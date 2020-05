Syntekabio présente les données non cliniques de l'agent immuno-oncologique STB-C017 à l'assemblée 2020 de l'AACR





- Le STB-C017 est un double inhibiteur d'IDO (indoleamine 2,3-dioxygénase) et de TDO (tryptophane 2,3-dioxygenase) dérivé de la solution exclusive d'intelligence artificielle de découverte de médicaments de Syntekabio produisant un puissant effet immuno-oncologique et surpassant l'efficacité de l'épacadostat, un inhibiteur simple d'IDO.

- La trithérapie par les inhibiteurs de point de contrôle immunitaire STB-C017, PD-1, CTLA-4 a résulté en une rémission complète de la tumeur et une augmentation des chances de survie à long terme.

- Le développement non clinique et les efforts de collaboration ultérieurs pourraient donner lieu à une demande de drogue de nouvelle recherche (DNR) dans les 2 ans.

DAEJEON, Corée du Sud, 15 mai 2020 /PRNewswire/ -- Syntekabio (KOSDAQ : 226330), une société de développement de médicaments basée sur l'intelligence artificielle et le séquençage nouvelle génération, a présenté les résultats d'expériences sur les animaux du STB-C017, un inhibiteur double d'IDO et de TDO à petites molécules dérivé la solution d'intelligence artificielle de découverte de médicaments de Syntekabio lors de l'assemblée annuelle 2020 de l'American Association for Cancer Research (AACR) aujourd'hui à 00 h 00, HAE.

Chan Kim, MD, Ph.D., professeur associé au CHA Bundang Medical Center chargé de la présentation de la recherche, a déclaré : « Le STB-C017 a considérablement amélioré les effets immuno-oncologiques par rapport à l'épacadostat. Il a également engendré plusieurs cas de rémissions complètes lorsqu'il était associé à des inhibiteurs de point de contrôle immunitaire. ». Hong Jae Chon, MD, Ph.D., chercheur principal, a ajouté : « Dans le cas d'un carcinome des cellules rénales, un carcinome hépatocellulaire, la combinaison anti-PD-1/CTLA-4 est en train de devenir une norme de soins. L'ajout du STB-C017 à cette combinaison pourrait par conséquent résulter en une amélioration considérable du traitement. »

« Les résultats ont montré le fort potentiel d'un développement ultérieur du STB-C017. À l'arrivée du STB-C017 sur le marché, ces inhibiteurs de point de contrôle immunitaire seraient plus largement utilisés, ce qui nous offrirait une opportunité. », a déclaré Sunil Youn, M.D., directeur du développement commercial de Syntekabio.

La présentation intitulée Artificial intelligence with a deep learning technology enables a rational development of a potent immunotherapeutic agent inclut les principales conclusions suivantes :

Le STB-C017 a bloqué la sécrétion de kynurénine, un immunosuppresseur, de la tumeur et démontré le lien entre dosage et réponse dans des modèles de souris atteintes de cancer colorectaux. Le traitement par STB-C017 a mis en évidence des infiltrations significatives de cellules T CD8+ dans la tumeur et une réduction des cellules Treg. Le schéma posologique du STB-C017 optimisé consiste en 5 jours d'administration et 2 jours de repos La thérapie combinée avec l'anti-PD1/CTLA4 a considérablement retardé la croissance tumorale et résulté en plusieurs rémissions complètes.

La trithérapie incluant le STB-C017 a engendré une multiplication par deux des rémissions complètes par rapport à celle incluant l'épacadostat. Les souris guéries ont acquis une immunité antinéoplasique à long terme.

Les souris traitées par trithérapie incluant le STB-C017 ont présenté une augmentation significative des chances de survie par rapport aux autres, y compris la trithérapie incluant l'épacadostat.

Syntekabio prévoit un développement ultérieur du STB-C017, y compris la toxicologie selon de bonnes pratiques de laboratoire et la pharmacocinétiques et la pharmacodynamie animales, via la présentation de demandes de drogue de nouvelle recherche, aux alentours du premier semestre de 2022. La société effectuera d'autres recherches translationnelles sur la base d'une collaboration étroite avec le CHA Bundang Medical Center et dirigera l'ensemble des programmes de développement.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1167087/1.jpg

Communiqué envoyé le 15 mai 2020 à 03:00 et diffusé par :