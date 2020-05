BDC présente les progrès réalisés jusqu'à maintenant pour soutenir les entreprises touchées par la COVID-19





MONTRÉAL, le 15 mai 2020 /CNW Telbec/ - Alors que le Canada amorce son troisième mois de confinement, BDC fait le point sur la situation à ce jour et jette un regard sur la façon dont elle soutiendra la reprise économique au cours des prochains mois. Dès le mois de mars, alors que le coronavirus commençait à se propager d'un bout à l'autre du pays, BDC a rapidement offert aux entreprises touchées des prêts de fonds de roulement allant jusqu'à deux millions de dollars, assortis de modalités de remboursement souples. L'objectif : aider les entrepreneurs à maintenir leurs activités jusqu'à ce que la situation se stabilise.

Bilan des deux derniers mois

« Cette crise de santé publique a eu d'énormes répercussions sur les entreprises. L'un des rôles les plus importants de BDC, en tant que banque des entrepreneurs du Canada, est de fournir du crédit pendant les périodes difficiles », a déclaré Michael Denham, président et chef de la direction de BDC. Depuis la mi-mars, par rapport à la période pré-COVID, BDC :

a autorisé du nouveau financement* totalisant plus d'un milliard de dollars pour les PME canadiennes de toutes tailles;

pour les PME canadiennes de toutes tailles; a autorisé des prêts de fonds de roulement d'un montant total 10 fois plus élevé ;

; a traité près de 40 000 reports pour ses clients, représentant 771 millions de dollars en reports de paiements.

La Banque a aussi mis sur pied le Programme de financement relais BDC Capital qui consiste en des billets convertibles pour les entreprises en démarrage canadiennes admissibles qui ont une ronde de financement en cours, levée auprès d'investisseurs existants ou de nouveaux investisseurs qualifiés.

Plus récemment, la Banque a lancé de nouveaux programmes en collaboration avec son actionnaire, le gouvernement du Canada, dans le cadre du Programme de crédit aux entreprises (PCE). « Compte tenu de l'ampleur de la crise actuelle, il était important pour nous de travailler de concert avec les institutions financières du secteur privé et nos partenaires du gouvernement fédéral pour soutenir le plus grand nombre d'entrepreneurs possible » explique M. Denham. Ces programmes comprennent :

le Programme de cofinancement de BDC - jusqu'à 12,5 millions de dollars par entreprise, pour les entreprises de plus petite taille, par l'entremise des institutions financières canadiennes;

- jusqu'à 12,5 millions de dollars par entreprise, pour les entreprises de plus petite taille, par l'entremise des institutions financières canadiennes; le Programme de financement de BDC pour les moyennes entreprises - des prêts subordonnés jusqu'à 60 millions de dollars par entreprise pour les entreprises de plus grande taille ayant des besoins plus élevés en matière de liquidités, accordés conjointement avec le prêteur principal. Les modalités du programme sont en voie d'être finalisées et des renseignements supplémentaires seront rendus publics au cours des prochaines semaines.

Tournés vers l'avenir : conseils pour la relance

« Nous sommes conscients qu'il n'a jamais été aussi difficile d'exploiter une entreprise, mais nous savons aussi que la reprise s'en vient, a ajouté Michael Denham. Nous avons plus de 60 000 clients entrepreneurs partout au Canada. Même si la situation est encore très difficile, quand nous leur parlons et voyons à quel point ils innovent et font preuve de résilience depuis le début de la crise, nous sommes confiants et fiers d'être à leurs côtés et de contribuer à la reprise. »

Dans cette optique, BDC a lancé trois nouvelles solutions de services-conseils, accessibles à distance, afin d'aider les entreprises à préparer la relance de leurs activités. Les conseillers d'affaires de BDC fournissent des conseils sur l'optimisation des ventes en ligne, la gestion des opérations et des flux de trésorerie, et l'atténuation des risques pour la santé en milieu de travail.

BDC s'efforce de fournir le plus de renseignements possible pour aider les entrepreneurs à s'y retrouver parmi les diverses mesures de soutien à leur disposition. La Banque a lancé sur son site Web une section spéciale dans laquelle les entrepreneurs peuvent trouver des conseils et des outils gratuits pour faire face à la COVID-19, notamment une boîte à outils de planification et une liste des ressources disponibles.

Pour plus de renseignements, visitez bdc.ca/infocoronavirus.

À propos de BDC



BDC est la seule banque qui se consacre uniquement aux entrepreneurs. Elle offre un accès à du financement ainsi que des services-conseils afin d'aider les entreprises canadiennes à croître et à réussir. BDC Capital, sa division d'investissement, propose une vaste gamme de solutions de capital et de financement personnalisé. Depuis 75 ans, BDC a pour objectif de soutenir les entrepreneurs de tous les secteurs et à toutes les étapes de leur croissance. Pour en savoir davantage et pour consulter gratuitement plus de 1 000 outils, articles et histoires d'entrepreneurs, visitez le site bdc.ca.

* Ce chiffre ne tient pas compte des résultats des programmes dans le cadre du PCE.

