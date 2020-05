Wipro se positionne en tant que Leader dans le Quadrant magique de Gartner pour les services gérés de lieux de travail





Wipro Limited (NYSE : WIT, BSE : 507685, NSE : WIPRO), une société internationale de premier plan, spécialisée dans les technologies de l'information, le conseil et les services de processus métiers, a annoncé aujourd'hui sa position de Leader dans le Quadrant Magique (Magic Quadrant) de Gartner, pour les services gérés de lieux de travail (Managed Workplace Services, MWS). Le rapport a été rédigé par David Groombridge, Claudio Da Rold, Tobi Bet et Stephanie Stoudt-Hansen et a été publié le 25 février 2020.

« Gartner évalue les fournisseurs de MWS en fonction de la qualité et de l'efficacité des processus, des systèmes, des méthodes et des procédures qui permettent à la performance de chaque fournisseur d'être compétitif et efficace, tout en ayant un impact positif sur les revenus, la rétention des clients et la réputation. » Ce Quadrant Magique a évalué 17 fournisseurs de MWS en fonction de leur capacité d'exécution et de l'exhaustivité de leur vision.

Les analystes de Gartner ont commenté en ces termes : « Les Leaders fournissent leurs solutions de services avec compétences, ont une vision claire de l'orientation du marché des services et développent et améliorent activement leurs qualifications pour maintenir leurs positions de leadership. Le Quadrant des Leaders permet de connaître la direction du marché des MWS. Cependant, la plupart des offres numériques ayant trait aux lieux de travail ont encore de faibles taux d'adoption. Dix fournisseurs ont émergé en tant que Leaders dans ce Quadrant Magique. Les Leaders ont démontré leur expérience dans la fourniture de MWS et ils comprennent ce qui est nécessaire pour fournir ces services avec succès. Ils ont démontré leur capacité d'exécution ainsi que leurs visions stratégiques. »

Kiran Desai, vice-président principal et responsable mondial des Services et de l'infrastructure cloud chez Wipro Limited, a déclaré : « Gartner met en lumière notre transformation numérique de bout en bout des lieux de travail des grandes entreprises par le biais de notre offre parapluie LiVE Workspacetm, qui utilise une approche basée sur le design et le conseil pour les engagements. Gartner reconnaît également nos résolutions en termes de contact client, basées sur l'auto-amélioration intelligente, le libre-service, l'analyse et l'automatisation, comme faisant partie des plus élevées de l'industrie. Cette reconnaissance réaffirme notre avantage dans le domaine des services de lieux de travail et notre engagement à fournir des solutions d'infrastructure à forme humaine à nos clients avec des services de pointe comme LiVE Workspacetm. Nous restons déterminés à offrir une expérience véritablement numérique à nos clients en élargissant continuellement nos capacités de design et de technologie ainsi que notre portefeuille de solutions. »

Gartner ne soutient aucun des fournisseurs, produits ou services décrits dans les recherches qu'il publie, et ne conseille pas aux utilisateurs de technologie de choisir uniquement les fournisseurs ayant reçu les meilleurs scores ou autre désignation. Les recherches publiées par Gartner reflètent les opinions de l'organisme de recherche de Gartner et ne doivent pas être interprétées comme énonçant des faits. Gartner décline toute garantie explicite ou implicite relative à cette recherche, y compris toute garantie de qualité marchande ou d'adéquation à un objet particulier.

Wipro Limited (NYSE : WIT, BSE : 507685, NSE : WIPRO) est une société leader mondiale en technologies de l'information, conseils et services de processus métiers. Nous tirons parti du pouvoir de l'informatique cognitive, de l'hyperautomatisation, de la robotique, du cloud, de l'analytique et des technologies émergentes, pour aider nos clients à s'adapter au monde numérique, et leur assurer le succès. Société reconnue mondialement pour son portefeuille complet de services, son solide engagement en faveur de la durabilité et sa forte responsabilité citoyenne, nous possédons un effectif dévoué de plus de 175 000 personnes, au service de clients répartis sur six continents. Ensemble, nous découvrons des idées et établissons les liens nécessaires pour construire un avenir meilleur, entièrement nouveau.

