grandes institutions financières.

Les panélistes invités s'exprimeront sur les interventions et les actions nécessaires mises en oeuvre par leurs organisations afin de soutenir les particuliers et les entreprises dans le contexte de la pandémie de COVID-19.

Nos panélistes :

Stéphane Achard

Premier vice-président à la direction, Entreprises et Assurances

Banque Nationale

Marie-Claude Boisvert

Première vice-présidente, Services aux entreprises

Mouvement Desjardins



Sylvie Demers

Présidente, Direction du Québec, Banque TD

Claude Gagnon

Président

BMO Groupe financier, Québec

Nadine Renaud-Tinker

Présidente, Direction du Québec

RBC Banque Royale

Stéphane Therrien

Vice-président exécutif, Services aux entreprises et aux particuliers

Banque Laurentienne

Date : Vendredi 15 mai 2020



Heure : De 10 h à 11 h Mot d'introduction par Michel Leblanc de la CCMM et Charles Milliard de la FCCQ Panel et période d'échanges



Format : Panel virtuel Pour vous inscrire, cliquez ici.

