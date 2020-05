Wet'suwet'en, la C.-B. et le Canada tracent la voie pour la mise en oeuvre des droits et du titre





SMITHERS, BC, le 14 mai 2020 /CNW/ - Aujourd'hui, les chefs héréditaires des Wet'suwet'en, le gouvernement provincial et le gouvernement fédéral ont signé un protocole d'entente qui reconnaît les droits et le titre des Wet'suwet'en dans la région du Yintah et énonce un processus permettant aux parties de négocier un accord définitif sur la façon de collaborer à la mise en oeuvre de ces droits et de ce titre.

« Grâce à ce protocole d'entente, nous allons maintenant commencer à travailler vers une meilleure compréhension entre le Canada et la Colombie-Britannique, nous pourrons renforcer de meilleures relations et établir des économies fortes. Le peuple wet'suwet'en, quelles que soient ses opinions politiques, peut maintenant envisager la certitude. Les traditions et la culture des Wet'suwet'en resteront toujours dans les limites de la langue des Wet'suwet'en. Nos priorités sont les suivantes : mobiliser les mesures de sécurité pour tous les Wet'suwet'en, promulguer l'existence des Wet'suwet'en et sanctifier nos inviables traditions wet'suwet'en », a déclaré le Wet'suwet'en Dinï'ze Woos, (Frank Alec), Cas Yihk, Gitdumt'en (Clan de l'ours).

Les chefs héréditaires des Wet'suwet'en; Scott Fraser, ministre des Relations avec les Autochtones et de la Réconciliation de la C.-B., et Carolyn Bennett, ministre fédérale des Relations Couronne-Autochtones, ont signé le protocole d'entente le 14 mai 2020, lors d'une vidéoconférence. Le protocole d'entente a été signé de manière virtuelle afin de respecter les lignes directrices établies par les responsables de la santé publique en vue de protéger la santé et le bien-être de la population et des communautés pendant la pandémie de COVID-19.

« Le protocole d'entente est le début du processus de négociation. Nous avons encore fort à faire pour déterminer comment nous collaborerons à la mise en oeuvre de ces droits et ce titre. La réunification au sein de la Nation Wet'suwet'en est la clé de la réussite de ce travail. En travaillant ensemble dans un esprit de respect et reconnaissance, nous nous engageons à faire preuve de transparence et d'ouverture, et ce, au bénéfice de tous les résidents du Yintah », a déclaré Scott Fraser, ministre des Relations avec les Autochtones et de la Réconciliation de la C.-B.

Le protocole d'entente engage les chefs héréditaires des Wet'suwet'en, le gouvernement provincial et le gouvernement fédéral à négocier une série d'accords qui règlent les questions des droits et du titre laissées en suspens depuis la décision rendue en 1997 par la Cour suprême du Canada dans Delgamuukw-Gisday'wa. Tous les accords officiels conclus grâce aux négociations devront être approuvés par chacune des parties.

« La signature de ce protocole d'entente marque une étape importante dans nos efforts visant à rebâtir notre relation avec les Wet'suwet'en et à affirmer et à mettre en oeuvre leurs droits et leur titre. Alors que les négociations sont entamées, un processus de mobilisation exhaustif, inclusif et transparent viendra appuyer les parties afin qu'elles collaborent pour conclure un accord définitif sur l'affirmation et la mise en oeuvre des droits et du titre des Wet'suwet'en. Ces discussions donnent vie à la décision Delgamuukw-Gisday'wa de 1997, et elles font partie des efforts déployés au pays en vue de concrétiser la réconciliation », a affirmé Carolyn Bennett, ministre fédérale des Relations Couronne-Autochtones.

Comme indiqué dans le protocole d'entente, les trois parties vont maintenant commencer à négocier un accord sur la façon de mettre en oeuvre les droits et le titre de Wet'suwet'en. Ce futur accord tracera également une voie sur des questions liées à la réunification de la Nation Wet'suwet'en, au partage de revenus, à la compensation, à la terre et aux ressources, au bien-être des enfants et des familles, à l'eau, aux poissons, à l'aménagement du territoire et à la prise de décisions.

Des travaux de planification sont en cours pour établir les processus de mobilisation (interne au sein des Wet'suwet'en et externe) visant à assurer la transparence et l'ouverture tout au long des négociations. Les membres des clans de Wet'suwet'en et leurs représentants élus, les Premières Nations voisines, les administrations municipales et d'autres parties intéressées qui vivent et travaillent dans le Yintah seront inclus.

Le protocole d'entente et les accords à venir maintiendront les droits et le titre reconnus et affirmés par l'article 35 de la Constitution et seront conformes à la Declaration on the Rights of Indigenous Peoples Act de la Colombie-Britannique.

