LaSalle combat la COVID-19

LASALLE, QC, le 14 mai 2020 /CNW Telbec/ - Au 3e rang des arrondissements montréalais pour le taux de contamination, avec 12,31 cas pour 1 000 habitants le 13 mai 2020, LaSalle combat le coronavirus et appuie les autorités sanitaires avec des mesures fortes et souvent novatrices, comme le prêt de son aréna Jacques-Lemaire pour l'hôpital temporaire de la COVID-19 ou la visite des commerces par ses inspecteurs. En plus des moyens qu'il déploie au quotidien, l'arrondissement de LaSalle a déjà consacré plus de 350 000 $ au soutien des organismes communautaires et des commerces.



« LaSalle étant un des endroits les plus touchés par la COVID-19 sur l'île, nous n'allions certainement pas rester les bras croisés », dit la mairesse d'arrondissement Manon Barbe. « Depuis le tout début de la pandémie, nous mettons l'épaule à la roue pour soutenir le travail formidable des autorités de la santé. C'est bouleversant de penser que le virus se propage ainsi dans notre communauté. Notre rôle d'élus locaux est de voir où, quand et comment on peut faire une différence, avec le personnel et les moyens dont on dispose en arrondissement. »



Mesures exceptionnelles



Voici quelques mesures concrètes de l'arrondissement pour ralentir la contagion, informer les LaSallois sur les consignes de la Santé publique et atténuer les répercussions de la pandémie sur la population de LaSalle et son économie.

LaSalle prête son centre sportif Dollard - St-Laurent (707, 75e Avenue, LaSalle ) du 13 au 17 mai pour la clinique de dépistage sans rendez-vous du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal. L'arrondissement annonce ce dépistage en continu sur ses 5 panneaux d'affichage numérique - en français, anglais, pendjabi et chinois - et sur les 30 écrans publicitaires de Pattison Affichage.

LaSalle a pris l'initiative de prêter son aréna Jacques-Lemaire pour l'impressionnant hôpital temporaire COVID-19 installé par la Croix-Rouge et le CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal. Une première dans la région de Montréal.

LaSalle a déployé une équipe d'inspecteurs qui ont visité les 78 commerces de services essentiels présentement ouverts sur son territoire, pour les conseiller dans les aménagements physiques et les règles sanitaires à respecter afin d'assurer la sécurité de leurs clients et de leurs employés.

LaSalle a créé le 4 mai un Fonds de 200 000 $ de relance des commerces , pour fournir aux commerçants locaux une aide financière temporaire et non remboursable, afin de les soutenir au moment de la reprise de leurs activités.

LaSalle va disposer, à compter du 15 mai, d'une brigade de 10 cadets policiers à vélo , dont 8 sont financés par l'arrondissement, supervisés par des policiers du poste de quartier 13 du SPVM, pour sensibiliser piétons et cyclistes au respect des règles de distanciation physique et sanitaires, durant tout l'été.

Lancement le week-end des 16 et 17 mai d'une nouvelle brigade de sensibilisation au parc des Rapides et tout le long du parc riverain , constituée d'employés de l'arrondissement et d'organismes locaux, pour sensibiliser aux règles sanitaires les milliers de visiteurs qui profitent des rives du fleuve Saint-Laurent .

LaSalle va amorcer une 2e vague de visites de sensibilisation des conciergeries par des employés municipaux, pour distribuer des affiches et des dépliants de sensibilisation à la COVID-19, en complément des 37 000 dépliants d'information envoyés à toutes les portes de l'arrondissement en avril.

LaSalle a octroyé des contributions financières exceptionnelles de 155 000 $ pour soutenir les organismes communautaires qui combattent l'insécurité alimentaire sur son territoire; 100 000 $ aux organismes LaSallois, 25 000 $ à Moisson Montréal, et 30 000 $ à Centraide du Grand Montréal.

