Canopy Growth poursuit le déploiement de son portefeuille de produits 2.0 avec le lancement sur le marché de nouvelles boissons, de nouveaux chocolats et de nouveaux produits de vapotage

SMITH FALLS, ON, le 12 mai 2020 /CNW/ - Canopy Growth Corporation (« Canopy Growth » ou « l'entreprise ») (TSX: WEED) (NYSE: CGC) a officiellement dévoilé son portefeuille de produits de cannabis 2.0 à la fin de 2019 et est heureuse de fournir les mises à jour suivantes sur ses innovations qui ont été lancées sur le marché récréatif canadien au début de 2020, de même que sur d'autres lancements de produits à venir.

Les premières vagues de boissons infusées de cannabis prêtes à boire de l'entreprise, Tweed Houndstooth & Soda et Tweed Bakerstreet & Ginger, ont été expédiées en mars 2020 et en avril 2020, respectivement. Houndstooth & Soda - la première boisson prête à boire infusée de THC sur le marché canadien - a reçu des critiques précoces positives et fait l'objet d'une forte demande des consommateurs partout au pays, d'autres expéditions ayant depuis été envoyées aux offices provinciaux et aux détaillants pour répondre à la demande continue. Au cours des prochaines semaines, les Canadiens peuvent s'attendre à voir deux autres boissons - Houseplant Grapefruit et Deep Space - offertes sur les plateformes de vente au détail et de commerce électronique.

« Nous sommes fiers de voir les premières réactions à nos boissons infusées », a déclaré David Klein, chef de la direction. « Notre équipe de l'innovation en matière de boissons a adopté une approche qui privilégie la saveur, et les quatre premières offres sur le marché démontrent l'étendue de notre portefeuille, avec des profils de saveur qui sauront satisfaire les goûts de nos consommateurs. Nous avons toujours dit que les boissons infusées allaient changer la donne pour notre secteur et nous sommes heureux de présenter cette nouvelle catégorie de produits à encore plus de consommateurs adultes canadiens au cours des prochaines semaines. »

Canopy Growth a également lancé quatre produits au chocolat infusés de cannabis au début de 2020 - Tokyo Smoke Pause, Tokyo Smoke Go, Tweed Houndstooth & Mocha et Tweed Bakerstreet & Peppermint. Produites dans la chocolaterie de Canopy à Smiths Falls, en Ontario, les barres de première qualité infusées de THC ont connu un grand succès auprès des consommateurs.

Depuis le début de 2020, Canopy Growth a lancé plusieurs accessoires de stylo de vapotage novateurs, dont des batteries, des pods et 510 cartouches. Tokyo Smoke Luma, un système à boucle fermée avant-gardiste haut de gamme doté d'une batterie rechargeable et de pods interchangeables, est actuellement offert dans le cadre du système « Go » (dominante sativa) de Tokyo Smoke, et le système « Pause » (dominante indica) sera bientôt lancé. JUJU Power, la batterie rechargeable certifiée UL 510 de l'entreprise, est compatible avec nos 510 cartouches actuellement sur le marché, dont Tweed Houndstooth (dominante sativa), Tweed Bakerstreet (dominante indica) et Twd. Indica, ainsi que Twd. Sativa, dont le lancement aura lieu bientôt. Les 510 cartouches de Tweed et JUJU Power sont également offertes aux patients par l'intermédiaire du magasin en ligne Spectrum Therapeutics.

Les 510 cartouches de vapotage filetées de Canopy ont été conçues à l'aide d'acier de qualité chirurgicale et de verre borosilicaté, et tous les accessoires électroniques de vapotage sont fabriqués selon la norme UL 8139 Certified Safe Manufacturing. Le distillat de première qualité dans les pods et les cartouches ne contient que du cannabis et des terpènes, et est exempt de polyéthylène glycol, de glycérine végétale ou d'acétate de vitamine E. Les formulations de vapeur et le matériel ont été conçus en tandem tout au long de chaque étape du processus de développement pour un rendement optimal lorsqu'ils sont jumelés.

