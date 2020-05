Pratiquer l'horticulture, un moyen de sortir de la crise de la COVID 19





MONTRÉAL, le 12 mai 2020 /CNW Telbec/ - La Fédération des sociétés d'horticulture et d'écologie du Québec(FSHEQ) annonce la mise sur pied des Journées québécoises de l'horticulture qui se tiendront du 15 au 24 mai prochain. Malgré la crise qui sévit, il est important que les Québécois retrouvent leur environnement car la pratique de l'horticulture est l'un des moyens de revenir à une vie normale et d'assurer leur santé tant physique que mentale.

« L'horticulture est un loisir actif de qualité accessible à tous peu importe leur âge, leur condition sociale ou leur état de santé » déclare monsieur Réjean Paradis, président de la FSHEQ. « Elle se pratique chez soi de façon sécuritaire ».

Les Journées de l'horticulture seront un moment privilégié pour mettre en évidence tous les aspects de l'horticulture comme les jardins, la culture des légumes, des fruits, des fleurs, des arbres ou des arbustes fruitiers et d'ornement. Elles permettront aussi la reprise économique.

Dans le cadre de ces Journées, la FSHEQ présentera un Forum virtuel sur l'agriculture urbaine ouvert à tous le vendredi 22 mai prochain à compter de 9 h sur FACEBOOK https://www.facebook.com/events/234479324552970/

« Les Journées québécoises de l'horticulture sont un excellent moyen de s'initier à l'agriculture urbaine. Je salue l'initiative de la Fédération des sociétés d'horticulture et d'écologie du Québec qui permettra aux citoyens de découvrir le plaisir d'apprendre à cultiver à petite échelle et d'accroître leur autonomie alimentaire. » déclare André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec

L'agriculture urbaine ou de proximité permet l'autonomie alimentaire et elle est une façon de s'approprier son environnement. « De plus en plus de personnes au Québec retrouvent le plaisir de cultiver eux-mêmes leurs fruits et leurs légumes de façon sécuritaire et écologique » ajoute Pierre Blain, directeur général de la FSHEQ. « Cette agriculture en est une de partage et de solidarité sociale ».

Ce Forum est rendu possible grâce à l'appui financier du gouvernement du Québec, la Ferme des Quatre Temps et la Shop agricole.

En tant qu'organisme national de loisir, la Fédération des sociétés d'horticulture et d'écologie du Québec a pour mission de développer la pratique active de l'horticulture comme loisir. Elle compte 163 sociétés membres qui représentent 43 000 personnes. www.fsheq.com

