Le général Colin L. Powell (États-Unis) et le Dr Scott Gottlieb, conférenciers d'honneur, sont rejoints par les principaux dirigeants de l'industrie et du gouvernement pour intervenir lors du sommet exécutif d'Everbridge « Coronavirus: The Road to Recovery » les 20 et 21 mai

Everbridge, Inc. (NASDAQ: EVBG), le leader mondial en « critical event management » (CEM), a annoncé aujourd'hui l'ajout de conférenciers de premier plan dans les domaines des affaires, de la santé et du gouvernement pour son sommet virtuel du leadership « Coronavirus: The Road to Recovery » qui se tiendra les 20 et 21 mai 2020. Les principaux dirigeants d'Accenture, de Biogen, de BMO Financial Group, de Box, des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) et de CDC Foundation, de Cleveland Clinic, de Cytiva, de DHR Health, de Finastra, de Florida Division of Emergency Management, de Florida State University, de Gap Inc., de Houston Methodist Hospital, des Boston Celtics NBA, de Russell Reynolds, de Thermo Fisher Scientific, de Tripadvisor, d'XPO Logistics et de l'Armée américaine se joindront au général Colin L. Powell (États-Unis) et au Dr Scott Gottlieb, conférenciers d'honneur, pour débattre du retour au travail, des meilleures pratiques en matière de traçage des contacts et du chemin de la reprise.

Le sommet virtuel de deux jours abordera les étapes que les entreprises et les gouvernements suivront afin de tracer et d'atténuer la propagation du COVID-19 et indiquera la voie à suivre. L'événement couvrira les dispositifs permettant aux différents secteurs de collaborer afin de gérer cette pandémie mondiale et se concentrera sur les politiques et les actions que les entreprises peuvent entreprendre pour assurer la sécurité des personnes et rétablir les activités.

« En tant que leader mondial en gestion d'événements critiques et de solutions d'alerte publique, Everbridge s'associe à des milliers d'entreprises, de gouvernements, d'organismes de santé avant-gardistes ainsi qu'aux entités de première intervention à travers le monde afin d'atténuer l'impact du COVID-19 », a déclaré David Meredith, président-directeur général d'Everbridge. « Alors que le travail initial lié à la pandémie visait à assurer la sécurité des employés et des citoyens, à réorienter les chaînes d'approvisionnement et à assister les entreprises dans la transition de leurs opérations vers des environnements virtuels, notre société doit maintenant se diriger vers la prochaine phase essentielle de la reprise, c'est-à-dire ramener les employés en toute sécurité au travail et les citoyens dans les espaces publics. »

Nouveaux conférenciers et sessions

Les nouveaux intervenants ainsi que les sessions complètent un ensemble déjà impressionnant couvrant des secteurs, des industries et des fonctions de premier plan dans la lutte contre le COVID-19. La liste des conférenciers englobe :

Dr Judy Monroe, présidente-directrice générale, CDC Foundation

Dr Jay Butler, directeur adjoint, Maladies infectieuses, The Centers for Disease Control and Prevention (CDC)

Mark P. Stevenson, vice-président exécutif et chef de l'exploitation, Thermo Fisher Scientific

Roberta Levy Schwartz, Ph.D., FACHE, vice-présidente exécutive, chef de l'innovation, présidente-directrice générale, Houston Methodist Hospital

Général de division Kevin Vereen, grand prévôt général, Armée américaine

William Peacock, III, chef des opérations, Cleveland Clinic

Jared Moskowitz, directeur, Florida Division of Emergency Management

Paul Chapman, responsable mondial des systèmes d'information, Box

Michael Santiago, directeur de l'information et vice-président, technologies de l'information, Cytiva (appartenait auparavant à GE Healthcare Life Sciences)

Russ Soper, directeur de l'information, Finastra

Dr Javier Malcolm, chef de l'information médicale par intérim, DHR Health

Matt Fassler, directeur de la stratégie, XPO Logistics

Beth Grous, directrice des ressources humaines, Tripadvisor

Lawrence Zelvin, vice-président exécutif et chef de l'unité des crimes financiers, BMO Financial Group

Keith White, vice-président exécutif, Gap Inc.

