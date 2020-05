Produits Kruger élargit la portée de l'initiative #DéroulerVotreGénérosité en collaboration avec l'AJLNH et leur don à Banques alimentaires Canada pour inspirer des actes de bonté envers des voisins





Produits Kruger, fabricant des marques CashmereMD, PurexMD, SpongeTowelsMD et ScottiesMD, et la marque officielle de papier de la LNHMD, s'associe à sept joueurs de hockey pour faire un don à Banques alimentaires Canada, dans le cadre de l'initiative #DéroulerVotreGénérosité

TORONTO, le 12 mai 2020 /CNW/ - Sept joueurs de la LNHMD inspirent aujourd'hui les Canadiens sur les réseaux sociaux à accomplir des actes de bonté envers leurs voisins, et ils se joignent à l'initiative nationale #DéroulerVotreGénérosité de Produits Kruger pour soutenir les efforts de secours pour la COVID-19. Les joueurs, dont Bo Horvat, l'attaquant des Canucks de Vancouver, Phillip Danault, l'attaquant des Canadiens de Montréal, Tyson Barrie, le défenseur des Maple Leafs de Toronto, Darnell Nurse, le défenseur des Oilers d'Edmonton, Anthony Duclair, l'attaquant des Sénateurs d'Ottawa, Mark Scheifele, l'attaquant des Jets de Winnipeg et Milan Lucic, l'attaquant des Flames de Calgary, font tous des dons à Banques alimentaires Canada, tout en encourageant les amateurs de hockey canadiens à participer.

« Le hockey est le sport d'hiver national du Canada, et les joueurs de la LNHMD sont au sommet de leur art et nous tiennent à coeur », déclare Susan Irving, chef du Marketing chez Produits Kruger, une entreprise canadienne centenaire de troisième génération, présente dans tout le pays.

« Nous avons lancé l'initiative #DéroulerVotreGénérosité il y a trois semaines en livrant des paquets de produits en papier tissu aux employés de première ligne des hôpitaux à Montréal, Toronto, Calgary et Vancouver et en faisant des dons aux banques alimentaires dans tout le Canada, ajoute Mme Irving. Nous espérons que notre collaboration avec les joueurs de la LNHMD continuera d'inciter les Canadiens à contribuer par des actes de bonté envers leurs voisins, quelle que soit l'ampleur de leur participation ».

« Nous sommes reconnaissants du soutien de Produits Kruger et du soutien de ces joueurs de la LNHMD, ajoute Chris Hatch, chef de la direction de Banques alimentaires Canada. Cela a été incroyable de voir des Canadiens d'un bout à l'autre du pays se réunir pour aider leurs voisins qui souffrent de la faim ».

#DéroulerVotreGénérosité pour gagner

« Aider peut être aussi simple que d'acheter une carte-cadeau de votre restaurant local préféré », dit Tyson Barrie, défenseur des Maple Leafs de Toronto, qui a encouragé les Canadiens à faire ce qu'ils peuvent, citant que même les petites choses vont très loin.

« Dans mon cas, j'adore emmener mon chien, Gus, en promenade, et #DéroulerVotreGénérosité est aussi simple que de demander à mon voisin si son chien aimerait se joindre à nous », explique Bo Horvat, capitaine des Canucks de Vancouver, qui encourage ses amis et ses partisans à participer également avec des actes de générosité communautaire.

« Ce sont les petits gestes de la vie de tous les jours qui sont surement les plus appréciés et qui peuvent faire une grande différence », déclare l'attaquant des Canadiens de Montréal, Phillip Danault, qui a encouragé ses partisans à donner un coup de main en ramassant des épiceries supplémentaires pour un voisin.

Plusieurs personnalités de la télévision canadienne, dont James Duthie et Darren Dreger de TSN, Elliotte Friedman de Sportsnet, Louis Jean et Dave Morissette de TVA, Marc Denis de RDS et Cassie Campbell-Pascall de Hockey Night in Canada feront écho du défi lancé par les joueurs de hockey aux Canadiens, de participer à l'initiative #DéroulerVotreGénérosité, sur leurs chaînes respectives.

