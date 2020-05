Annonce de collaboration entre le Conseil national de recherches du Canada et CanSino Biologics Inc. pour le développement d'un vaccin contre la COVID-19





L'un des rares candidats vaccins actuellement en cours d'essais cliniques chez l'humain dans le monde à commencer l'évaluation initiale au Canada

MONTRÉAL, le 12 mai 2020 /CNW/ - Le Conseil national de recherches du Canada (CNRC) a annoncé aujourd'hui une collaboration avec CanSino Biologics Inc. (CanSinoBIO) en vue de la biofabrication et du développement clinique, au Canada, d'un candidat vaccin contre la COVID-19.

Appelé Ad5-nCoV, ce vaccin candidat a été approuvé par les autorités réglementaires chinoises plus tôt cette année, ce qui a permis à CanSino Biologics d'amorcer des essais cliniques chez l'humain en Chine. Il s'agit de l'un des rares candidats vaccins contre la COVID-19 à avoir été approuvés pour des tests initiaux d'innocuité chez l'humain, et a été le premier candidat vaccin à commencer la phase 2 des essais cliniques.

Le CNRC et CanSinoBIO collaborent depuis 2013. Le CNRC a en effet accordé à CanSinoBIO une licence d'utilisation de sa lignée cellulaire HEK293, ce qui a permis à l'entreprise de développer un vaccin approuvé contre le virus Ebola. Le nouveau candidat vaccin contre la COVID-19 est également produit à l'aide de la lignée cellulaire HEK293, conçue et développée au CNRC. En mettant en commun leurs technologies et leur savoir-faire respectifs pour lutter contre la COVID-19, CanSino Biologics et le CNRC espèrent ouvrir la voie vers des essais cliniques au Canada, en l'occurrence au Centre canadien de vaccinologie, en collaboration avec le Réseau canadien de recherche sur l'immunisation. Le vaccin devra d'abord être approuvé par Santé Canada, pour laquelle CanSinoBIO est en train de déposer une Demande d'essais cliniques.

Cette collaboration permettra au CNRC de développer un processus de mise à l'échelle de la production du candidat vaccin à partir de sa lignée cellulaire exclusive HEK293. Le gouvernement a d'ailleurs déjà annoncé l'investissement de 44 millions de dollars pour soutenir la mise à niveau des installations du CNRC à Montréal de manière à ce qu'elles soient conformes aux normes des bonnes pratiques de fabrication (BPF), afin de se préparer à la biofabrication canadienne de vaccins expérimentaux au moment voulu.

Faits en bref

Le vaccin candidat, Ad5-nCoV, a été développé au moyen de technologies chinoises et canadiennes. Le vaccin candidat a été codéveloppé par l'Institut de biotechnologie de Beijing et CanSino Biologics Inc. au moyen d'un vecteur adénoviral de type 5 transgénique et non réplicatif capable d'exprimer la protéine de spicule du SARS-CoV-2, et dont la croissance est assurée par des cellules vivantes conçues et développées par le CNRC.

L'échéancier proposé pour le développement de l'Ad5-nCoV est sans précédent, puisqu'en règle générale, le développement d'un vaccin exige de 5 à 15 années.

Citations

«?Le développement de ce candidat est très prometteur. Tant que nous ne disposerons pas d'un vaccin efficace contre la COVID-19, le virus continuera de perturber tous les aspects de la société et de l'économie. Le CNRC est fier de son partenariat avec CanSino Biologics et ne néglige aucun effort pour que cette nouvelle collaboration vitale soit couronnée de succès.?»

- Iain Stewart, président, Conseil national de recherches du Canada

«?Nous travaillons en partenariat avec le CNRC depuis près de dix ans. Le moment est propice pour mettre à contribution notre technologie de pointe et nos ressources communes, essentielles au développement du vaccin Ad5-nCoV. Nous traversons tous ensemble cette crise mondiale, et la collaboration pourrait être l'atout qui nous aidera à vaincre plus rapidement la nouvelle maladie à coronavirus. À CanSino Biologics, nous entretenons des liens étroits avec le Canada, et nous sommes fiers de pouvoir nous appuyer sur nos succès passés et de poursuivre notre partenariat avec le CNRC pour relever des défis sanitaires à l'échelle de la planète.?»

- Xuefeng Yu, président-directeur général de CanSino Biologics Inc.

À propos du Conseil national de recherches du Canada

Fondé en 1916, le Conseil national de recherches du Canada (CNRC) est la plus grande organisation de recherche et de développement du Canada. Le CNRC s'associe à l'industrie canadienne pour sortir la recherche des laboratoires et lui trouver des applications commerciales dont les retombées bénéficieront à l'ensemble de la population. Cette approche axée sur le marché vise à abréger la période entre les premières étapes de la recherche et du développement et la commercialisation des produits, à rehausser les conditions de vie des Canadiens et à trouver des solutions à quelques-uns des problèmes les plus pressants qui touchent aujourd'hui la planète.

À propos de CanSino Biologics Inc.

Constituée en société en 2009, CanSino Biologics Inc. (CanSinoBIO, action 6185.HK) est une société biopharmaceutique novatrice ayant pour mission de trouver les meilleures solutions de prévention des maladies grâce à ses activités de recherche et de développement à la fine pointe du progrès, à des techniques de fabrication de pointe et à la commercialisation de vaccins novateurs à usage humain à l'échelle mondiale.

