FPI Nexus annonce ses résultats pour le premier trimestre de 2020, les résultats du vote de l'assemblée annuelle et la distribution du mois de juin

MONTRÉAL and TORONTO, 14 mai 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Fonds de Placement Immobilier Nexus (le « FPI Nexus » ou le « FPI ») (TSXV : NXR.UN) a annoncé aujourd'hui ses résultats pour le premier trimestre terminé le 31 mars 2020, les résultats du vote de l'assemblée annuelle, ainsi que la déclaration de la distribution du mois de juin 2020.



Faits saillants

Clôture d'une acquisition relutive de 3 propriétés industrielles en Saskatchewan pour un montant de 17 400 000 $ à un taux de capitalisation pondéré de 7,6% le 3 février 2020.

Bénéfice d'exploitation net pour le trimestre de 9 773 635 $ en hausse de 836 814 $ ou 9,4% par rapport à 8 936 821 $ pour le premier trimestre de 2019.

Flux de trésorerie liés à l'exploitation ajustés (mieux connu sous l'acronyme anglais de « AFFO ») normalisés par part pour le trimestre de 0,049 $, en hausse de 0,6% par rapport à l'AFFO par part de 0,049 $ au premier trimestre de 2019; taux de distribution de l'AFFO normalisé de 81,3% pour le trimestre, en baisse par rapport à 81,6% pour le premier trimestre de 2019.

AFFO normalisé par part de 0,049 $ au premier trimestre de 2020 en baisse de 0,0026 $ par part ou 5% par rapport au AFFO normalisé par part de 0,052$ par part au quatrième trimestre de 2019; taux de distribution de l'AFFO normalisé en hausse de 77,0% à 81,3%, principalement en raison du calendrier des frais généraux et d'administration, la résiliation anticipée d'un bail afin de poursuivre des opportunités de valeur ajoutée, la clôture d'une acquisition complétée au cours du trimestre et financée à 100% par voie d'émission de parts, sans contracter de dette sur ces immeubles de placement durant le trimestre, ainsi que par la saisonnalité de certaines dépenses.

Ratio de la dette sur l'actif total conservateur de 47,6%.

La direction du FPI tiendra une conférence téléphonique à 13h00 heure normale de l'Est le vendredi 15 mai 2020 pour passer en revue les résultats financiers et d'exploitation.

Mise à jour COVID-19

Bien que les résultats du FPI pour le premier trimestre n'aient pas été affectés de façon importante, la COVID-19 a eu un impact significatif sur les économies canadienne et mondiale et les mesures prises pour contenir la propagation du coronavirus, y compris les fermetures obligatoires d'entreprises, ont eu un impact sur le FPI et ses locataires, ce qui a fait en sorte que plusieurs locataires du FPI n'ont pas payé leur loyer en totalité ou n'ont pas cherché à conclure des arrangements de location avec le FPI pour les loyers d'avril et de mai. Bien que la durée et l'incidence de la COVID-19 sur les activités du FPI ne puissent pas être entièrement déterminées pour le moment, le FPI estime qu'il dispose de suffisamment de liquidités pour traverser ces moments difficiles. À ce jour, la FPI dispose d'une facilité de crédit de 5 millions de dollars non utilisée et d'environ 25 millions de dollars d'immeubles de placement non grevés et pouvant être hypothéqués pour générer des liquidités supplémentaires. À ce jour, 84% des loyers d'avril et 80% des loyers de mai ont été encaissés, le solde faisant l'objet d'ententes de report ou de discussions avec les locataires. La répartition par catégorie d'actif des encaissements est la suivante :

Avril 2020 Mai 2020 Industriel 87% 86% Usage mixte 96% 80% Bureau 97% 87% Commerce de détail 66% 61%

« Au cours des dernières années, nous avons réussi à faire croître considérablement le FPI en réalisant des acquisitions relutives. Nous avons atteint un taux de distribution d'environ 80% tout en maintenant un ratio conservateur de la dette par rapport à la valeur comptable brute de 47,6%. Considérant que la COVID-19 affecte la plupart des entreprises au Canada, notre structure de capital prudente nous a mis dans une position pour traverser la tempête », a déclaré Kelly Hanczyk, chef de la direction du FPI. « Nous avons décidé de reporter notre graduation prévue sur le TSX jusqu'à ce que la turbulence des marchés financiers se calme. Nous travaillons avec nos locataires, un par un, et nous leur fournissons un soutien lorsque nous le pouvons. Nous suivons de façon diligente les encaissements de loyers et nous prévoyons pouvoir maintenir notre politique de distribution. »