De la ligne de touche à la ligne de front

En première ligne, les héros formidables que sont les personnels soignants au Canada s'engagent à aider et à guérir les membres de leurs communautés. Dans le cadre de son initiative #DéroulerVotreGénérosité, Produits Kruger reconnaît leurs efforts exceptionnels en faisant un don de 200 000 $ au Fonds - Ligne de Front, un réseau de plus de 160 fondations d'hôpitaux au Canada, créé pour fournir des ressources aux travailleurs de la santé de première ligne qui protègent les Canadiens contre la COVID-19.

« Les hôpitaux et les Canadiens d'un océan à l'autre sont reconnaissants envers les généreux donateurs comme Produits Kruger, déclare Caroline Riseboro, présidente et directrice générale de la Trillium Health Partners Foundation, qui est la porte-parole nationale du Fonds - Ligne de Front. Leur don sera utilisé à des fins essentielles, notamment pour l'achat d'équipements de protection individuelle tels que des masques, des respirateurs et des produits désinfectants, pour le soutien et le counseling en matière de santé mentale et pour la recherche, y compris les essais cliniques et la mise au point d'un vaccin », conclut-elle.

Les Canadiens peuvent contribuer au fonds sur le site lignedefront.ca.

À propos de Produits Kruger s.e.c.

Produits Kruger est le premier fabricant canadien de produits de papier de qualité à usages domestiques, industriels et commerciaux. La société offre aux consommateurs canadiens des marques reconnues, telles que CashmereMD, PurexMD, SpongeTowelsMD et ScottiesMD. Comptant quelque 2 500 employés, Produits Kruger a été reconnue parmi les meilleurs employeurs dans la région du Grand Toronto au cours des huit dernières années et a figuré au palmarès des entreprises les mieux gérées du Canada en 2020. Produits Kruger exploite huit usines en Amérique du Nord qui ont obtenu la certification de la chaîne de traçabilité (CoC) du FSC® (code de licence FSC® C-104904). Pour en savoir plus, visitez le www.produitskruger.ca.

À propos de la LNH

Fondée en 1917, la Ligue nationale de hockey (LNHMD) compte 31 clubs membres et accueillera fièrement sa 32e franchise, établie à Seattle, pour la saison 2021-2022. Chaque formation reflète la composition internationale de la LNH avec des équipes formées de joueurs provenant de plus de 20 pays différents. Ces équipes s'affrontent pour remporter le trophée le plus convoité et le plus prestigieux du sport professionnel - la Coupe StanleyMD. Sous l'égide de Gary Bettman, qui occupe le poste de commissaire de la LNH depuis le 1er février 1993, la plus grande ligue de hockey professionnel au monde a atteint des recettes annuelles de plus de cinq milliards de dollars et a établi plus de 40 partenariats avec des sociétés commanditaires de premier ordre. Chaque année, la LNH divertit plus de 670 millions d'amateurs dans les arénas et par l'intermédiaire de partenariats à la télévision nationale et à la radio. Elle compte plus de 151 millions d'abonnés à son compte et à ceux de ses équipes et de ses joueurs sur Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat et YouTube et plus de 100 millions d'amateurs en ligne sur le site NHL.com. La Ligue diffuse ses matchs à la télévision dans plus de 160 pays et territoires par l'intermédiaire de ses titulaires de droits, dont NBC/NBCSN et NHL NetworkMC aux États-Unis, Sportsnet et TVA au Canada, Viasat dans les pays nordiques, Yandex en Russie ainsi que CCTV et Tencent en Chine. La LNH rejoint les amateurs de hockey partout dans le monde en permettant le visionnement en ligne de ses matchs dans tous les pays, notamment grâce à son service de diffusion en direct et sur demande, NHL.TVMC. Ayant fait le saut dans l'univers du sport électronique en 2018, la LNH organise chaque année le Championnat mondial du jeu vidéo NHLMC, qui a attiré un nombre record de spectateurs lors de la webdiffusion de l'édition 2019. Les amateurs peuvent accéder aux actifs numériques de la LNH sur leurs appareils mobiles grâce à l'appli gratuite NHLMD, sur neuf plateformes de réseaux sociaux, sur les ondes de la NHL Network RadioMC sur SiriusXM ainsi que sur le site NHL.com, qui est optimisé par SAP, est offert en huit langues et donne un accès sans précédent aux statistiques des joueurs et des équipes de même qu'aux sommaires officiels de tous les matchs en saison régulière et en séries éliminatoires depuis la création de la ligue. La LNH souhaite bâtir des communautés saines et vibrantes au moyen du hockey en augmentant la participation et l'engagement des jeunes, en favorisant des expériences positives en famille, en faisant la promotion de l'inclusion, d'une culture positive et du leadership ainsi qu'en soutenant une incidence durable sur les collectivités.