Citations

Dinï'ze Knedebeas (Warner William), Unistot'en (Grosse grenouille) -

« La signature de cet accord ne signifie pas que tout est réglé. Pour ma belle-mère, mon cousin, et tous ceux qui ont participé aux procédures judiciaires, le moment est venu : nous devons participer, pour que cela fonctionne, pour nous tous, pour ceux à venir. »

Aînée Christine William, au nom de Dinï'ze Hagwilnegh (Ron Mitchell), Laksilyu (Petite grenouille) -

« Nous ressentons beaucoup de fierté et d'humilité envers la sagesse et la détermination de ma défunte mère Madeline Alfred, qui a travaillé très fort sur la procédure judiciaire Delgamuukw-Gisday'wa. Elle ne l'a pas fait pour elle, mais pour notre peuple et tous nos petits-enfants et le Yintah. »

Dinï'ze Na'Moks (John Ridsdale), Tsayu (Castor) -

« Nous entreprenons cette tâche pour tout le monde. On ne peut pas changer le passé, mais l'avenir, oui. »

Dinï'ze Smogelgem (Warner Naziel), Laksamshu (Épilobe et hibou) -

« Pendant 200 ans, la colonisation a traversé nos terres de nombreuses manières mortelles et préjudiciables. Nous avons survécu à ces vagues mortelles de maladies et de lois coloniales néfastes. Tout au long de ces générations de politiques racistes déshumanisantes, nous nous sommes toujours conduits de manière désintéressée et respectueuse selon nos anciennes lois. Notre nation mérite de connaître une véritable souveraineté et nous pouvons enfin enseigner à nos enfants une nouvelle histoire. »

Dinï'ze Madeek (Jeff Brown), Gitdumt'en (Ours) -

« Il s'agit d'un événement historique. Nos ancêtres l'ont voulu pendant 33 ans et cela arrive enfin à notre nation. Notre travail devient plus difficile et nous sommes prêts maintenant. »

Dinï'ze Kloum Khun (Alphonse Gagnon), Laksamshu (Épilobe et hibou) -

« L'attente a été longue, depuis le début des années 1970, lorsque nous nous sommes sentis en droit de commencer à nous défendre. Nous avons eu beaucoup de chefs qui nous ont précédés, je tiens à les remercier. Les plaignants étaient très passionnés par le Yintah, par notre propriété, nos droits et nos titres. Nous avons déjà essayé de négocier et cela n'a pas bien fonctionné. Il est important de remercier toutes les personnes qui nous ont soutenus, les Mohawks, les Gitxsan, l'ensemble des Canadiens, les jeunes en particulier, les membres de l'Assemblée législative de la Colombie-Britannique et de partout au Canada. Nous avons beaucoup de travail devant nous. »

Dinï'ze Gisday'wa (Fred Tom), Gitdumt'en (Ours) -

« C'est un jour merveilleux. Nous avons beaucoup de rattrapage à faire :150 ans. Nous avons demandé à nos ancêtres d'être ici avec nous. Je voudrais remercier tous nos supporteurs, dans toute la ville, à Moricetown, à Tse Kya, à Lake Babine, tous les étudiants, et ceux qui sont venus au Yintah. »

Dinï'ze Lay'oh (James Namox), Gilseyhu (Grosse grenouille) -

« Je tiens à remercier tous les signataires, et je conviens que cela aurait dû être fait depuis longtemps. Ma défunte mère Lucy, (précédente) Goohlaht, nous faisons cette procédure judiciaire pour nos enfants, pour notre avenir. Nous sommes ici pour poursuivre ce travail. »

Faits en bref :

Wet'suwet'en signifie « le peuple de la rivière Wa Dzun Kwuh » (rivière Bulkley). Yintah signifie « territoire ». Dinï'ze signifie « chef mâle hériditaire wet'suwet'en »et Tsakë'ze signifie « chef femelle héréditaire wet'suwet'en ». Inuk Nuatden signifie « lois wet'suwet'en ».

Le Yintah des Wet'suwet'en est situé dans le centre de l'intérieur de la Colombie-Britannique, près de Smithers , de Burns Lake , Broman Lake et François Lake.

, de , et François Lake. La Nation Wet'suwet'en est constituée de cinq clans : Gilseyhu (Grosse grenouille), Laksilyu (Petite grenouille), Gitdumden (Loup/Ours), Laksamshu (Épilobe) et Tsayu (Castor).

Les clans sont divisés en 13 maisons, et chacune est représentée par un chef héréditaire.

Il y a six conseils de bande indépendants chez les Wet'suwet'en, comptant chacun un chef et un conseil élus : gouvernement de la Première Nation de Hagwilget, Bande de Nee Tahi Buhn, Bande de Skin Tyee, Première Nation de Ts'ilh Kaz Koh , Première Nation des Wet'suwet'en et Première Nation de Witset.

