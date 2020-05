Uber tend la main au Club des petits déjeuners : 80 000 livraisons de denrées gratuites seront effectuées au Québec et au Canada pour soutenir les enfants et leur famille





Au Québec, ce sont près de 15 000 livraisons qui seront faites pour appuyer des organismes sur le terrain.

MONTRÉAL, le 12 mai 2020 /CNW Telbec/ - Depuis le 29 avril dernier, Uber met son réseau de chauffeurs au service des organismes communautaires québécois et canadiens en leur confiant la livraison de denrées à des familles dans le besoin. Ces 80 000 livraisons permettront à des enfants et leur famille qui en ont besoin de recevoir les denrées des banques alimentaires directement chez eux.

Afin que le plus de familles bénéficient de ce don, les livraisons ont été réparties entre les provinces et les grandes villes canadiennes selon le nombre de personnes s'y retrouvant en situation d'insécurité alimentaire.

« Pour des milliers de Québécois et Canadiens, il est de plus en plus difficile de joindre les deux bouts. Plus que jamais, il ne faut pas hésiter à demander de l'aide pour nourrir sa famille. Ainsi, nous appuyons le Club des petits déjeuners en transportant l'aide alimentaire vers les familles qui en ont besoin, souligne Jonathan Hamel, gestionnaire des affaires publiques pour le Québec chez Uber. En collaborant avec le Club des petits déjeuners et son réseau, on s'assure que nos actions locales aient une portée nationale. »

« Depuis la fermeture des écoles à travers le Canada, le Club continue de tisser des liens entre ses partenaires pour s'assurer de nourrir les enfants. Les besoins sont de plus en plus grands. On doit continuer de s'entraider : qu'une entreprise comme Uber offre la livraison et s'assure que les denrées se rendent aux familles plus vulnérables, c'est vraiment ça la solidarité », ajoute Tommy Kulczyk, directeur général du Club des petits déjeuners.



Uber s'engage à verser plus de 6 millions de dollars pour des courses gratuites, des repas et des livraisons de denrées aux travailleurs de la santé, aux personnes âgées et aux personnes dans le besoin au Canada. Pour encourager la sécurité et le respect des normes de propreté tout au long du processus de livraison, les chauffeurs Uber ont passé une vérification des antécédents judiciaires et ont reçu les directives de la santé publique concernant le nettoyage et les produits de désinfection.



Rappelons que le 20 mars dernier, le Club des petits déjeuners mettait sur pied un fonds d'urgence pour venir prêter main-forte aux écoles et aux organismes sur le terrain alors que les programmes de petits déjeuners ne pouvaient poursuivre leurs activités comme les écoles étaient fermées. Plus de 1 000 demandes de soutien ont été reçues à ce jour en provenance de centaines d'organismes et d'écoles au Canada. Pour faire un don au Club des petits déjeuners, cliquer ici.



À propos du Club des petits déjeuners

Accrédité par Imagine Canada pour sa saine gestion, l'approche du Club permet d'offrir bien plus qu'un petit déjeuner aux enfants, reposant sur l'engagement, la valorisation et le développement des capacités dans une formule optimale adaptée aux besoins locaux. Présent sur l'ensemble du territoire canadien, le Club des petits déjeuners contribue à nourrir plus de 243?500 enfants canadiens dans 1?809 établissements scolaires au pays. Apprenez-en plus sur notre site internet au clubdejeuner.org.

SOURCE Club des petits déjeuners

Communiqué envoyé le 12 mai 2020 à 07:00 et diffusé par :