La Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix émettra des débentures non garanties de premier rang de série P d'une valeur de 500 millions de dollars et annonce le remboursement d'un montant de 350 millions de dollars en débentures échéant en 2021





TORONTO, le 13 mai 2020 /CNW/ - La Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix (« Propriétés de Choix » ou la « Fiducie ») (TSX : CHP.UN) a annoncé aujourd'hui qu'elle a convenu d'émettre, dans le cadre d'un placement privé dans certaines provinces du Canada (l'« émission »), des débentures non garanties de premier rang de série P d'un montant total de 500 millions de dollars qui porteront intérêt au taux de 2,848 % par année et arriveront à échéance le 21 mai 2027 (les « débentures »).

Émission de débentures

Les débentures sont émises dans le cadre d'un placement pour compte par un syndicat de placeurs pour compte codirigé par Valeurs Mobilières TD, RBC Marchés des capitaux, Marchés des capitaux CIBC, Marchés des capitaux BMO et la Banque Scotia. Sous réserve des conditions habituelles de clôture, l'émission devrait se conclure le 21 mai 2020.

La Fiducie a l'intention d'affecter le produit net de l'émission au (A) remboursement de sa dette existante, et notamment au remboursement intégral (i) du montant en principal total de 100 millions de dollars de débentures non garanties de premier rang de série B qui portent intérêt à 4,323 % et qui arrivent à échéance le 15 janvier 2021, (les « débentures de série B ») et (ii) du montant en principal total de 250 millions de dollars de débentures non garanties de premier rang de série C portant intérêt au taux de 3,498 % qui viennent à échéance le 8 février 2021 (les « débentures de série C », ainsi qu'au remboursement en totalité ou en partie du solde de sa facilité de crédit de la fiducie, et (B), aux fins générales de l'entreprise.

La clôture de l'émission est assujettie à l'attribution aux débentures d'une cote minimale « BBB » assortie d'une perspective « stable » par DBRS Limited et d'une cote minimale « BBB » par Standard and Poor's Ratings Services. Les débentures auront égalité de rang avec tous les autres titres de créance non garantis de la Fiducie qui n'ont pas été subordonnés.

Les débentures qui sont émises n'ont pas été inscrites en vertu de la Securities Act of 1933 des États-Unis, sous sa forme modifiée, et elles ne peuvent être offertes ni vendues aux États-Unis sans inscription ou dispense applicable des exigences d'inscription. Le présent communiqué ne constitue ni une offre de vente ni une sollicitation d'offre d'achat, et ces débentures ne doivent pas être vendues dans quelque territoire que ce soit où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.

Remboursement des débentures de série B

La Fiducie a annoncé aujourd'hui qu'elle a transmis un avis de rachat aux titulaires de ses débentures non garanties de premier rang de série B. Selon cet avis, la Fiducie rachètera la totalité du capital impayé des débentures de série B le12 juin 2020 et fera du 11 juin 2020 la date de clôture des registres. En date des présentes, le montant global du capital impayé des débentures de série B est de 100 millions de dollars.

À la date du rachat, les débentures de série B seront rachetées conformément à leurs modalités, à un prix par tranche de 1 000 $ du capital des débentures de série B équivalant à 1 020,930 $ plus un montant de 17 647 $ en intérêts courus et impayés jusqu'à la date de rachat exclusivement. Les débentures ne seront alors plus en circulation.

Remboursement des débentures de série C

La Fiducie a annoncé aujourd'hui qu'elle a transmis un avis de rachat aux titulaires de ses débentures non garanties de premier rang de série C. Selon cet avis, la Fiducie rachètera la totalité du capital impayé des débentures de série C le 12 juin 2020 et fera du 11 juin 2020 la date de clôture des registres. En date des présentes, le montant global du capital impayé des débentures de série C est de 250 millions de dollars.

À la date du rachat, les débentures de série C seront rachetées conformément à leurs modalités, à un prix par tranche de 1 000 $ du capital des débentures équivalant à 1 018,680 $ plus un montant de 11,979 $ en intérêts courus et impayés jusqu'à la date de rachat exclusivement. Les débentures ne seront alors plus en circulation.

Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix

La Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix, fiducie de placement immobilier diversifiée prééminente au Canada, est propriétaire, gestionnaire et promoteur d'un portefeuille de grande qualité composé de 724 biens immobiliers offrant au total 65,6 millions de pieds carrés de superficie locative brute. Ce portefeuille regroupe des immeubles de commerce de détail loués en majeure partie à des détaillants de biens de première nécessité, des actifs industriels, de bureau et résidentiels situés dans des marchés attrayants et propose un programme d'aménagement ambitieux. L'alliance stratégique de Propriétés de Choix avec son locataire principal, Les Compagnies Loblaw limitée, premier détaillant en importance au pays, est un avantage concurrentiel incontestable conférant à la fiducie diverses occasions de croissance à long terme. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez visiter le site Web de Propriétés de Choix, à l'adresse www.choicereit.ca, et le profil d'émetteur de Propriétés de Choix à l'adresse www.sedar.com.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué peut renfermer des énoncés prospectifs au sens des lois applicables sur les valeurs mobilières. Ces énoncés reflètent les attentes actuelles de Propriétés de Choix par rapport aux événements futurs, y compris la clôture prévue de l'émission, ainsi que le rachat des débentures et l'utilisation prévue des produits de l'émission. Les énoncés prospectifs sont fondés sur différentes hypothèses et sont assujettis à des risques et impondérables, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de Propriétés de Choix et qui pourraient faire en sorte que les résultats et les événements réels diffèrent considérablement de ceux qui sont exprimés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs. Ces risques et ces impondérables comprennent notamment, mais sans s'y limiter, les facteurs décrits dans le rapport annuel de 2019, la notice annuelle actuelle et le rapport du premier trimestre de 2020 de Propriétés de Choix. Sauf dans la mesure où la loi l'exige, la direction ne s'engage aucunement à publier une mise à jour de ces énoncés de manière à rendre compte de nouvelles informations, de l'occurrence de nouveaux événements ou d'un changement éventuel de circonstances. Tous les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué sont formulés en date de celui-ci et sont visés par les présentes mises en garde.

