Des souvenirs de Xi Jinping grandissant avec sa mère à l'occasion de la fête des Mères





BEIJING, 12 mai 2020 /CNW/ - Pour le président chinois Xi Jinping, la « famille est la première salle de classe du peuple, et les parents sont les tout premiers enseignants des enfants ». C'est ce que sa mère, Qi Xin, lui disait, et il se souvient encore de ces paroles aujourd'hui.

À l'occasion de la fête des Mères, le diffuseur chinois CCTV (China Central Television) a présenté des souvenirs d'enfance du président chinois, relatant comment le savoir que lui a inculqué sa mère lui a profité toute sa vie durant.

« Les parents et les personnes âgées doivent inculquer de bonnes valeurs à leurs enfants alors qu'ils sont jeunes dans un souci d'intégrité morale et de bonne volonté, faisant d'eux une personne pouvant contribuer au pays et à la population en général », a déjà dit Qi.

Née en 1926, Qi s'est jointe au Parti communiste chinois (PCC) en 1943 à l'âge de 17 ans. Elle est devenue une ardente défenseure des valeurs et des croyances de l'organisme.

Xi se souvient que lorsqu'il avait cinq ou six ans, sa mère lui a enseigné à « servir son pays avec une loyauté absolue ». Qi a emmené son enfant à la librairie, transportant ce dernier sur ses épaules, pour se procurer un livre à propos de Yue Fei, un général chinois.

De retour à la maison, Qi a raconté à son fils comment la mère de Yue Fei a tatoué quatre caractères chinois sur le dos de son garçon, lesquels signifient littéralement « sers ton pays avec une loyauté absolue ».

Xi se souvient avoir dit que « le tatouage de ces mots devait avoir fait très mal ». « Ma mère a répondu que même si cela avait été douloureux, l'enfant s'en est toujours souvenu par coeur. »

Depuis, ces paroles sont pour Xi un objectif de vie.

Qi a mené une vie simple, instaurant cette tradition au sein de la famille. Indépendamment des sacrifices qu'elle a dû faire pour prendre soin de sa famille en travaillant, elle n'a jamais fait les choses à moitié. Son mode de vie et le milieu familial ont orienté les valeurs de Xi.

« Une personne qui est corruptible et qui manque d'autodiscipline se vide de sa substance. Il faut se rappeler que l'honnêteté est une bénédiction et que l'avidité est une malédiction lorsque vient le temps de concevoir correctement ce qu'est le pouvoir, le statut et les intérêts », a déjà écrit Qi à Xi dans une lettre rappelant à ce dernier l'importance de l'autodiscipline. Xi a intégré ces croyances à son idéologie et à ses pratiques de gouvernance.

Xi se soucie véritablement du bien-être de sa famille, mais, en tant que leader, il peut rarement être avec les siens lors des fêtes.

Durant le festival printanier de 2001, Qi a téléphoné à son fils pour lui dire qu'aussi longtemps qu'il assumait ses fonctions du mieux qu'il le peut, il allait manifester une piété filiale à elle et à son père.

Ses paroles de soutien ont grandement inspiré son fils à servir le grand public pour permettre aux familles chinoises de bien vivre.

Xi a répété à maintes reprises qu'il « aime le peuple autant qu'il aime ses parents ».

Qi a aussi fait face à l'adversité dans des moments très difficiles. Elle a pris soin de sa famille en étant une mère forte et aimante. Grâce à sa persévérance, toute la famille a eu le courage de surmonter les difficultés.

Au fil du temps et sans égard au titre de son poste, Xi a toujours gardé en tête les paroles de sa mère, lui conseillant de défendre ses idées.

Article d'origine : https://news.cgtn.com/news/2020-05-10/Mother-s-Day-Memories-of-Xi-Jinping-growing-up-with-his-mother-QnkBAz3EIw/index.html?from=groupmessage&isappinstalled=0

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=dKe65AkhMZE

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1166370/Xi_Jinping_s_family_photo_in_1959.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1166371/Xi_Jinping_s_family_photo_in_1975.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1097018/CGTN_Logo.jpg

SOURCE CGTN

Communiqué envoyé le 12 mai 2020 à 07:31 et diffusé par :