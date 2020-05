Les radios multi-modes avancées de Hytera offrent des solutions technologiques intelligentes pour l'industrie PMR





L'industrie radio mobile professionnelle (PMR) a subi des changements majeurs ces dernières années. Alors que la technologie à large bande, simultanément avec son émergence, offre des services de données rapides tels que les appels vidéo et la diffusion, on s'attend à ce que la majorité des utilisateurs de la PMR à bande étroite relative aux missions et aux affaires sensibles migrera vers le haut débit, mais beaucoup d'entre eux souhaitent conserver des systèmes privés à bande étroite pour des services vocaux hautement fiable. Ceci permet de réaliser une coexistence entre les deux technologies. Au lieu de lancer des dispositifs "intelligents" qui soutiennent des modules radio à large bande et à bande étroite largement séparés, Hytera a introduit des radios multi-modes avancées hautement intelligentes sur lesquelles les deux technologies sont profondément intégrées à tous les niveaux. Ces radios permettent pour la première fois sur le même dispositif de fournir des données vocales et à large bande à mission critique.

"Une convergence profonde est réalisée au niveau du matériel de la couche physique, la couche de protocole et la couche d'application pour offrir une expérience de communication unifiée et une expérience convergente plus riche aux utilisateurs", explique Zheng Xiaohua, chef de la Gamme de Produits Terminaux chez Hytera Pro. "Les plateformes à large bande et à bande étroite se complètent par leurs capacités particulières pour offrir aux clients une valeur encore plus importante".

Un Pionnier de la radio multi-mode

Zheng souligne que la sophistication de la radio multi-modes avancée impose des exigences plus strictes sur les fabricants des radios en matière de Recherche et de Développement, de livraison de produits et de capacités de service. Par conséquent, tous les fabricants ne sont pas capables de livrer de nouveaux produits pour répondre aux nouvelles tendances de l'industrie. Hytera a été pionnier en matière de solutions de convergence à large bande et à bande étroite et de dispositifs avancés multi-modes basés sur des études de marché et des prévisions de la demande.

Dès 2014, alors que les fournisseurs de communication PMR exploraient encore la transformation de la bande étroite vers la bande large, Hytera a commencé à étudier une solution convergée à large bande et à bande étroite et la manière de développer des produits convergents.

Hytera a lancé sa solution de convergence innovante PMR-LTE la première radio multi-modes avancée PDC760 / PTC760 en 2017. Cela a été suivi par le lancement de Hytera de sa dernière radio multi-modes avancée, le dispositif PTC680 TETRA / LTE, en juin 2019.

Le PTC680 incarne le concept de convergence large bande-bande étroite, de collaboration entre réseau public et privé et de conception polyvalente, puisqu'il assure des communications vocales à mission critique et des services de données multimédia riches à large bande sur un seul dispositif.

La nouvelle radio multi-modes avancée se révèle populaire. "Actuellement, le PTC680 est au stade de la promotion et de l'expansion sur le marché, et il a reçu un bon accueil", annonce Zheng.

Elle ajoute qu'en Chine, des projets pilotes pour le PTC680 ont été établis ou sont en cours d'être exécutés dans 19 villes. Sur les marchés étrangers, y compris en Europe, en Asie et en Afrique, la base d'utilisateurs cible est très réceptive aux nouveaux produits, et de nombreuses sociétés partenaires ont manifesté leur intérêt à travailler avec Hytera.

Plus de fonctionnalités, plus de valeur

Alors que les communications pour les missions sensibles commencent à migrer des réseaux à bande étroite vers les réseaux à large bande, il est clair que les radios bidirectionnelles traditionnelles ne peuvent plus répondre aux demandes des utilisateurs haut de gamme qui cherchent à tirer parti des applications de données à large bande. En conséquence, Zheng estime que ce n'est qu'une question de temps avant que les radios multi-modes avancées ne remplacent les radios traditionnelles à bande étroite pour les clients moyens et haut de gamme.

La principale raison sont les données. Le taux de transmission de données des radios TETRA n'est que d'environ 28,8 kbit/s. Mais les radios multi-modes avancées avec les plateformes à large bande compatibles peuvent fournir des capacités à large bande passante à haute vitesse jusqu'à 100 Mbit/s aux utilisateurs de communications stratégiques pour les missions délicates tels que les services de police et les pompiers.

Selon Zheng, les besoins en large bande des secteurs verticaux varient. "Certains utilisateurs sont intéressés par les services PoC, mais ceux-ci sont soumis à des restrictions en termes de capacités et de garanties de niveau de service. Une autre série de radios multi-modes avancées est nécessaire pour répondre aux besoins des utilisateurs finaux opérant dans divers scénarios et pour protéger leur investissement initial dans les réseaux PMR. Hytera fournit une variété de radios multi-modes avancées et des solutions plus fiables et complètes pour répondre aux scénarios de cas d'utilisation spécifiques des différents secteurs".

Hytera a accumulé des années de compréhension approfondie des utilisateurs de communications stratégiques pour les missions et affaires sensibles dans de nombreux secteurs et cas d'utilisation. Par exemple, les radios multi-modes avancées peuvent être utilisées dans les secteurs de la sécurité publique, les aéroports et l'énergie en conjonction avec des solutions spécifiques au secteur tels que l'application Police, l'application Aéroport et l'application Patrouille.

Les radios multi-modes avancées sont des dispositifs très sophistiqués, sont-elles donc abordables pour les utilisateurs de radios bidirectionnelles traditionnelles ? "Pour ces utilisateurs, le prix d'une radio multi-modes avancée puissante de Hytera n'est que de 5 à 10% plus élevé qu'une radio traditionnelle à bande étroite haut de gamme fabriquée par un homologue. Lorsque la plateforme technologique devient mature, la radio multi-modes avancée offrira une valeur plus élevée aux utilisateurs à moindre coût", explique Zheng.

Des Innovations futures

Pour l'avenir, Zheng prévoit que les radios multi-modes avancées pourront tirer parti des innovations dans quatre domaines clés: la 5G pour des communications ultra-fiables à faible latence, y compris le traitement rapide des données massives et des vidéos à la périphérie du réseau; l'Intelligence artificielle utilisant de nouvelles plateformes et algorithmes de puces intelligentes, comme le moteur d'Intelligence artificielle ou l'accélérateur d'intelligence artificielle; des solutions de "soldat intelligent" pour fournir des réseaux personnels intelligents et des accessoires au personnel de première ligne; et une gestion intelligente du personnel grâce à des technologies d'identification telles que la reconnaissance d'empreintes vocale, faciale et digitale.

Hytera a établi un avantage de premier plan dans le développement de radios multi-modes avancées et de solutions convergentes à bande étroite et à large bande. Alors que davantage de fabricants s'intéressent aux radios multi-modes avancées, la concurrence sur le marché s'intensifiera certainement.

Hytera estime que des informations précises sur les demandes du marché et des clients, des investissements élevés en Recherche et en Développement, une innovation continue et des écosystèmes ouverts seront les seuls moyens efficaces pour maintenir une croissance rapide et transformer l'industrie de la radio en une industrie intelligente.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site électronique suivant :

https://pardot.hytera.com/MAR-fr/pr

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

