Une entreprise de Montréal s'implique dans la lutte contre le COVID-19 : Don de technologies thermographiques au CIUSSS Centre-Sud-de-l'Ile-de-Montréal





Une lutte difficile pour tous.



MONTRÉAL, 12 mai 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Après plusieurs semaines de confinement et de fermeture, les entreprises sont sur le point de reprendre leurs activités. Malgré tout, le danger de la COVID-19 est présent à l'esprit et occasionne un stress considérable. La lutte du COVID-19 continue et elle est difficile pour tous les intervenants du gouvernement. Plus particulièrement pour les CIUSSS, qui sont en toute première ligne dans cette lutte. Les hôpitaux, en plus de leurs patients habituels, doivent également soigner tous les cas confirmés du COVID. Le personnel des CIUSSS est particulièrement vulnérable, et la réorganisation des procédures est nécessaire pour assurer la sécurité des employés et des patients.

Dans le but d'aider son client de longue date, le CIUSSS Centre-Sud-de-l'Ile-de-Montréal, l'entreprise montréalaise iMotion Sécurité, leur a fait un généreux don de caméras thermographiques, pour les aider dans ce combat. Les caméras en question permettent au personnel du CIUSSS d'être plus proactifs en détectant rapidement les patients fiévreux qui se présentent dans leurs établissements.

La solution proposée? La technologie thermographique.

Des caméras thermographiques spécialisées peuvent être utilisées comme moyens de détection. Dotées de détecteurs et d'algorithmes avancés, ce type de caméra de contrôle de la température est conçu pour la détection immédiate et le dépistage préliminaire des températures élevées à la surface de la peau. Il est bien connu qu'un des principaux symptômes des infections virales est la fièvre. Par conséquent, cette solution peut détecter efficacement tout individu présentant une température anormalement élevée. Utilisée depuis le début de la crise dans certains hôpitaux, la technologie s'est avérée hautement efficace; donnant un fier coup de main au personnel hospitalier pour le dépistage rapide de la fièvre chez les patients.

Ces technologies ont deux principaux avantages:

- Haute efficacité et précision: Il suffit d'une seconde pour que la caméra thermographique détecte la température d'un individu. Ainsi, il n'y aura pas congestion lors du passage sur les lieux où la température doit être vérifiée. Après plusieurs tests comparatifs, les membres des CIUSSS ont affirmés être plus que satisfaits de la précision de ces caméras thermographiques.

- Sécurité accrue : La caméra thermographique fait des lectures sans contact, ce qui permet d'obtenir une mesure précise de la température à environ 1m de distance; diminuant ainsi de façon drastique, le risque d'infection par contact physique.

Reconnaissance faciale, thermographie et contrôle d'accès

Grâce à la caméra de contrôle d'accès iMotion ATC304+, il est possible de contrôler l'accès à des zones sensibles à l'aide de relevés de température et de reconnaissance faciale. Cette combinaison d'intelligence artificielle et de technologies de dépistage, permet de rehausser le sentiment de sécurité des membres du personnel. Si le système de reconnaissance faciale valide l'identité de l'employé et que ce dernier ne présente aucun signe de température élevée, l'accès lui sera alors autorisé. Sans besoin de présenter une carte d'accès ou autre, ce système biométrique permet de limiter les contacts et d'automatiser la démarche de prise de température.

Ce système intelligent permet une lecture précise des visages et est capable d'identifier un individu parmi une base de données de 22 400 visages, et ce, même s'il y a port de masque de protection. S'il y a détection de température élevée, le système émettra une alerte sonore et empêchera l'accès à la zone contrôlée.

À propos de iMotion Sécurité

Leader en technologies de sécurité, iMotion vient de fêter ses 20 ans d'existence. iMotion Sécurité offre une gamme complète de produits et services de sécurité incluant toute une panoplie de caméras, des solutions de gestion vidéo, des systèmes biométriques et de contrôle des accès, et bien davantage encore. Fort de son expérience et fière des partenaires stratégiques qu'elle s'est attachée, cette entreprise a su tisser des liens profonds avec ses nombreux clients. Son équipe d'experts peut très certainement vous aider à réaliser vos projets. Soumettez-nous les défis que vous souhaitez relever en remplissant ce formulaire .

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site imotion.ca et suivez iMotion sur les réseaux LinkedIn , Facebook , Instagram , et Twitter .

Pour plus d'informations, veuillez contacter iMotion Sécurité à imotion@imotion.ca | 514 337 0008.

