Alfresco annonce les lauréats des Prix Partenaires de l'exercice 2020 et son tout nouveau programme de partenariat





Alfresco Software, un fournisseur de services de contenu open source, a annoncé aujourd'hui les lauréats des Prix Partenaires (Partner Awards) pour l'exercice 2019, chacun se positionnant à l'avant-garde de l'innovation numérique. De plus, Alfresco a également lancé à l'échelle internationale un tout nouveau programme normalisé qui simplifie la façon dont Alfresco gère ses affaires avec ses partenaires en vue d'augmenter les opportunités de rentabilité à la fois pour Alfresco et ses partenaires.

Alfresco a également renforcé son engagement envers ses partenaires et continue à s'investir de manière significative dans la création et l'amélioration du programme. La société a récemment développé son réseau d'intégrateurs système internationaux en s'associant avec la société NTT Data, basée au Texas, qui compte 50 000 professionnels dans le monde et peut prendre en charge les migrations cloud, la rationalisation des processus métier ou la mise à niveau des infrastructures vieillissantes.

Parmi les points forts principaux du nouveau programme figurent le développement de nouveaux niveaux de partenariat, la création d'un nouveau portail pour les partenaires, des évaluations métier trimestrielles, la création de campagnes de commercialisation communes, des ressources marketing dédiées, des ventes et une assistance supplémentaires et d'autres améliorations essentielles pour l'activité.

Dans le cadre des Prix Partenaires, chaque partenaire lauréat a dû faire preuve d'un engagement notable envers le Programme de partenaires Alfresco (Alfresco Partner Program) et réalisé une transformation numérique prometteuse pour les clients communs, qu'il ait été récompensé pour son utilisation innovante de l'Afresco Digital Business Platform, ou pour sa mise en oeuvre créative d'une solution sectorielle Alfresco.

Scott Elliott, vice-président principal chez Alfresco Worldwide Alliances and Channels, a déclaré : « Ces prix récompensent les partenaires qui proposent des solutions et des services innovants et uniques basés sur Alfresco et grâce auxquels nos clients communs ont pu relever leurs défis métier les plus critiques. Nous sommes fiers de collaborer avec ces entreprises. Ces prix témoignent du dévouement de nos partenaires en matière de résolution des problèmes, de façonnage des tendances sectorielles au sein de marchés clés et de création d'une valeur et de résultats métier réels. »

Partenaire Technologie mondiale de l'année Ephesoft : Avec la mise en place de nouvelles intégrations métier et techniques, Ephesoft étend l'Alfresco Digital Business Platform en ajoutant une capacité de capture de documents IA/AM puissante qui soutient la transformation numérique des entreprises. Au cours de l'année passée, Ephesoft a triplé son taux de croissance annuel grâce à des solutions de capture de documents modernes.

Lauréats des Prix Partenaires européens Partenaire EMOA de l'année ? TATA Consulting Services (RU) : Pour avoir réussi à réaliser une preuve de concept dans le cadre d'un projet de conseil côté client qui a abouti sur une mise en oeuvre significative d'Alfresco, en impliquant une migration depuis un gestionnaire de contenu IBM FileNet pour un prestataire majeur de services de retraite, d'assurance-vie et de polices d'assurance générale au RU. En outre, la société a fait preuve d'un véritable engagement envers Alfresco en investissant dans l'un de ses plus vastes centres d'excellence, comptant plus de 150 spécialistes Alfresco qualifiés. Partenaire Renouvellements EMOA de l'année ? Atol Conseils et Développements (France) : A atteint le taux le plus élevé de renouvellement dans le cadre de son objectif de renforcement de la satisfaction client en sollicitant ses connaissances des activités de ses clients, et a fait preuve d'une collaboration forte avec l'équipe d'Alfresco. Partenaire EMOA RU et Irlande de l'année ? SynApps Solutions (RU) : L'expertise en contenu d'entreprise de SynApps associée à des connaissances approfondies relatives au secteur et à son savoir-faire en termes d'expérience utilisateur a permis à la société d'acquérir plusieurs nouvelles opportunités métier dans les secteurs des transports, des services financiers et de la santé. Partenaire EMOA Nord de l'année ? NLX (Pays-Bas) : Avec sept nouveaux déploiements et mises en oeuvre actives, NLX a démontré un leadership remarquable sur le marché en intégrant des solutions Pega et Alfresco pour le secteur public aux Pays-Bas. Partenaire EMOA Sud de l'année ? CGI (France) : Les compétences de CGI en matière d'architecture Alfresco Digital Business Platform ont permis à la société de concevoir un environnement technique efficace, évolutif et hautement sécurisé pour une plate-forme ECM, ce qui a abouti à l'acquisition d'un nouveau client commun important : la Défense française.