Sommaire des résultats

Des mesures financières non définies par les IFRS présentées dans les tableaux qui suivent et ailleurs dans le présent communiqué de presse ne doivent pas être interprétées comme une alternative au bénéfice net (perte nette), aux flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation ou à d'autres mesures de performance financière calculées conformément aux normes IFRS et pourraient ne pas être comparables à des mesures similaires telles que présentées par d'autres émetteurs. Les lecteurs sont encouragés à se référer au rapport de gestion du FPI pour une analyse plus approfondie des mesures financières non définies par les IFRS présentées.

Trimestre terminé le

31 mars 2020 2019 Résultats financiers $ $ Produits locatifs tirés des immeubles 15 592 759 14 386 438 Bénéfice d'exploitation net 9 773 635 8 936 821 Bénéfice net 13 671 000 4 600 977 Trimestre terminé le

31 mars 2020 2019 Faits saillants financiers $ $ Flux de trésorerie liés aux opérations ("FFO") (1) 6 283 632 8 087 087 FFO normalisé (1) (4) 6 893 562 6 193 532 Flux de trésorerie liés aux opérations ajustés ("AFFO") (1) 5 590 259 7 410 404 AFFO normalisé (1) (4) 6 200 189 5 516 849 Distributions déclarées (2) 5 040 412 4 494 971 Nombre moyen pondéré de parts en circulation, de base (3) 125 743 611 112 532 148 Nombre moyen pondéré de parts en circulation, dilué (3) 125 861 519 112 557 675 Distribution par part, de base et diluée (2) (3) 0,040 0,040 FFO par part, de base (1) (3) 0,050 0,072 FFO normalisé par part, de base (1) (3) (4) 0,055 0,055 AFFO par part, de base (1) (3) 0,044 0,066 AFFO normalisé par part, de base (1) (3) (4) 0,049 0,049 Taux de distribution de l'AFFO normalisé ajusté, de base (1) (2) (4) 81,3% 81,5% Ratio de la dette sur l'actif total 47,6% 51,8%





(1) Mesure financière non définie par les IFRS (2) Incluant les distributions payables aux détenteurs de parts de catégorie B de SEC qui sont comptabilisées comme des dépenses d'intérêts aux états financiers consolidés. (3) Nombre moyen pondéré incluant les parts de catégorie B de SEC. (4) Les FFO normalisés et AFFO normalisés incluent un montant d'obligation de location du vendeur relativement à la propriété de Richmond, qui est réglé en argent par le vendeur de la propriété de Richmond jusqu'à ce que la construction soit complétée et que tous les locataires occupent et paient un loyer. Le montant de l'obligation de location du vendeur n'est pas inclus dans le bénéfice d'exploitation net aux fins de la comptabilisation selon les normes IFRS. Les FFO normalisés et AFFO normalisés excluent les montants inclus dans les autres revenus dans l'état des résultats et du résultat global.

Produits locatifs et résultats des opérations



Le bénéfice d'exploitation net pour le T1 2020 de 9 773 635 $ était plus élevé de 836 814 $ par rapport au bénéfice d'exploitation net de 8 936 821 $ pour le T1 2019. Les propriétés acquises en 2019 et en 2020 ont contribué pour environ 961 000 $ au bénéfice d'exploitation net au T1 2020 par rapport au T1 2019. Les ajustements de loyer contractuels basés sur l'IPC ont augmenté le bénéfice d'exploitation net d'environ 60 000 $ pour le T1 2020 par rapport au T1 2019. Un bail qui a été résilié de façon anticipée afin de saisir des opportunités de valeur ajoutée vient partiellement contrebalancer cette hausse, ce qui a réduit le bénéfice d'exploitation net d'environ 200 000 $ par rapport au même trimestre de l'année précédente, et la vente d'une propriété a été finalisée à la fin de 2019, ce qui a eu pour effet de réduire le bénéfice d'exploitation net d'environ 50 000 $ au T1 2020 par rapport au T1 2019.

