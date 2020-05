PlatCuisineGo.com - Nouveau site de plats cuisinés regroupant de nombreux marchands québécois





QUÉBEC, le 12 mai 2020 /CNW Telbec/ - PlatCuisineGo.com est un nouveau site internet qui regroupe une grande variété de plats cuisinés des marchands québécois. L'objectif : permettre à la population d'accéder en un clin d'oeil à toute l'offre de plats cuisinés, disponibles dans leur région.

À ce jour, plus de 1400 plats sont répertoriés et de nouveaux plats s'ajoutent quotidiennement.

Recherche par région, catégorie et mots clés

PlatCuisineGo permet d'afficher tous les plats cuisinés qui peuvent être livrés à domicile en sélectionnant votre région. Il est possible d'y sélectionner les plats selon vos goûts grâce à la catégorisation et la recherche par mots-clés.

Information détaillée pour chaque plat cuisiné

Dans le résultat de recherche des plats cuisinés, vous avez la photo, le marchand qui l'offre, le prix et le format. Si un plat cuisiné vous intéresse, en cliquant sur la photo, vous avez le détail du plat, tels-que la description, les ingrédients et les instructions de préparation. Vous pouvez également voir les détails du commerçant qui offre le plat ainsi que le lien pour consulter et commander le plat sur le site du marchand.

Inscription de nouveaux marchands

Les marchands qui n'ont pas de site internet ou que leurs plats cuisinés ne se retrouvent pas sur le site PlatCuisineGo peuvent s'inscrire et ajouter gratuitement leurs plats et les mettre à jour régulièrement en quelques clics.

Pour découvrir le site, rendez-vous au https://www.platcuisinego.com/.