Lauréat des Prix Partenaires en Amérique Partenaire Intégrateur de systèmes international (GSI) de l'année ? Cognizant : Ce prix récompense plusieurs nouvelles mises en oeuvre métier, dont Victory Capital et l'USAA. En outre, Cognizant a développé et déployé SafeDX, une solution SaaS multi-locataires inédite dans le secteur et qui exploite Alfresco Content Services (ACS) et Governance Series (AGS). Elle est déployée dans plusieurs entreprises pharmaceutiques pour la gestion des essais cliniques. Partenaire Intégrateur système de l'année ? Micro Strategies (New Jersey) : Figurant parmi les partenaires stratégiques depuis plus de 13 ans, Micro Strategies propose des solutions technologiques de bout en bout et des services de conseil pour aider ses clients à comprendre le paysage informatique. Au cours de l'exercice 2020, Micro Strategies est parvenu à devenir le principal partenaire en matière de génération de chiffre d'affaires. En outre, la société a fortement contribué à l'acquisition de l'une des premières opportunités PaaS majeures d'Alfresco. Partenaire Gouvernance de l'année ? Zia Technologies (Colorado) : La société Zia fait partie des partenaires stratégiques d'Alfresco et possède 10 ans d'expérience dans la distribution de technologies de traitement des paiements et de points de vente. Grâce à son expertise approfondie en matière de gestion des enregistrements de gouvernance, elle a collaboré avec Alfresco pour acquérir de multiples nouvelles opportunités au cours de l'année passée.



Le Programme de partenaires Alfresco inclut des intégrateurs de systèmes, des partenaires technologiques et des FLI (fournisseurs de logiciels indépendants) qui s'appuient sur l'Alfresco Digital Business Platform pour créer des solutions logicielles exceptionnelles répondant à un éventail d'exigences commerciales et du service public, sur la base de leur expérience et expertise du secteur. Le Programme de partenaires s'est développé au cours de l'année dernière avec l'arrivée de plusieurs nouveaux intégrateurs de systèmes mondiaux chez Alfresco, parmi lesquels Accenture, CapGemini, Cognizant, TATA Consultancy Services, Tech Mahindra, et Wipro.

À propos d'Alfresco

Alfresco Software, Inc. (« Alfresco ») est une entreprise commerciale de logiciel open source qui développe et commercialise une plateforme commerciale numérique intensive de traitement, de contenu et de gouvernance, native dans le nuage. Il s'agit d'une plateforme intégrée unique construite à partir de zéro par Alfresco et qui est utilisée pour numériser les processus, et gérer les contenus et informations en toute sécurité. Alfresco est utilisé par plus de 1300 organisations de premier plan, parmi lesquelles figurent Cisco, le Musée canadien des droits de la personne, Delta Dental, Liberty Mutual, LexisNexis, Pitney Bowes, le Comité des chefs d'état-major interarmées, la NASA, RBC Capital Markets et le département de la Marine des États-Unis. Fondée en 2005, Alfresco a son siège à Boston, au Massachusetts, aux États-Unis et des opérations à Atlanta, en Géorgie ; à Maidenhead et Londres, au Royaume-Uni et à Sydney, en Australie. Pour de plus amples informations sur Alfresco, veuillez consulter le site http://www.alfresco.com.