Le bénéfice d'exploitation net du T1 2020 est en hausse de 116 361 $ par rapport au bénéfice d'exploitation net du T4 2019 de 9 657 274 $, principalement en raison des propriétés acquises en 2020, qui ont contribué pour environ 215 000 $ au bénéfice d'exploitation net, et en raison des ajustements de loyer contractuels basés sur l'IPC, qui ont augmenté le bénéfice d'exploitation net d'environ 60 000 $. Cette hausse est partiellement contrebalancée par un bail résilié de façon anticipée afin de saisir des opportunités de valeur ajoutée, ce qui a réduit le bénéfice d'exploitation net d'environ 165 000 $. Les revenus de loyer proportionnel du T1 2020 ont diminué d'environ 120 000 $ par rapport au T4 2019. Le taux d'occupation à la fin du trimestre est demeuré élevé à 94%, avec une durée de location restante moyenne de 5 ans.

Les frais généraux et d'administration de 992 662 $ pour le trimestre ont augmenté de 281 765 $ par rapport au T1 2019 et de 250 233 $ par rapport au T4 2019. Les frais généraux et d'administration ont augmenté par rapport au T4 2019, principalement en raison du calendrier des honoraires professionnels et des coûts liés au statut de société ouverte totalisant environ 100 000 $, le calendrier des dépenses liées au régime d'unités de parts avec restrictions réglées en parts d'environ 145 000 $ et l'impact des révisions annuelles des salaires.

Le bénéfice net du trimestre comprend des ajustements positifs de juste valeur totalisant 8 858 592 $. Les ajustements positifs à la juste valeur des parts de société en commandite de catégorie B, des options sur parts, des bons de souscription et des unités de parts avec restrictions ont totalisé 15 678 069 $ et les ajustements négatifs à la juste valeur des immeubles de placement et des swaps de taux d'intérêt ont totalisé 6 819 477 $. Les ajustements négatifs à la juste valeur des immeubles de placement étaient principalement liés à la comptabilisation de l'acquisition des immeubles acquis en février 2020. Les immeubles acquis étaient initialement évalués à 18 311 428 $ en fonction du prix de clôture des parts émises à titre de contrepartie d'achat à la date d'émission de 2,21 $, et la valeur comptable des immeubles a par la suite été ajustée au prix d'achat contractuel de 17 400 000 $.

Conférence téléphonique

La direction du FPI tiendra une conférence téléphonique à 13h00 heure normale de l'Est le vendredi 15 mai 2020 pour passer en revue les résultats financiers et l'exploitation. Pour participer à la conférence téléphonique, veuillez s.v.p. composer le 416-915-3239 (région de Toronto) ou le 1-800-319-4610 (sans frais au Canada et aux États-Unis) au moins cinq minutes avant le début de l'appel, et demander à joindre la conférence téléphonique FPI Nexus (ou « Nexus REIT conference call » en anglais).



Un enregistrement de la conférence téléphonique sera disponible jusqu'au 15 juin 2020. Pour accéder à l'enregistrement, veuillez s.v.p. composer le 604-674-8052 ou le 1-855-669-9658 (sans frais au Canada et aux États-Unis) et entrer 4378 comme code d'accès.

Résultats du vote de l'assemblée annuelle

Chacun des éléments énoncés dans la circulaire d'informations de la direction du FPI datée du 15 avril 2020 (la « Circulaire ») pour l'assemblée annuelle des porteurs de parts tenue le 14 mai 2020 (l' « Assemblée ») a été approuvé par la majorité requise des porteurs de parts.

Chacun des candidats fiduciaires énumérés dans la Circulaire a été élu à titre de fiduciaire du FPI. Les résultats du vote pour chacun des fiduciaires sont les suivants :

Nom du candidat Votes pour Abstentions de vote Floriana Cipollone 41 977 701 (99,97%) 14 302 (0,03%) Bradley Cutsey 41 956 062 (99,91%) 35 941 (0,09%) Kelly C. Hanczyk 41 965 493 (99,94%) 26 510 (0,06%) Nick Lagopoulos 39 087 685 (93,08%) 2 904 318 (6,92%) Ben Rodney 41 948 440 (99,90%) 43 563 (0,10%)

Les résultats finaux sur tous les éléments considérés à l'Assemblée sont présentés dans le rapport des résultats du vote déposé sur SEDAR ( www.sedar.com ).

