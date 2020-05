Données du portefeuille d'oncologie d'Incyte acceptées pour leur présentation aux réunions virtuelles ASCO et EHA





Incyte (Nasdaq: INCY) a annoncé aujourd'hui que plusieurs résumés soulignant des essais cliniques de médicaments développés en interne dans le cadre de partenariats avec Novartis, MorphoSys et Takeda seront présentés lors de la prochaine réunion virtuelle 2020 de l'American Society of Clinical Oncology (ASCO20 ; du 29 mai au 31 mai) ; et du 25ème congrès virtuel de l'Association européenne d'hématologie (EHA25 ; du 11 au 14 juin).

« Nous sommes ravis de disposer de plateformes virtuelles telles que ASCO20 et EHA25 pour continuer à partager des données essentielles avec la communauté scientifique dans un délai convenable », a déclaré Steven Stein, D.M., médecin hygiéniste en chef chez Incyte. « Ces données démontrent la solidité de notre vaste portefeuille en oncologie et de nos partenariats et renforcent notre engagement à trouver des solutions permettant de répondre aux besoins des patients ».

Les principaux résumés acceptés par ASCO et EHA comprennent :

Résumés ASCO

Les débats et discussions par posters, les séances par posters, ainsi que les colloques de la filière scientifique clinique, acceptés pour une présentation à l'ASCO seront disponibles sur demande à partir du vendredi 29 mai 2020 à 8 h 00 HE.

Présentations orales

Capmatinib chez des patients avec des taux élevés de MET- Cancer du poumon non à petites cellules (NSCLC) avancé et amplifié : Résultats de l'étude de phase 2 GÉOMÉTRIE mono-1 (Résumé N° 9509, séance : Mutations de MET : l'essentiel)1

Analyse intérimaire (IA) d'OPTIC : Une étude de dosage avec trois doses initiales de Ponatinib (PON) (Résumé N° 7502, séance : Tumeurs hématologiques - Leucémie, syndromes myélodysplasiques et allogreffe)2

Présentations par E-posters

Un examen indépendant des épisodes occlusaux artériels (AOE) dans l'essai PACE de phase 2 sur le ponatinib (PON) (NCT01207440) chez les patients (pts) atteints de leucémie Ph+ (Résumé N° 7550, séance : Tumeurs hématologiques ? Leucémie, syndromes myélodysplasiques et allogreffe)2

Étude Re-MIND : Comparaison appariée basée sur le score de propension 1:1 du tafasitamab + lénalidomide (L-MIND) contre la lénalidomide en monothérapie (données réelles) chez les patients non admissibles à la greffe avec rechute / réfractaire (r/r) du lymphome diffus à grandes cellules B (DLBCL) (Résumé N° 8020, séance : Tumeurs hématologiques - Lymphome et leucémie lymphoïde chronique)3

Innocuité et efficacité de la thérapie combinée Pemigatinib Plus Pembrolizumab chez les patients (pts) atteints de tumeurs malignes avancées : résultats de FIGHT-101, une étude ouverte de phase 1/2 (Résumé N° 3606, séance : Thérapeutique du développement - Agents à ciblage moléculaire et biologie tumorale)

Capmatinib chez les patients avec METex14- mutation ou taux élevés de MET - Cancer du poumon non à petites cellules amplifié et avancé (NSCLC) : résultats de la cohorte 6 de l'étude de phase 2 GEOMETRY mono-1(Résumé N° 9520, séance : Cancer du poumon - non à petites cellules métastatiques)1

Analyse Pan-Cancer des altérations génomiques de FGFR1-3 pour révéler un paysage moléculaire complexe (Résumé N° 3620, séance : Thérapeutique du développement - Agents à ciblage moléculaire et biologie tumorale)

Résumés de l'EHA

Les présentations orales de résumés et les e-posters acceptés pour une présentation à l'EHA seront disponibles à la demande sur la plateforme du Congrès virtuel à partir du vendredi 12 juin 2020 à 8 h 30 CEST.

