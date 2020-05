La consommation de vidéo en continu et des applications de communication a bondi au Canada durant la pandémie, selon la CTA





TORONTO, le 12 mai 2020 /CNW/ - La consommation de la technologie par les Canadiens à la maison a connu une forte croissance durant la pandémie de COVID-19. C'est la lecture de vidéos en ligne qui a le plus progressé, suivie par l'écoute de la télévision en direct, selon une nouvelle étude de la Consumer Technology Association (CTA)®. Cinquante-trois pour cent des personnes interrogées regardent plus souvent des contenus vidéo en continu sur des plateformes telles que Netflix ou Illico qu'elles le faisaient le mois précédent, et 46 % regardent maintenant davantage la télévision en direct.

L'enquête, menée entre le 17 et le 19 avril 2020, révèle que 17 % des Canadiens ont utilisé pour la première fois un nouveau service vidéo en continu et 11 %, un nouveau service en mode continu offrant des services de télévision comme Crave et tou.tv. En outre, 43 % des ménages canadiens ont accru leur utilisation de plateformes de vidéoconférence telles que Zoom et FaceTime, et près de la moitié d'entre eux sont devenus de plus grands utilisateurs d'applications des réseaux sociaux.

« La communication par vidéo et les applications de médias sociaux ont atteint des sommets dans le monde entier et le Canada ne fait pas exception à la règle, a commenté Lesley Rohrbaugh, directrice de la recherche à la CTA. Comme les gens restent à la maison, plusieurs sont prêts à faire l'essai de nouveaux produits et services que rend accessibles la technologie. La crise actuelle pourrait avoir des effets durables sur la consommation canadienne de technologies, car plus de deux Canadiens sur cinq (43 %) ont affirmé vouloir continuer à utiliser ces produits et services après la pandémie de COVID-19. »

L'enquête montre également que, depuis la pandémie, 22 % des Canadiens ont davantage recours à la livraison en ligne d'articles ménagers. Près de la moitié d'entre eux déclarent également avoir utilisé des services de livraison sans contact ou prévoient les utiliser à l'avenir.

L'attitude des consommateurs à l'égard de la technologie :

65 % des consommateurs indiquent que les technologies à domicile les ont aidés à se sentir moins isolés pendant la période de confinement ;

62 % apprécient le fait de posséder des produits technologiques récents à la maison ;

61 % considèrent que la possibilité d'acheter des produits en ligne a été d'une grande utilité durant la crise de COVID-19 ;

58 % indiquent que leur utilisation des services en ligne a fortement augmenté du fait de leur présence à la maison.

L'enquête a été élaborée et réalisée par la CTA. L'étude quantitative a été menée auprès d'un échantillon en ligne de 1 000 répondants canadiens âgés de 18 ans et plus entre le 17 et le 19 avril 2020. La marge d'erreur d'échantillonnage est de plus ou moins 3 %, avec un degré de fiabilité de 95 % dans les résultats globaux. Comme il est d'usage, les données ont été pondérées en fonction de l'âge, du sexe, de la région géographique, et de l'éducation afin de refléter la composition démographique de la population.

SOURCE Consumer Technology Association

Communiqué envoyé le 12 mai 2020 à 08:30 et diffusé par :