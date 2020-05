Annonce du nom des finalistes du Prix littéraire Trillium 2020





TORONTO, le 12 mai 2020 /CNW/ - Quatorze livres ont été retenus en sélection finale de l'édition 2020 du Prix littéraire Trillium/Trillium Book Award, le prestigieux prix littéraire remis par Ontario Créatif, un organisme du gouvernement de l'Ontario.

Deux prix sont décernés à des ouvrages en français, et deux à des ouvrages en anglais : le Prix littéraire Trillium/Trillium Book Award en langue française et en langue anglaise, ainsi que le Prix de poésie Trillium en langue française et en langue anglaise. Écrits par des auteurs confirmés et émergents, les ouvrages retenus en sélection finale correspondent à des genres très variés, illustrant la diversité qui caractérise le paysage littéraire ontarien.

Les noms des lauréats du Prix littéraire Trillium/Trillium Book Award seront annoncés lors d'une manifestation en ligne le 17 juin 2020. En préparation de cette grande soirée de célébration, Ontario Créatif présentera et mettra à l'honneur les 14 talentueux finalistes sur son site Web et ses réseaux sociaux. Pour obtenir des renseignements détaillés sur tous les finalistes du Prix littéraire Trillium 2020, veuillez cliquer ici.

Finalistes du Prix littéraire Trillium en langue française :

Jean Boisjoli , Moi, Sam. Elle, Janis , Éditions David

, , Éditions David Claude Guilmain , AmericanDream.ca , Les Éditions L'Interligne

, Les Éditions L'Interligne Aristote Kavungu , Mon père, Boudarel et moi , Les Éditions L'Interligne

, Les Éditions L'Interligne Paul Ruban , Crevaison en corbillard, Flammarion Québec

Finalistes du Prix littéraire Trillium en langue anglaise :

Christina Baillie et Martha Baillie , Sister Language , Pedlar Press

, , Pedlar Press Téa Mutonji , Shut Up You're Pretty , VS. Books/Arsenal Pulp Press

, , VS. Books/Arsenal Pulp Press Sara Peters , I Become a Delight to My Enemies , Strange Light

, Strange Light Zalika Reid-Benta , Frying Plantain , House of Anansi Press

, House of Anansi Press Seth, Clyde Fans: A Picture Novel, Drawn & Quarterly

Finalistes du Prix de poésie Trillium en langue française :

Daniel Groleau Landry , Fragments de ciels , Les Éditions L'Interligne

, , Les Éditions L'Interligne Véronique Sylvain, Premier quart, Prise de parole

Finalistes du Prix de poésie Trillium en langue anglaise :

Roxanna Bennett , Unmeaningable , Gordon Hill Press

, Doyali Islam , heft , McClelland & Stewart

, McClelland & Stewart Matthew Walsh , These are not the potatoes of my youth, Goose Lane Editions

CITATIONS

« Ontario Créatif soutient l'excellence littéraire de la province par le biais de l'exceptionnel secteur de l'édition de livres en Ontario, qui contribue à hauteur de 523 millions de dollars au PIB de l'Ontario et emploie plus de 6 000 personnes. Nous encourageons toutes les Ontariennes et tous les Ontariens à lire ces excellents ouvrages, et à suivre l'annonce en ligne du nom des lauréats le 17 juin. »

~ Aaron Campbell, président du conseil d'administration, Ontario Créatif

« Chaque année, le Prix littéraire Trillium est l'occasion pour Ontario Créatif de mettre à l'honneur l'incroyable talent littéraire des auteurs ontariens, dont les histoires et les poèmes en français et en anglais enrichissent nos vies. Ce prix revêt une importance toute particulière aujourd'hui. Découvrez le meilleur du paysage littéraire ontarien à travers les ouvrages finalistes de cette année, et soyez au rendez-vous sur les réseaux sociaux d'Ontario Créatif au cours des prochaines semaines pour en savoir plus sur ces ouvrages et ces talentueux écrivains. »

~ Karen Thorne-Stone, présidente-directrice générale, Ontario Créatif

FAITS EN BREF

Le Prix littéraire Trillium/Trillium Book Award encourage l'excellence en littérature en investissant dans les auteurs ontariens. Les lauréats du prix reçoivent 20 000 dollars, tandis que leurs éditeurs respectifs touchent 2 500 dollars pour promouvoir les ouvrages primés.

Trois titres figurent sur la liste des finalistes du Prix de poésie Trillium en langue anglaise. Ce prix rend hommage à l'excellence littéraire pour un premier, deuxième ou troisième recueil de poésie. Deux titres figurent sur la liste des finalistes du Prix de poésie Trillium en langue française, qui est décerné en alternance avec le Prix du livre d'enfant Trillium (langue française). La lauréate ou le lauréat de chacun de ces prix se voit remettre 10 000 dollars, et sa maison d'édition reçoit, quant à elle, 2 000 dollars pour promouvoir les ouvrages primés.

poésie Trillium en langue anglaise. Ce prix rend hommage à l'excellence littéraire pour un premier, deuxième ou troisième recueil de poésie. Deux titres figurent sur la liste des finalistes du poésie Trillium en langue française, qui est décerné en alternance avec le Prix du livre d'enfant Trillium (langue française). La lauréate ou le lauréat de chacun de ces prix se voit remettre 10 000 dollars, et sa maison d'édition reçoit, quant à elle, 2 000 dollars pour promouvoir les ouvrages primés. Parmi les lauréats des éditions précédentes, on compte des auteurs de renommée internationale comme Alice Munro , Margaret Atwood , Austin Clarke , Thomas King , Michael Ondaatje, Marguerite Andersen , Andrée Lacelle et François Paré.

, , , , Michael Ondaatje, , Andrée Lacelle et François Paré. Au Canada , le secteur de l'édition de livres dégage des revenus de 1,64 milliard de dollars, dont les deux tiers sont générés en Ontario .

POUR EN SAVOIR DAVANTAGE

Ontario Créatif organise chaque année le Prix littéraire Trillium. Le gouvernement de l'Ontario a créé le Prix littéraire Trillium en 1987 pour rendre hommage à l'excellence, appuyer le marketing et accroître la sensibilisation du public à l'égard de la qualité et de la diversité des écrivains ontariens et de leurs oeuvres.

Ontario Créatif est un organisme du gouvernement de l'Ontario qui encourage le développement économique, les investissements et la collaboration au sein des industries de la création de l'Ontario, notamment dans les secteurs de la musique, de l'édition de livres et de revues, du cinéma et de la télévision, et des produits multimédias interactifs numériques. ontariocreatif.ca

