Les investissements de Bell en expérience client font chuter le nombre de plaintes à la CPRST de 26 %

MONTRÉAL, le 12 mai 2020 /CNW Telbec/ - Bell a aujourd'hui accueilli favorablement la parution du rapport semestriel de la Commission des plaintes relatives aux services de télécom-télévision (CPRST). Ce rapport indique que la CPRST a traité 26 % moins de plaintes provenant des clients de Bell. Il s'agit du meilleur résultat parmi les entreprises de télécommunications nationales. Le rapport montre que Bell a été le seul grand fournisseur de communications dont la part totale de plaintes a diminué. Ce résultat s'inscrit dans la tendance observée dans les quatre derniers rapports annuels de la CPRST.

« Bell se donne comme impératif stratégique de promouvoir l'expérience client. Les résultats dévoilés aujourd'hui par la CPRST démontrent bien que notre stratégie continue de porter fruit, a souligné Mirko Bibic, président et chef de la direction de BCE Inc. et de Bell. En réalisant des investissements au sein de ses équipes d'expérience client et dans des technologies comme la plateforme libre-service novatrice MonBell, Bell aide plus que jamais ses clients à faire affaire avec elle. »

Le rapport semestriel de la CPRST se rapporte à la période se déroulant du 1er août 2019 au 31 janvier 2020. Il révèle que la CPRST a traité 26,3 % moins de plaintes de clients de Bell comparativement à l'année précédente. Parallèlement, la part totale de plaintes à l'encontre de Bell a chuté de plus de 16 %.

« De tels résultats soulignent à la fois les investissements de premier plan faits par Bell pour améliorer la qualité de son réseau et de ses services, ainsi que l'engagement de l'équipe à répondre aux besoins de la clientèle. L'équipe l'a d'ailleurs démontré en déployant d'innombrables efforts pour permettre aux Canadiens de rester connectés et informés pendant la crise de la COVID-19 », a affirmé M. Bibic.

Au cours de l'exercice, les plaintes à la CPRST ont baissé de 12 % pour l'ensemble de l'industrie, ce qui est principalement attribuable au recul important du nombre de plaintes de clients de Bell.