Kyle Clark, vice-président finances et administration, Florida State University

Les sessions du sommet « Coronavirus: The Road to Recovery » incluent :

« COVID-19 Update, Critical Protection Work and Response » avec le Dr Judy Monroe, présidente-directrice générale, CDC Foundation ; Dr Jay Butler, directeur adjoint des Maladies infectieuses et Jaime Ellertson, président exécutif, Everbridge

avec le Dr Judy Monroe, présidente-directrice générale, CDC Foundation ; Dr Jay Butler, directeur adjoint des Maladies infectieuses et Jaime Ellertson, président exécutif, Everbridge « Return to Work: Contact Tracing and Beyond » avec Imad Mouline, directeur de la technologie, Everbridge

avec Imad Mouline, directeur de la technologie, Everbridge « Road to Recovery for Health Systems: An Executive Perspective » avec William M. Peacock, III, chef des opérations, Cleveland Clinic ; Roberta Levy Schwartz, Ph.D., FACHE, présidente-directrice générale, Houston Methodist Hospital et Mark Green, directeur général, Everbridge

avec William M. Peacock, III, chef des opérations, Cleveland Clinic ; Roberta Levy Schwartz, Ph.D., FACHE, présidente-directrice générale, Houston Methodist Hospital et Mark Green, directeur général, Everbridge « Advancing COVID-19 Testing and Maintaining Business Continuity Amid the Pandemic » avec Mark P. Stevenson, vice-président exécutif et chef de l'exploitation, Thermo Fisher Scientific

avec Mark P. Stevenson, vice-président exécutif et chef de l'exploitation, Thermo Fisher Scientific « Using JARVISS to Protect Soldiers, the Civilian Workforce and Family Members » avec le Général de division Kevin Vereen, grand prévôt général, Armée américaine et Mike Mostow, vice-président, ventes, Everbridge

avec le Général de division Kevin Vereen, grand prévôt général, Armée américaine et Mike Mostow, vice-président, ventes, Everbridge « Managing the Return of the NBA's Boston Celtics » avec Richard Gotham, président, Boston Celtics et Vernon Irvin, directeur des recettes, Everbridge

avec Richard Gotham, président, Boston Celtics et Vernon Irvin, directeur des recettes, Everbridge « Managing Supply Chains Amid and After COVID-19 » avec Matthew Fassler, directeur de la stratégie, XPO Logistics et Joel Rosen, directeur du marketing, Everbridge

avec Matthew Fassler, directeur de la stratégie, XPO Logistics et Joel Rosen, directeur du marketing, Everbridge « COVID-19: What the New Normal Means for Corporate Security » avec Daniel Biran, chef de la sécurité, Biogen ; Arlin Pedrick, chef de la sécurité et directrice générale, Global Asset Protection, Accenture ; Keith White, vice-président exécutif, Gap Inc et Tracy Reinhold, chef de la sécurité, Everbridge

avec Daniel Biran, chef de la sécurité, Biogen ; Arlin Pedrick, chef de la sécurité et directrice générale, Global Asset Protection, Accenture ; Keith White, vice-président exécutif, Gap Inc et Tracy Reinhold, chef de la sécurité, Everbridge « CIOs: Responding to Disruption » avec Paul Chapman, directeur de l'information, Box ; Michael Santiago, directeur de l'information et vice-président, technologies de l'information, Cytiva ; Russ Soper, directeur de l'information, Finastra et David Starmer, directeur de la transformation, Everbridge

avec Paul Chapman, directeur de l'information, Box ; Michael Santiago, directeur de l'information et vice-président, technologies de l'information, Cytiva ; Russ Soper, directeur de l'information, Finastra et David Starmer, directeur de la transformation, Everbridge « COVID-19, A Road to Recovery in Government and Higher Education » avec Kyle Clark, vice-président finances et administration, Florida State University et Brian Toolan, directeur principal de la stratégie du secteur public, Everbridge

avec Kyle Clark, vice-président finances et administration, Florida State University et Brian Toolan, directeur principal de la stratégie du secteur public, Everbridge « Road to Recovery: Digital Strategies for Health Systems » avec Javier Malcolm, MD, chef de l'information médicale par intérim, DHR Health et Eric Chetwynd, directeur principal, solutions pour l'industrie de la santé, Everbridge

avec Javier Malcolm, MD, chef de l'information médicale par intérim, DHR Health et Eric Chetwynd, directeur principal, solutions pour l'industrie de la santé, Everbridge « Human Resources: The Pandemic Response and the Future of the Workplace » avec Beth Grous, directrice des ressources humaines, Tripadvisor et Nada Usina, directrice générale, membre du comité exécutif et co-leader mondial du secteur de la technologie, Russell Reynolds