Le FPI est très heureux d'accueillir Mme Floriana Cipollone à titre de nouvelle membre du conseil d'administration. Mme Cipollone apporte une richesse de connaissances et d'expérience avec elle, avec près de 30 ans d'expérience en gestion financière d'entreprise, dont 19 dans le secteur immobilier. Les fiduciaires et la direction du FPI sont impatients de travailler avec Mme Cipollone et de bénéficier de ses contributions au FPI.

Distribution de juin

Le FPI versera une distribution en espèces de 0,01333 $ par part, représentant 0,16 $ par part sur une base annualisée, payable le 15 juillet 2020 aux détenteurs de parts inscrits au 30 juin 2020.

La distribution courante du FPI demeure à 0,01333 $ par part. Le plan de réinvestissement de distribution (mieux connu sous l'acronyme anglais « DRIP ») du FPI permet aux détenteurs de parts éligibles de choisir de faire réinvestir la totalité ou une partie des distributions en espèces du FPI dans des parts supplémentaires du FPI. Les détenteurs de parts éligibles qui choisissent cette option recevront ainsi une distribution supplémentaire de parts égale à 4% de chaque distribution qui a été réinvestie par eux en vertu du DRIP.

À propos de FPI Nexus

Le FPI Nexus est une fiducie de placement immobilier axée sur la croissance, résolue à créer de la valeur pour ses porteurs de parts grâce à l'acquisition, à la propriété et à la gestion d'immeubles industriels ainsi que d'immeubles de bureaux et de commerce de détail situés sur les marchés primaires et secondaires d'Amérique du Nord. À l'heure actuelle, le FPI est propriétaire d'un portefeuille de 72 immeubles comportant une superficie locative d'environ 4,0 millions de pieds carrés. Le FPI Nexus a environ 107 225 000 parts émises et en circulation. De plus, il y a des parts de catégorie B de sociétés en commandite filiales du FPI Nexus émises et en circulation qui sont convertibles en environ 24 457 000 parts du FPI.

Énoncés prospectifs

Certaines déclarations contenues dans ce communiqué de presse constituent des énoncés prospectifs reflétant les attentes et les projections actuelles du FPI concernant les résultats futurs. Souvent, mais pas toujours, les énoncés prospectifs peuvent être identifiés par l'utilisation de mots tels que "planifie", "s'attend" ou "ne s'attend pas", "est attendu", "estime", "entend", "anticipe" ou "ne prévoit pas", ou "croit", ou des variations de ces mots et expressions, ou affirment que certaines actions, événements ou résultats "peuvent", "pourraient", "devraient" ou "seront" entrepris, se produire ou se réaliser. Les énoncés prospectifs impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs susceptibles de faire en sorte que les résultats, le rendement ou les réalisations réels du FPI soient sensiblement différents des résultats, du rendement ou des réalisations futurs exprimés ou implicites selon les énoncés prospectifs. Les résultats et les développements réels sont susceptibles de différer et peuvent différer considérablement de ceux exprimés ou sous-entendus par les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse. Ces énoncés prospectifs reposent sur un certain nombre d'hypothèses qui pourraient se révéler incorrectes.

Bien que le FPI prévoie que les événements et les développements ultérieurs peuvent modifier son point de vue, le FPI décline expressément toute obligation de mettre à jour ces énoncés prospectifs, sauf si la loi l'exige. Ces énoncés prospectifs ne devraient pas être considérés comme représentant les points de vue du FPI à compter de toute date postérieure à la date de publication de ce communiqué. Rien ne garantit que les énoncés prospectifs s'avéreront exacts, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer considérablement de ceux prévus dans de tels énoncés. En conséquence, les lecteurs ne devraient pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Les facteurs identifiés ci-dessus ne sont pas destinés à représenter une liste complète des facteurs susceptibles d'affecter le FPI.

Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) ne sont responsables de la qualité ou de l'exactitude du présent communiqué.

Pour tout complément d'information, veuillez communiquer avec :

Kelly C. Hanczyk, chef de la direction au 416 906-2379 ou

Rob Chiasson, chef de la direction financière au 416 613-1262.