Présentations orales

Ajout de parsaclisib, un inhibiteur de PI3K?, chez les patients présentant une réponse sous-optimale au ruxolitinib (Rux) : une étude de phase 2 chez les patients (pt) atteints de myélofibrose (MF) (Résumé N° S216, séance : nouvelles thérapies et obstacles en MPN)

Ruxolitinib par rapport à la meilleure thérapie disponible chez les patients atteints de maladie aiguë du greffon contre l'hôte stéroïde réfractaire : taux de réponse global selon les caractéristiques de base dans l'essai randomisé REACH2 de phase 3 (Résumé N° S255, séance : Greffe de cellules souches - Clinique : Maladie du greffon contre l'hôte)1

GRAVITAS-301 : étude de phase 3 randomisée en double aveugle sur l'itacitinib ou le placebo en association avec des corticostéroïdes pour le traitement initial des patients atteints d'une maladie aiguë du greffon contre l'hôte (Résumé N° S256, séance : Greffe de cellules souches - Clinique : Maladie du greffon contre l'hôte)

Analyse intermédiaire de l'essai OPTIC, une étude de dosage avec 3 doses de démarrage de ponatinib (Résumé N° S172, séance : Leucémie myéloïde chronique (LMC) clinique)2

Étude Re-MIND : Comparaison du tafasitamab + lénalidomide (L-Mind) par rapport à la lénalidomide en monothérapie (données réelles) chez des patients non admissibles à la greffe atteints de lymphome diffus à grandes cellules B et récidivant/réfractaire (Résumé N° S238, Lymphomes agressifs : Études d'observation)3

Présentations avec E-posters

Survie dans le monde réel chez des patients âgés aux États-Unis, atteints de myélofibrose : Exposés au ruxolitinib contre non exposés (Résumé N° EP1124, séance : Néoplasmes myéloprolifératifs ? Clinique)

Survie dans le monde réel chez les patients âgés atteints de myélofibrose aux États-Unis : approbation avant et après la prise de ruxolitinib (Résumé N° EP1120, séance : Néoplasmes myéloprolifératifs ? Clinique)

Apprentissage automatique pour prédire l'échec de l'hydroxyurée (HU) et l'incidence des événements thromboemboliques (ET) avec HU contre Ruxolitinib Switch Therapy chez des patients atteints de polyglobulie Vera (Résumé N° EP1117, séance : Néoplasmes myéloprolifératifs ? Clinique)1

Impacts physiques, émotionnels et économiques signalés par les patients atteints de néoplasmes myéloprolifératifs dans le cadre d'une expansion de l'étude NMP (Résumé N° EP1112, séance : Néoplasmes myéloprolifératifs ? Clinique)1

Ruxolitinib chez les patients atteints de PV résistants et/ou intolérants à l'hydroxyurée : Analyse intermédiaire d'une étude observationnelle multicentrique européenne (Résumé N° EP1115, séance : Néoplasmes myéloprolifératifs ? Clinique)1

Pratiques de traitement et de gestion des maladies chez les patients atteints de NMP dans 6 pays : une extension de l'étude NMP (Résumé N° EP1123, séance : Néoplasmes myéloprolifératifs ? Clinique)1

Examen indépendant rétrospectif des épisodes occlusaux artériels (EOA) dans l'essai PACE de phase 2 sur le ponatinib dans la leucémie à chromosome positif (Ph+) de Philadelphie (Résumé N° EP759, séance : Leucémie myéloïde chronique (LMC) clinique)2

L'étude de la vie réelle évaluant l'efficacité et l'innocuité du ponatinib « topase » révèle l'induction de réponses moléculaires profondes dans une cohorte de 75 patients résistants ou intolérants aux ITK et atteints de LMC (Résumé N° EP765, séance : Leucémie myéloïde chronique (LMC) clinique)

La combinaison du tafasitamab (MOR208) et du lénalidomide stimule la mort des cellules tumorales du lymphome à cellules B in vitro (Résumé N° EP1343, séance : Biologie du lymphome & Recherche translationnelle)3

Résultats à long terme de l'étude de phase II L-MIND sur le tafasitamab (Mor208) plus le lénalidomide chez les patients atteints de lymphome diffus à grandes cellules B en rechute ou réfractaire (Résumé N° EP1201, séance : Lymphome agressif non hodgkinien - Clinique)3

Expression de l'antigène CD19 sur les cellules de leucémie lymphoïde chronique après le traitement au tafasitamab (anti-CD19) : résultats d'un essai de phase I (Résumé N° EP671, Leucémie lymphoïde chronique et affections apparentées - Biologie & Recherche translationnelle)3

Pour des information complètes sur la séance et les listes de présentation des données, veuillez consulter les programmes en ligne de l'ASCO20 (https://meetinglibrary.asco.org) et de l'EHA25 (https://learningcenter.ehaweb.org/eha).

1Sponsorisé par Novartis ; 2Sponsorisé par Takeda ; 3Sponsorisé par MorphoSys