avec Beth Grous, directrice des ressources humaines, Tripadvisor et Nada Usina, directrice générale, membre du comité exécutif et co-leader mondial du secteur de la technologie, Russell Reynolds « Public Warning System Platforms?Enabling the Return to Normality » avec Michael Hallowes, ancien directeur national, Australia's Emergency Alert Program et Javier Colado, vice-président principal, International, Everbridge

avec Michael Hallowes, ancien directeur national, Australia's Emergency Alert Program et Javier Colado, vice-président principal, International, Everbridge « Handling Digital Threats in a COVID-19 World » avec Lawrence Zelvin, vice-président exécutif et chef de l'unité des crimes financiers, BMO Financial Group et Vick Vaishnavi, vice-président principal, Global Solutions, Everbridge

avec Lawrence Zelvin, vice-président exécutif et chef de l'unité des crimes financiers, BMO Financial Group et Vick Vaishnavi, vice-président principal, Global Solutions, Everbridge « Using Market Intelligence and Technology to Gain Competitive Advantage amid COVID-19 » avec Tracy Reinhold, chef de la sécurité, Everbridge

avec Tracy Reinhold, chef de la sécurité, Everbridge « Managing the Complexity of Phased Reopening Using Risk Intelligence » avec Karl Kotalik, responsable des solutions mondiales de renseignement sur les risques, Everbridge

En tant que leader mondial en gestion d'événements critiques et de solutions d'alerte publique, Everbridge et sa plateforme mondiale atteignent plus de 550 millions de personnes à travers le monde tout en accompagnant les principales entreprises du F500 ainsi que des villes, des États, et des pays entiers. Everbridge est au service de plus de 5 000 entreprises dans le monde, plus de 3 700 organismes de première intervention et 1 500 organismes de santé.

En réponse au COVID-19, la plateforme Everbridge a envoyé plus de 350 millions de communications spécifiques au coronavirus et a lancé sa formule à déploiement rapide COVID-19 Shield et sa solution logicielle « Return to Work » afin de protéger les individus et de maintenir les opérations pendant la pandémie. Everbridge s'associe également à l' Armée américaine pour atténuer l'impact du COVID-19 sur plus de 400 sites militaires dans 70 pays. L'entreprise fournit des mises à jour quotidiennes sur son Coronavirus Preparedness Hub.

À propos d'Everbridge

Everbridge, Inc. (NASDAQ: EVBG) est un éditeur de logiciels international qui fournit des applications logicielles d'entreprise permettant d'automatiser et d'accélérer la réponse opérationnelle des organisations aux événements critiques afin de maintenir la sécurité des personnes et la continuité des activités des entreprises. Lors de menaces pour la sécurité publique, telles qu'un tireur actif, une attaque terroriste ou des conditions climatiques extrêmes, et pendant des événements critiques pour les entreprises tels qu'une panne informatique, une cyberattaque ou d'autres incidents comme un rappel de produit ou une interruption de la chaîne d'approvisionnement, plus de 5 000 clients à travers le monde font confiance à la plateforme de gestion des événements critiques de la société pour agréger et évaluer rapidement et de manière fiable les données sur la menace, localiser les personnes en danger et les intervenants en mesure d'apporter une aide, automatiser l'exécution de processus de communications prédéfinis via la distribution sécurisée de plus de 100 dispositifs de communication différents, et suivre l'avancement de l'exécution des plans d'urgence. La plateforme de la société a envoyé plus de 3,5 milliards de messages en 2019 et permet de toucher plus de 550 millions de personnes réparties dans plus de 200 pays et territoires, dont l'intégralité des abonnés mobiles en Australie, en Grèce, en Islande, aux Pays-Bas, en Nouvelle-Zélande, au Pérou, à Singapour, en Suède, et dans un certain nombre des plus grands États de l'Inde. Parmi les applications de communications critiques et de sécurité de l'entreprise proposées par la société figurent Mass Notification, Incident Management, Safety Connectiontm, IT Alerting, Visual Command Center®, Public Warning, Crisis Management, Community Engagementtm et Secure Messaging. Everbridge dessert 8 des 10 plus grandes villes des États-Unis, 9 des 10 plus importantes banques d'investissement basées aux États-Unis, 47 des 50 aéroports les plus fréquentés d'Amérique du Nord, 9 des 10 plus grands cabinets de conseil mondiaux, 7 des 10 plus grands constructeurs automobiles au monde, les 4 premiers cabinets comptables mondiaux, 9 des 10 plus importants prestataires de soins de santé basés aux États-Unis et 6 des 10 plus grandes sociétés technologiques au monde. Everbridge est basée à Boston et à Los Angeles et dispose également de bureaux à Lansing, San Francisco, Abou Dabi, Pékin, Bangalore, Calcutta, Londres, Munich, New York, Oslo, Singapour, Stockholm et Tilbourg. Pour plus d'informations, veuillez consulter https://www.everbridge.com, lisez le blog de l'entreprise, et suivez-nous sur LinkedIn, Twitter, et Facebook.

