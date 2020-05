Les écoles du Grand Montréal fermées jusqu'en septembre - Le soutien à distance pour tous doit être une priorité





QUÉBEC, le 14 mai 2020 /CNW Telbec/ - La Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ) accueille le report de l'ouverture des écoles dans la Communauté métropolitaine de Montréal, puisque la situation sanitaire n'est pas sous contrôle dans la région. La FCPQ respecte bien sûr les décisions de la santé publique et souhaite que ce report devienne une occasion de bonifier le soutien à distance pour les élèves et leurs parents et de préparer la rentrée 2020-2021.

« Il y a beaucoup de jeunes qui ne retourneront pas à l'école cette année. Si on inclut le secondaire, le Grand Montréal et les enfants qui restent à la maison par choix de leurs parents, le pourcentage d'élèves assis sur les bancs d'école est minime. C'est maintenant le temps de mettre en place sérieusement un soutien pédagogique et professionnel que les élèves à la maison sont en droit de recevoir. Leur réussite scolaire et leur bien-être sont des préoccupations majeures en ce moment », confie Kévin Roy, président de la FCPQ.

La FCPQ s'inquiète aussi de la lourde charge que doivent porter les parents dont les enfants poursuivent leurs apprentissages à la maison. Les élèves vulnérables et à besoins particuliers doivent pouvoir bénéficier d'une aide accrue d'enseignants et de professionnels et tous les élèves doivent avoir accès aux outils nécessaires pour réaliser leurs travaux. Sans cela, la démotivation et le décrochage les guettent. Par ailleurs, il est impératif de clarifier le message concernant les évaluations et les bulletins.

« Ne laissez pas les parents dans le flou, aidez-nous à aider nos jeunes », demande Kévin Roy.

Profil de la Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ)

La FCPQ regroupe, depuis 45 ans, les comités de parents des commissions scolaires du Québec et soutient les parents bénévoles soucieux de la participation parentale au sein des écoles publiques primaires et secondaires dans le but d'assurer la qualité de l'éducation offerte aux enfants.

SOURCE Fédération des comités de parents du Québec

Communiqué envoyé le 14 mai 2020 à 17:12 et diffusé par :