NHL, l'emblème NHL, LNH, et l'emblème LNH sont des marques de commerce déposées de la Ligue nationale de hockey. Les marques de la LNH et celles des équipes appartiennent à la LNH et à ses équipes. © LNH 2020. Tous droits réservés.

À propos de l'Association des joueurs de la Ligue nationale de hockey

Établie en 1967, l'Association des joueurs de la Ligue nationale de hockey (AJLNH) est une organisation syndicale dont les membres sont les joueurs de la Ligue nationale de hockey (LNH). L'AJLNH travaille au nom des joueurs dans plusieurs domaines, dont les relations de travail, l'octroi de licence pour les produits dérivés, le marketing, le hockey international et les relations communautaires. Elle vise ainsi à promouvoir ses membres et le sport du hockey. En 1999, l'AJLNH inaugurait un programme appelé le fonds Goals and Dreams, permettant aux joueurs de redonner une partie de ce qu'ils ont reçu du sport qu'ils aiment. Au cours des 20 dernières années, ce programme a fait des dons d'équipements complets de hockey à plus de 80 000 jeunes dans le besoin dans 34 pays. À ce jour, le fonds Goals and Dreams a fait des dons de plus de 25 millions de dollars pour assurer le financement de programmes de hockey pour de jeunes joueurs du monde entier, ce qui en fait le plus vaste programme de ce genre. Visitez le www.nhlpa.com pour de plus amples renseignements au sujet de l'AJLNH.

À propos de Banques alimentaires Canada

Banques alimentaires Canada fait preuve de leadership à l'échelle nationale pour soulager la faim aujourd'hui et prévenir la faim demain, en collaboration avec le réseau des banques alimentaires partout au pays. Depuis 40 ans, les banques alimentaires aident les Canadiens vivant dans l'insécurité alimentaire. Selon les données du Bilan-Faim, plus de 3 000 banques alimentaires et organismes communautaires joignent leurs efforts pour servir les personnes les plus vulnérables. L'an dernier, ils ont reçu plus de 1,1 million de visites par mois. Dans la dernière décennie, le réseau a reçu et distribué plus de 635 millions de kilos de denrées alimentaires. De plus, Banques alimentaires Canada a versé près de 90 millions de dollars pour maximiser les retombées collectives et la capacité locale des banques alimentaires tout en militant afin de réduire la nécessité d'y recourir. Notre vision est claire : nous voulons créer un Canada où personne ne souffre de la faim. Pour en savoir plus, visitez le site www.banquesalimentairescanada.ca.

À propos du Fonds - Ligne de Front

Le Fonds - Ligne de Front a été mis sur pied par des chefs de file de la philanthropie dans le secteur de la santé qui ont formé une coalition nationale pour aider les principaux hôpitaux canadiens et les fondations à collecter les fonds dont ils ont besoin d'urgence, soutenir les besoins pressants des fondations hospitalières participantes, notamment pour la lutte contre la COVID-19 et l'aide aux territoires du Nord et à la santé des autochtones. L'objectif est d'offrir aux Canadiens une façon simple et rapide de faire une contribution financière afin d'appuyer les hôpitaux. En mettant sur pied cette collaboration nationale, le Fonds - Ligne de Front espère sensibiliser à l'urgence des besoins et offrir aux particuliers et aux entreprises du Canada un guichet unique pour appuyer la lutte. Pour en savoir plus, visitez le site lignedefront.ca.

