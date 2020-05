Skyhawk Therapeutics étend son accord de collaboration avec Merck sur la découverte et le développement de nouvelles molécules de petite taille modulant l'épissage de l'ARN





Skyhawk déploiera sa plateforme SkySTARtm afin de développer des médicaments candidats visant plusieurs nouvelles cibles pour le traitement de maladies auto-immunes et métaboliques. Skyhawk devrait recevoir pour chaque cible du programme un montant d'environ 600 millions de dollars, composé d'un paiement initial et, si Merck exerce son droit, de potentiels frais d'option, de paiements d'étape, ainsi que de redevances sur les ventes de produits commercialisés.

WALTHAM, Massachusetts, 12 mai 2020 /PRNewswire/ -- Skyhawk Therapeutics, Inc. (« Skyhawk ») a annoncé ce jour avoir étendu son partenariat stratégique avec Merck, connue sous le nom de MSD en dehors des États-Unis et du Canada, afin de découvrir, développer et commercialiser des molécules de petite taille modulant l'épissage de l'ARN. La plateforme technologique exclusive SkySTARtm de Skyhawk sera utilisée pour découvrir et développer de petites molécules innovantes qui se lient à l'ARN et permettent de modifier sélectivement l'épissage de l'ARN afin d'explorer une nouvelle modalité de traitement potentiel de certaines maladies auto-immunes et métaboliques. La collaboration s'étend désormais à quatre domaines : la neurodégénérescence, l'oncologie, l'auto-immunité et les maladies métaboliques.

En vertu de l'accord de collaboration, Skyhawk accordera à Merck, par l'intermédiaire d'une filiale, l'option de concéder sous licence exclusive les droits mondiaux de propriété intellectuelle des candidats qui ont été découverts et développés dans le cadre de cette collaboration et qui visent les cibles du programme. Suite à l'exercice de cette option, Merck sera responsable de la poursuite du développement et de la commercialisation. Skyhawk recevra un paiement initial et, si Merck venait à exercer son option, d'éventuels paiements d'étape et redevances sur les ventes de produits approuvés résultant de cette collaboration.

« Merck a été un formidable partenaire dans la découverte de nouveaux médicaments candidats pour les maladies neurologiques et le cancer », a déclaré Bill Haney, cofondateur et PDG de Skyhawk Therapeutics. « L'extension de notre collaboration aux maladies auto-immunes et métaboliques est motivée par les avancées que la plateforme SkySTARtm nous a permis de réaliser dans le champ des petites molécules pour répondre aux besoins médicaux non satisfaits des patients. L'équipe de Skyhawk est ravie de travailler avec un partenaire investi d'aussi longue date dans la lutte contre les maladies complexes et déterminé à développer de nouvelles options de traitement pour les patients. »

« La modification de l'épissage de l'ARN offre une nouvelle approche pour la modulation de cibles jusqu'alors considérées comme non traitables », a déclaré le Dr Dean Y. Li, directeur général adjoint de la médecine de découverte et de la médecine translationnelle des laboratoires de recherche Merck. « Nous sommes impatients d'étendre notre collaboration et d'explorer le potentiel de cette nouvelle modalité dans d'autres types de maladies. »

À propos de Skyhawk Therapeutics

Skyhawk Therapeutics s'attache à découvrir, développer et commercialiser des traitements utilisant sa nouvelle plateforme SkySTARtm (« Skyhawk Small molecule Therapeutics for Alternative splicing of RNA », c.-à-d. « produits thérapeutiques à petites molécules pour un épissage alternatif de l'ARN de Skyhawk »), afin d'élaborer des médicaments à petites molécules offrant des traitements révolutionnaires aux patients.

Pour plus d'informations, consultez www.skyhawktx.com, https://twitter.com/Skyhawk_Tx et https://www.linkedin.com/company/skyhawk-therapeutics/.

CONTACT MÉDIAS SKYHAWK :

Anne Deconinck

anne@skyhawktx.com

Communiqué envoyé le 12 mai 2020 à 08:00 et diffusé par :