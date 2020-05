Dragonfly Therapeutics annonce la nomination de son chef du développement clinique





Tapan Maniar, M. D., qui compte plus de 10 ans d'expérience dans le domaine pharmaceutique et biotechnologique, est nommé chef du développement clinique à Dragonfly Therapeutics.

WALTHAM, Massachusetts, 12 mai 2020 /CNW/ - Dragonfly Therapeutics, Inc. (« Dragonfly ») annonce aujourd'hui que le Dr Tapan Maniar a été nommé vice-président directeur et chef du développement clinique. Il se joint à l'équipe de direction pour contribuer au développement de la nouvelle technologie TriNKETtm et des programmes de cytokine de Dragonfly. Avant d'intégrer la société, le Dr Maniar travaillait à Repertoire Immune Medicines, où il supervisait les premiers stades de développement d'essais cliniques complexes de phase 1 portant sur la cytothérapie multicible avec apport de cytokine.

Pour soutenir le Dr Jean-Marie Cuillerot, médecin en chef de Dragonfly, le Dr Maniar dirigera le développement clinique des essais de phase 1 de Dragonfly qui mettent à profit les immunothérapies novatrices de la société. « Nous sommes ravis d'intégrer le talent et l'expérience du Dr Maniar à notre équipe clinique », affirme le Dr Cuillerot. « Nous souhaitons la bienvenue à Tapan au sein de Dragonfly », déclare Bill Haney, cofondateur et chef de la direction à Dragonfly. « Alors que notre technologie TriNKET et nos candidats-médicaments à base de cytokine passent en phase clinique, les connaissances approfondies de Tapan en matière d'immuno-oncologie et de maladies auto-immunes conjuguées à son expérience pertinente dans les secteurs pharmaceutiques et biotechnologiques et en tant que responsable de clinique seront inestimables pour aider Dragonfly à procurer de manière avisée nos nouveaux traitements contre le cancer. »

Jusqu'à récemment, le Dr Maniar était vice-président et chef du développement clinique à Repertoire Immune Medicines, où il supervisait les premiers stades de développement d'essais cliniques complexes de phase 1 portant sur la cytothérapie multicible avec apport de cytokine, dont IL-12 et IL-15, pour les tumeurs solides. Auparavant, il a été directeur principal du développement clinique à Atara Biotherapeutics. Il y dirigeait le développement clinique de plusieurs programmes de thérapie allogénique avec cellules T pour le traitement du cancer, de maladies infectieuses et de maladies auto-immunes. Avant son passage à Atara, le Dr Maniar a été responsable du développement mondial du blinatumomab (Blincyto) à Amgen, un médicament de premier rang bispécifique ciblant les cellules T ayant obtenu une désignation révolutionnaire et homologué de manière accélérée par la FDA pour traiter la leucémie lymphoblastique aiguë récurrente ou réfractaire. Le Dr Maniar a obtenu son doctorat à la faculté de médecine de l'University of Pennsylvania, où il s'est aussi spécialisé en hématologie-oncologie.

À propos de Dragonfly

La société Dragonfly Therapeutics est une société biopharmaceutique de stade clinique qui s'est engagée à découvrir, à mettre au point et à commercialiser des thérapies qui utilisent sa nouvelle technologie, TriNKETtm, pour mobiliser le système immunitaire inné du corps afin de fournir aux patients des traitements révolutionnaires contre la maladie.