Mise en garde concernant les déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des "déclarations prospectives" au sens des dispositions de "règle refuge" du Private Securities Litigation Reform Act de 1995, y compris mais sans restriction, des déclarations concernant les opportunités et tendances de croissance anticipées de nos communications critiques et de sécurité des entreprises et de nos activités en général, nos opportunités de marché, nos attentes relatives aux ventes de nos produits et notre objectif de maintien de notre leadership sur le marché et d'extension des marchés sur lesquels nous sommes en concurrence pour gagner des parts de marché, et l'impact anticipé sur les résultats financiers. Ces déclarations prospectives sont énoncées à la date du présent communiqué de presse et sont fondées sur des attentes, estimations, prévisions et projections actuelles ainsi que sur les convictions et les hypothèses de la direction. Des mots tels que "s'attendre à", "anticiper", "devrait", "penser", "cibler", "projeter", "objectifs", "estimer", "potentiel", "prédire", "peut", "pourra", "pourrait", "avoir l'intention", les variations ou les formes négatives de ces termes et les expressions similaires se réfèrent à des déclarations prospectives. Les déclarations prospectives sont soumises à divers risques et incertitudes, dont beaucoup impliquent des facteurs ou des circonstances qui échappent à notre contrôle. Nos résultats réels pourraient différer matériellement de ceux qu'indiquent ou qu'impliquent les déclarations prospectives en raison de certains facteurs, y compris, mais sans limitation aucune: notre capacité à intégrer avec succès les entreprises et les actifs que nous pourrions acquérir; la capacité de nos produits et services à fournir les résultats escomptés et à satisfaire les attentes de nos clients; notre capacité à attirer de nouveaux clients et à maintenir et accroître les ventes à nos clients actuels; notre capacité à accroître les ventes de notre application Notification et/ou notre capacité à accroître les ventes de nos autres applications; l'évolution du marché relativement aux communications critiques ciblées pertinentes dans le contexte considéré ou de la réglementation associée; nos estimations des opportunités de marché et les prévisions en matière de croissance du marché pourraient s'avérer erronées; notre rentabilité n'a pas été régulièrement constante au fil du temps et il se peut que nous ne puissions pas l'assurer ou la maintenir à l'avenir; la lenteur et le caractère imprévisible des cycles de ventes relatifs aux nouveaux clients; la nature de notre activité nous expose à des risques inhérents de responsabilité civile; notre capacité d'attirer, d'intégrer et retenir du personnel qualifié; notre capacité à entretenir des relations fructueuses avec nos partenaires de distribution et nos partenaires technologiques; notre capacité à gérer efficacement notre croissance; notre capacité à faire face aux pressions concurrentielles; notre responsabilité potentielle liée à la confidentialité et à la sécurité des données personnelles; notre capacité à protéger nos droits de propriété intellectuelle et les autres risques détaillés dans les documents concernant nos facteurs de risque déposés auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis ("SEC"), qui incluent, mais ne se limitent pas, à notre rapport annuel sur formulaire 10-K relatif à l'exercice clos au 31 décembre 2019 déposé auprès de la SEC le 28 février 2020. Les déclarations prospectives incluses dans le présent communiqué de presse représentent nos opinions à la date de celui-ci. Everbridge se dégage de toute obligation de mises à jour ou de révision de toute déclaration prospective, que ce soit à la suite de nouvelles informations, de futurs événements ou autre. On ne saurait se fier à ces déclarations prospectives comme si elles représentaient le point de vue de notre Société à toute date postérieure au présent communiqué de presse.

Tous les produits d'Everbridge sont des marques commerciales d'Everbridge, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays. Tous les autres noms de produit ou de société mentionnés sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