En plus des produits 2.0 susmentionnés, Canopy Growth a récemment lancé ses produits d'environ 1 once, Twd. 28 Sativa et Twd. 28 Indica, par l'entremise de Twd., la marque de produits de cannabis de valeur de l'entreprise. L'entreprise estime que les consommateurs ont droit à de la fleur de haute qualité et à forte teneur en THC à un prix accessible, et le Twd.28 a été développé pour offrir puissance et valeur aux acheteurs qui préfèrent acheter leur cannabis à l'once. L'introduction d'offres en vrac à des prix concurrentiels sur le marché récréatif canadien légal continuera également de contribuer à détourner les ventes du marché illicite.

La disponibilité des produits par région variera selon les listes de produits provinciales et les modèles de distribution. Les consommateurs sont invités à communiquer avec leur détaillant local ou leur chaîne de cybercommerce provinciale pour connaître la disponibilité des produits.

« Nous sommes extrêmement fiers de tout ce que nous avons accompli jusqu'à maintenant en 2020 », a déclaré M. Klein. « Malgré des circonstances difficiles, tant au pays qu'à l'étranger, nos équipes de production et notre personnel dévoué ont travaillé sans relâche pour offrir ces nouveaux produits novateurs aux consommateurs. »

Poussons vert l'avenir (axé sur l'innovation)!

Canopy Growth Corporation

Canopy Growth (TSX : WEED, NYSE : CGC), un leader mondial diversifié dans le domaine du cannabis, du chanvre et d'appareils liés au cannabis, propose plusieurs marques distinctes de cannabis et plusieurs variétés sélectionnées avec soin - notamment sous forme déshydratée, d'huile et de gélules -, ainsi que des appareils médicaux par l'intermédiaire d'une de ses filiales, Storz & Bickel GMbH & Co. KG. De l'innovation de produits et de procédés à l'exécution sur les marchés, Canopy Growth est portée par la passion du leadership et par un engagement à bâtir une société d'envergure mondiale, et ce, un produit, un établissement et un pays à la fois. Canopy Growth exerce ses activités dans plus d'une douzaine de pays sur cinq continents.

La division médicale de Canopy Growth, Spectrum Therapeutics, est fière de consacrer ses efforts à former les professionnels de la santé, à mener des recherches cliniques rigoureuses et à permettre au public d'approfondir sa compréhension du cannabis; elle a par ailleurs affecté des millions de dollars à la recherche commercialisable à la fine pointe et au développement de PI. Spectrum Therapeutics offre une gamme de produits à spectre complet utilisant le code-couleur de Spectrum, ainsi que le Dronabinol dérivé d'un seul cannabinoïde sous la marque Bionorica Ethics.

Canopy Growth exploite des magasins de vente au détail à l'échelle du Canada sous ses bannières récompensées Tweed et Tokyo Smoke. Tweed est une entreprise de production de cannabis reconnue à l'échelle mondiale qui a mis en place un vaste et solide réseau en mettant l'accent sur des produits de qualité et des relations constructives avec sa clientèle.

De nos inscriptions historiques à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York à notre expansion internationale continue, la fierté d'offrir de la valeur aux actionnaires grâce à notre leadership est profondément enracinée dans tout ce que nous faisons à Canopy Growth. Canopy Growth a établi des partenariats avec des leaders du secteur dont Snoop Dogg et Seth Rogen, des icônes du cannabis, les légendes de la culture du cannabis DNA Genetics et Green House Seeds, ainsi que le leader des boissons alcoolisées selon le palmarès Fortune 500, Constellation Brands, pour n'en nommer que quelques-uns. Canopy Growth exploite 11 installations de production de cannabis autorisées pour une capacité de production de plus de 7,5 millions de pieds carrés, dont plus d'un million de pieds carrés sont agréés en matière de bonnes pratiques de fabrication. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le www.canopygrowth.com.

