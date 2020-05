Méthode de calcul par la FERC du RCP autorisé aux entreprises de transport d'électricité : mise au point utile





MARLBOROUGH, Massachusetts, 12 mai 2020 /CNW/ - Dans un nouveau rapport important établi par Concentric Energy Advisors (« Concentric »), la société propose plusieurs changements de fond à la méthodologie suivie par la Federal Energy Regulatory Commission (« FERC » ou la « Commission ») pour déterminer à l'endroit des entreprises de transport d'électricité réglementées la zone composite raisonnable et le rendement de base des capitaux propres (« RCP »). Concentric a réagi à cette méthodologie dans la mesure où elle a évolué depuis l'avis n° 531 à l'intention des propriétaires d'installations de transport d'électricité de la Nouvelle-Angleterre (NETO), l'avis n° 551 visant les propriétaires d'installations de transport d'électricité exerçant dans la zone MISO (Midcontinent Independent System Operator), les instructions ultérieures qui ont suivi les deux procédures, l'avis d'enquête et, récemment encore, l'avis n° 569 émis dans le cadre de la procédure MISO. Dans ses conclusions, Concentric soutient que ses recommandations améliorent à la fois la fiabilité et la prévisibilité des résultats du RCP de base, et ce, pour toutes les parties concernées et dans diverses conditions de marché.

Les modifications que propose Concentric sont de portée générale et concernent à la fois la détermination de la zone raisonnable et les modèles ayant servi à estimer le RCP. Parmi ses principales conclusions, Concentric recommande à la Commission d'élargir la plage moyenne de la zone composite aux fins des dépôts au titre de l'article 206 et d'accorder un poids égal à quatre modèles -- Flux de trésorerie actualisés (« DCF »), Modèle de tarification des immobilisations (« CAPM »), Bénéfices anticipés et Rendement des obligations plus prime de risque (« Prime de risque ») -- alors qu'elle délimite la zone et détermine un nouveau RCP de base aux fins des procédures engagées en vertu des articles 206 et 205 de la Federal Power Act.

« Les modifications que nous avons recommandées à la méthode de calcul du RCP englobent les éléments qui ont un sens économique et financier et mettent en avant le besoin de structure et de flexibilité », a déclaré James Coyne, directeur général adjoint de Concentric. « Les modifications pratiques apportées aux modèles proposés à la Commission reflètent mieux les informations disponibles aux investisseurs et, prises ensemble, elles favoriseront la stabilité et la prévisibilité des résultats, instaureront la confiance dans les déterminations du RCP qui en résultent et permettront de mieux relier la détermination des limites du raisonnable au RCP de base. »

Le rapport de Concentric a été établi à la demande de l'Edison Electric Institute.

Concentric Energy Advisors se spécialise dans les services de conseil en gestion et de conseil financier axés sur les industries de l'énergie et de l'eau en Amérique du Nord. Par le truchement de ses filiales, à savoir CE Capital Advisors, Concentric Advisors ULC et Concentric Energy Publications, Concentric apporte un soutien consultatif au marché des capitaux, ainsi que des services de consultation au Canada, et publie The Foster Report. Les personnes intéressées souhaitant suivre l'actualité de Concentric sont invitées à s'abonner à Concentric Connection.

