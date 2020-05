Le Chef national de l'APN, Perry Bellegarde, accueille favorablement le financement visant à assurer la santé et la sécurité des résidents du nord de la Saskatchewan





OTTAWA, le 14 mai 2020 /CNW/ - Le Chef national de l'Assemblée des Premières Nations (APN), Perry Bellegarde, souligne l'importance de l'annonce faite par le gouvernement fédéral hier au sujet d'un financement de 2,3 millions de dollars qui seront consacrés aux efforts de lutte contre la COVID-19 dans le nord de la Saskatchewan pour assurer la santé et la sécurité des résidents de la région.

« Ces fonds représentent une mesure positive qui permettra d'aider une région durement touchée par le virus de la COVID-19, a déclaré le Chef national de l'APN, Perry Bellegarde. Nous savons que les Premières Nations, les peuples autochtones et les habitants du nord de la province sont beaucoup plus vulnérables pendant cette pandémie. Le plan d'intervention en cas de pandémie du nord-ouest de la Saskatchewan doit faire appel à la collaboration des Premières Nations, des gouvernements et d'autres intervenants de la région visée par le Traité no 10. Les Premières Nations doivent participer à toutes les étapes de la planification et du processus d'intervention, parce qu'elles ont des besoins uniques nécessitant des interventions sur mesure. Cette annonce est bien accueillie. Et, si jamais d'autres ressources s'imposent, celles-ci devraient être accessibles dès maintenant. »

Hier, le gouvernement du Canada, le conseil tribal de Meadow Lake et Métis Nation-Saskatchewan ont publié une déclaration commune annonçant un soutien d'urgence dans le cadre des efforts de lutte contre la COVID-19 dans le nord-ouest de la Saskatchewan. Le financement de 2,3 millions de dollars servira à appuyer le plan d'intervention en cas de pandémie dans le nord-ouest de la Saskatchewan, un effort collectif entre les partenaires des Premières Nations, des Métis, et des administrations municipales, provinciale et fédérale visant à coordonner la réponse au nombre croissant de cas de COVID-19 dans le nord-ouest de la Saskatchewan.

« Nous remercions le gouvernement fédéral pour son soutien et son investissement, a déclaré Bobby Cameron, Chef régional de l'APN en Saskatchewan. Il s'agit d'un très bon point de départ pour notre région du nord. Nous adressons également nos remerciements à Richard Ben, Chef du conseil tribal de Meadow Lake, à Glen McCallum, président de Métis Nation-Saskatchewan et aux autres dirigeants des Premières Nations et des Métis qui défendent les intérêts des régions du nord. »

Les fonds seront administrés de façon conjointe et s'ajouteront aux efforts continus dans les communautés pour vaincre la COVID-19 dans la région, y compris le soutien des points de contrôle de sécurité dans les collectivités touchées, et les mesures visant à garantir la sécurité alimentaire et l'approvisionnement de produits de soins à domicile et à favoriser l'amélioration des capacités régionales et communautaires, y compris l'engagement des jeunes.

