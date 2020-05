BetaViatm Complete de Kemin reçoit un avis positif de l'AESA en tant que nouvel aliment





L'ingrédient immunitaire est le premier bêta-glucane d'origine algale à recevoir un avis positif à titre de nouvel aliment de la part de l'Europe

DES MOINES, Iowa, 15 mai 2020 /PRNewswire/ -- Kemin Industries, un fabricant international d'ingrédients qui oeuvre à transformer de manière durable la qualité de vie au quotidien pour 80 % du monde avec ses produits et services, a annoncé que l'Autorité européenne de sécurité des aliments (AESA) a rendu une évaluation positive au sujet de l'innocuité de BetaViatm Complete en tant que nouvel aliment, conformément au règlement européen 2015/2283. Cet avis positif permettra à Kemin de se voir accorder une exclusivité de cinq ans sur les ventes de BetaVia Complete en Europe.

BetaVia Complete, un bêta-glucane d'origine algale destiné à soutenir le système immunitaire tout au long de l'année, est fabriqué selon un procédé breveté à partir d'une souche d'algue brevetée, Euglena gracilis ATCC PTA-123017, et est le premier et unique ingrédient dérivé de cette souche à avoir reçu un avis positif de l'AESA.

L'AESA est l'organisme indépendant de l'Union européenne qui fournit des avis scientifiques et évalue les risques dans la chaîne alimentaire. L'avis portant sur BetaVia Complete en tant que nouvel aliment, qui est accessible au public sur le site web de l'AESA, reflète l'évaluation rigoureuse de l'innocuité réalisée par le panel de l'AESA chargé de la nutrition, des nouveaux aliments et des allergènes alimentaires sur l'ingrédient de soutien du système immunitaire de Kemin. L'AESA considère que BetaVia Complete est sans danger lorsqu'il est utilisé dans des compléments alimentaires, des aliments de substitution totale pour le contrôle du poids, et en tant qu'ingrédient ajouté à un certain nombre de denrées alimentaires. L'AESA n'aurait pas pu aboutir à cette conclusion positive sans les données de sécurité exclusives de Kemin.

BetaVia Complete contient plus de 50 pour cent de bêta-1,3-glucane ainsi que des protéines, des acides gras, des vitamines, des minéraux et des caroténoïdes. Cet ingrédient riche en nutriments est dérivé d'un ferment d'algues (Euglena gracilis) entières séchées, ce qui le rend idéal pour les produits destinés au soutien du système immunitaire tout au long de l'année.

« L'AESA a procédé à une évaluation extrêmement rigoureuse des données de sécurité de BetaVia Complete, et ce succès remarquable démontre la solidité du dossier de nouvel aliment que Kemin Human Nutrition and Health a soumis à l'AESA », a déclaré Pedro Vieira, vice-président de Kemin Human Nutrition and Health pour l'Europe et l'Amérique latine. « Nous sommes extrêmement heureux d'avoir reçu cet avis positif de l'AESA pour notre ingrédient BetaVia Complete, car l'Europe est un marché clé en termes de croissance, tant pour BetaVia que pour Kemin Human Nutrition and Health. »

BetaVia Complete est un ingrédient unique d'origine algale, riche en nutriments, qui soutient le système immunitaire de trois manières distinctes afin d'améliorer naturellement et efficacement la santé et le bien-être général. La protection à triple action de BetaVia Complete vise à :

Amorcer les cellules immunitaires innées ? la première ligne de défense naturelle du corps humain

Stimuler la croissance de « bonnes bactéries » bénéfiques ? notamment Lactobacillus et Bifidobacteria ? dans le microbiote intestinal, qui abrite la plupart des cellules immunitaires de l'organisme

et ? dans le microbiote intestinal, qui abrite la plupart des cellules immunitaires de l'organisme Protéger la santé des cellules intestinales, qui sont essentielles pour préserver l'intégrité de l'appareil digestif afin qu'il puisse servir de barrière physique protectrice et de bouclier immunitaire

Ces effets immunitaires bénéfiques se traduisent par des bienfaits pour la santé qui sont étayés par des recherches cliniques et précliniques sur l'appareil respiratoire et digestif.

« Face à une hausse de la demande des consommateurs pour des produits offrant un soutien immunitaire, nous sommes très heureux de faire un pas de plus vers la commercialisation de BetaVia Complete pour les consommateurs européens qui cherchent des solutions pour vivre plus sainement », a déclaré Miguel Martinho, directeur du marketing pour l'Europe chez Kemin Human Nutrition and Health.

Pour en savoir plus sur BetaViatm Complete, cliquez ici.

À propos de Kemin Industries

Kemin Industries (www.kemin.com) est un fabricant international d'ingrédients qui oeuvre à transformer de manière durable la qualité de vie au quotidien pour 80 pour cent du monde avec ses produits et services. La société fournit plus de 500 ingrédients spécialisés pour la santé et la nutrition humaine et animale, les aliments pour animaux de compagnie, l'aquaculture, les nutraceutiques, les technologies alimentaires, les technologies de culture et les industries textiles.

Depuis plus d'un demi-siècle, Kemin se consacre à utiliser les sciences appliquées pour relever les défis de l'industrie et offrir des solutions et des produits à ses clients dans plus de 120 pays. Kemin fournit des ingrédients permettant de nourrir une population croissante grâce à son engagement en matière de qualité, de sécurité et d'efficacité pour les denrées alimentaires, les aliments pour animaux et les produits sanitaires.

Fondée en 1961, Kemin est une entreprise familiale privée qui emploie plus de 2 800 personnes à travers le monde et est présente dans 90 pays, avec notamment des sites de fabrication en Belgique, au Brésil, en Chine, en Inde, en Italie, en Russie, à Saint-Marin, à Singapour, en Afrique du Sud et aux États-Unis.

