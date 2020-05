Kaléo annonce qu'à partir du 19 mai 2020 l'auto-injecteur ALLERJECT® (épinéphrine injectable, USP) sera à la disposition des Canadiens à risque d'anaphylaxie





Grâce à ALLERJECT, les personnes atteintes d'allergies potentiellement mortelles disposent d'un nouvel auto-injecteur d'épinéphrine doté de fonctionnalités innovantes.

RICHMOND, VA, le 12 mai 2020 /CNW/ - Kaléo, une entreprise pharmaceutique privée ayant son siège aux É.-U., a annoncé aujourd'hui qu'ALLERJECT® (épinéphrine injectable, USP) sera amplement disponible dans les pharmacies canadiennes à partir du 19 mai 2020. Les personnes souhaitant se procurer ALLERJECT sont invitées à consulter leur professionnel de la santé et à contacter leur pharmacie pour obtenir de plus amples renseignements sur sa disponibilité.

ALLERJECT est un auto-injecteur d'épinéphrine portable, doté d'une aiguille rétractable et d'un système d'instructions vocales innovant, qui guide les patients et les soignants à chaque étape de l'injection. ALLERJECT est proposé en dose de 0,15 mg (pour les patients qui pèsent entre 15 et 30 kg [33 et 66 livres]) et en dose de 0,3 mg (pour les patients qui pèsent 30 kg [66 livres] ou plus).

ALLERJECT est indiqué pour le traitement d'urgence des réactions allergiques graves (anaphylaxie) et est destiné aux personnes qui sont exposées à un risque d'anaphylaxie et à celles qui ont des antécédents de réactions allergiques graves. L'anaphylaxie désigne une réaction allergique grave et potentiellement mortelle provoquée par la consommation de certains aliments (comme des arachides et des crustacés), des piqûres d'insectes, la prise de certains médicaments ainsi que le contact avec du latex ou d'autres allergènes chez des personnes sensibles. Ces réactions peuvent également être déclenchées par l'exercice physique ou même être de causes inconnues. Une réaction allergique grave se produit lorsqu'une personne est exposée à un allergène (c'est-à-dire une substance provoquant une allergie). Lorsque l'allergène pénètre dans l'organisme, il déclenche une libération de substances chimiques qui peuvent entraîner des réactions symptomatiques potentiellement mortelles2.

« Sensibiliser les Canadiens aux dangers et à la gravité des allergies alimentaires est crucial pour aider les personnes à risque, explique Dominique Seigneur, directrice des communications et du développement chez Allergies Québec. Les allergies alimentaires sont un enjeu de santé important au Canada et l'arrivée d'ALLERJECT marque une étape cruciale pour les patients atteints d'allergies potentiellement mortelles, ainsi que pour leurs soignants, en leur donnant le choix entre plusieurs auto-injecteurs d'épinéphrine. »

Près de 2,6 millions de Canadiens peuvent avoir au moins une allergie alimentaire1. On estime que près de 740 000 personnes courent le risque d'avoir au moins une fois dans leur vie une réaction anaphylactique simplement provoquée par des aliments ou une piqûre d'insecte2.

Une réaction allergique potentiellement mortelle peut se produire rapidement et n'importe où; il est donc crucial que les patients, les familles et les soignants aient un accès fiable et rapide à un auto-injecteur d'épinéphrine.

« Chez kaléo, nous comprenons les incertitudes auxquelles sont confrontés chaque jour les patients exposés à un risque d'anaphylaxie, affirme Omar Khalil, directeur général, Allergie et pédiatrie, chez kaléo. Les réactions anaphylactiques provoquées par des aliments ou d'autres allergènes peuvent se produire partout et à tout moment. Il est donc essentiel que les personnes à risque, et leurs proches, aient un dispositif comme ALLERJECT à portée de main pour les aider à réagir sur-le-champ. »

ALLERJECT est fabriqué sur une chaîne de production de pointe robotisée et entièrement automatisée où sont réalisés plus de 100 contrôles de qualité automatisés sur chaque dispositif. La signification clinique est inconnue.

Kaléo s'engage à donner accès à de l'épinéphrine pouvant sauver la vie aux patients qui sont exposés à un risque d'anaphylaxie et à leurs soignants ainsi qu'à répondre aux besoins des personnes qui présentent un risque de réaction allergique grave. Pour de plus amples renseignement, veuillez visiter www.Allerject.ca.

À propos de l'anaphylaxie3,4

L'anaphylaxie (prononciation : ana-fil-acsie) est le type de réaction allergique le plus grave qui soit. Au cours d'une réaction anaphylactique, une personne peut avoir du mal à respirer ou avoir une chute de pression artérielle. Ces symptômes, s'ils ne sont pas traités, peuvent entraîner la mort. Santé Canada, l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA), les associations de lutte contre les allergies et la communauté médicale ont reconnu principalement les substances suivantes comme étant le plus souvent associées aux allergies alimentaires et aux réactions de type allergiques, soit les oeufs, le lait, la moutarde, les arachides, les crustacés et les mollusques, le poisson, les graines de sésame, le soja, les sulfites, les noix, le blé et le triticale.

Utilisation clinique :

ALLERJECT doit être administré immédiatement en cas de réaction allergique grave, qu'il s'agisse de vous ou de votre enfant. Il s'agit d'un traitement d'urgence. ALLERJECT ne remplace pas une consultation auprès d'un médecin ni une visite à l'hôpital. Après l'injection, obtenez immédiatement des soins médicaux. Même si vous avez consulté un professionnel de la santé, vous devez rester à proximité d'un hôpital ou d'un lieu où vous pourrez appeler facilement le 911 pendant les prochaines 48 heures.

Renseignements sur l'innocuité :

Signalez à votre médecin ou votre pharmacien toute affection médicale que vous pouvez présenter, notamment dans les cas suivants :

Vous avez une maladie cardiaque, un rythme cardiaque irrégulier ou de l'hypertension artérielle;

Vous êtes diabétique;

Vous avez une affection de la thyroïde;

Vous avez un glaucome à angle fermé;

Vous êtes atteint de dépression ou de toute autre maladie mentale;

Vous avez la maladie de Parkinson;

Vous êtes asthmatique;

Vous avez déjà eu une réaction allergique;

Vous êtes enceinte ou allaitez;

Vous êtes allergique à ce médicament ou à l'un de ses ingrédients ou composants.

ALLERJECT demeure le traitement de choix de l'anaphylaxie même si vous êtes dans l'une des situations citées ci-dessus.

Consultez votre médecin ou votre pharmacien pour discuter des options de traitement de l'anaphylaxie et déterminer si ALLERJECT peut vous convenir. Lisez et suivez toujours les directives du feuillet d'information destiné aux patients qui accompagne votre dispositif ALLERJECT pour connaître les mises en garde et les précautions, les effets secondaires et avoir toutes les informations sur la posologie et l'administration.

À propos de kaléo (ka-lé-ho)

Kaléo est une entreprise pharmaceutique qui s'emploie à mettre au point des solutions innovantes qui peuvent aider à autonomiser les patients atteints de certaines affections médicales graves et potentiellement mortelles. Nous partons du principe que les patients et les soignants savent parfaitement comment les affections médicales se répercutent sur leurs vies et à ce titre, nous les intégrons dans la mise au point de nos produits en faisant de leurs besoins une priorité. Les produits de kaléo associent médicaments bien établis et plateformes de libération innovantes. Kaléo est une entreprise privée ayant son siège à Richmond, Virginie, aux États-Unis. Pour en savoir plus, consultez le site www.kaleo.com.

