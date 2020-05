1 000 000 $ : un billet du Lotto Max acheté en ligne - Une résidente du Saguenay-Lac-Saint-Jean apprend qu'elle devient millionnaire et grand-mère!





MONTRÉAL, le 12 mai 2020 /CNW Telbec/ - Confinée chez elle, Josée Marois, une résidente du Saguenay?Lac-Saint-Jean, a raflé un Maxmillions grâce à un billet du Lotto Max acheté sur lotoquebec.com pour le tirage du 7 avril. La gagnante se souviendra longtemps de ce printemps hors du commun puisqu'en plus de devenir millionnaire, elle a appris qu'elle allait être grand-mère!

En bref

Loterie : Lotto Max (acheté en ligne)

Lot remporté : 1 000 000 $

Catégorie : Maxmillions

Date du tirage : 7 avril 2020

Lieu de résidence de la gagnante : Saguenay?Lac-Saint-Jean

Faits saillants

Nouvellement inscrite sur lotoquebec.com, Josée a mis la main sur 1 000 000 $ au Lotto Max grâce à une participation gratuite remportée avec son premier achat en ligne.

Elle n'arrivait pas à y croire lorsqu'une employée de Loto-Québec l'a appelée pour lui confirmer qu'elle avait remporté un Maxmillions.

Aussitôt l'appel terminé, elle s'est empressée de vérifier les sélections de son billet acheté en ligne via son compte sur le site de Loto-Québec. Josée était bel et bien millionnaire!

« C'est surréel ce qui m'arrive! La vie m'offre deux beaux cadeaux puisque je viens aussi d'apprendre que ma fille est enceinte », a confié la gagnante, qui sera grand-mère pour la première fois.

Covid-19 : comment réclamer son lot ?

Afin de contribuer à l'effort collectif contre la propagation du virus COVID-19 et de protéger la santé de ses clients et de ses employés, Loto-Québec a suspendu temporairement le 18 mars dernier les réclamations de lots en personne à ses centres de paiement aux gagnants. Les détenteurs de billets physiques gagnants de lots de 25 000 $ et plus sont invités à communiquer avec le service à la clientèle de Loto-Québec, mais tout autre lot peut être réclamé par la poste.

Il est à noter que les gagnants qui sont détenteurs de billets physiques dont la date d'expiration se situe entre le 17 mars et le 17 septembre 2020 inclusivement bénéficient de six mois supplémentaires pour réclamer leur lot. Ils sont invités à conserver leurs billets et à faire la réclamation lorsque la situation sera rétablie. Les modalités de paiement de lots remportés sur lotoquebec.com demeurent inchangées.

À propos de Loto-Québec

Loto-Québec a pour mission de gérer l'offre de jeux de hasard et d'argent de façon efficiente et responsable en favorisant l'ordre, la mesure et l'intérêt de la collectivité québécoise. Le divertissement est au coeur de ses activités. En 2019, Loto-Québec a versé 88 lots de 1 000 000 $. Les loteries Gagnant à vie et Grande Vie ont permis à 23 chanceux de mettre la main sur une rente à vie. Nos gagnants de lots importants figurent sur la page Gagnants du site Loteries.

