Initiative des Cuisines Solidaires - Groupe TVA rouvre les cuisines du Dock619 pour nourrir plus de 25 000 personnes





MONTRÉAL, le 12 mai 2020 /CNW Telbec/ - C'est avec grand bonheur, qu'à compter du 18 mai, Groupe TVA procédera à la réouverture de sa cuisine du Dock619 afin de mettre son équipe culinaire à la disposition de la Tablée des chefs. Ainsi, le chef exécutif Hugo Saint-Jacques et sa brigade réintègrent la cuisine et s'engagent à produire plus de 25 000 repas au profit de l'organisme Les Cuisines Solidaires au cours des prochaines semaines. L'objectif de cette initiative est de supporter les Banques alimentaires du Québec et aider les familles québécoises dans le besoin en cette période sans précédent que nous vivons.

Les conséquences de la COVID-19 sont très importantes. Cette crise que nous traversons depuis maintenant de nombreuses semaines est synonyme, pour plusieurs Québécoises et Québécois, d'inquiétudes et d'incertitudes financières. Elle frappe également de plein fouet plusieurs organismes qui viennent habituellement en aide aux gens dans le besoin, et qui ont dû, malgré les besoins criants, fermer leurs portes en raison des circonstances. Les Cuisines Solidaires ont donc réuni plus de 100 chefs de partout au Québec pour contrer ce manque flagrant de repas dans les Banques alimentaires.

« Puisque la solidarité fait partie même de notre ADN, Groupe TVA souhaite démontrer son support aux Québécois en situation de précarité. C'est avec la plus grande des compassions que nous nous joignons, par le biais de notre espace événementiel le Dock619, de son chef exécutif Hugo Saint-Jacques et de son équipe de cuisiniers, au grand mouvement de mobilisation des chefs de partout au Québec que sont Les Cuisines Solidaires. Groupe TVA souhaite ainsi faire sa part pour les personnes et les familles dans le besoin. Un énorme merci à Hugo Saint-Jacques et son équipe d'accepter de mettre leur talent à contribution pour le bien Banques alimentaires », souligne France Lauzière, présidente et chef de la direction de Groupe TVA.

Cette offensive de Groupe TVA s'ajoute aux actions posées par Québecor et la Fondation Chopin-Péladeau dans le cadre de leur partenariat avec La Tablée des chefs.

« Depuis le début de la crise, Québecor a mis en place une série de mesures afin d'aider les Québécoises et Québécois à traverser cette situation sans précédent. Aujourd'hui, nous sommes fiers d'ajouter un geste concret dans l'appel à la solidarité lancé par la Tablée des chefs, en rouvrant la cuisine du Dock619. Je tiens à saluer notre chef Hugo Saint-Jacques et sa brigade, qui ont unanimement accepté de relever le défi des Cuisines solidaires en revêtant de nouveau leur tablier et en mettant la main à la pâte dans le but de cuisiner pour toutes les familles québécoises se retrouvant dans le besoin. Quel bel élan de générosité de la part de nos cuisiniers! », déclare Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor.

« Je suis vraiment heureux de pouvoir me joindre à cette superbe initiative de La Tablée des chefs et de participer aux Cuisines solidaires afin d'aider les gens dans le besoin. En me dirigeant dans le métier de cuisinier, j'ai voulu partager et redonner à la société, des traits de ma personnalité que je voulais mettre de l'avant. C'est donc une suite logique pour ma brigade et moi de partager notre savoir-faire et en faire bénéficier les autres. La cuisine est l'endroit où l'on confectionne du bonheur et du réconfort pour nos proches, alors utilisons-les pour aider notre société en cette période difficile pour plusieurs. Nous sommes chanceux et honorés de se serrer les coudes et d'affûter nos lames pour pouvoir donner au prochain! Merci beaucoup à la Tablée des Chefs pour cette opportunité de faire du bien », ajoute Hugo Saint-Jacques, chef exécutif du Dock619.

« Pour relever un défi comme celui de nourrir plus de 1,6 millions de personnes en précarité, dans un contexte de crise, ça prend des gens généreux, ambitieux et débrouillards, mais surtout des gens investis qui supportent l'idée et l'aide à prendre forme. M. Péladeau et son équipe ont reconnu, dès le départ, la nature entrepreneuriale de cette démarche sociale et l'ont soutenu avec aplomb tant financièrement que par des gestes concrets qui nous ont permis de réussir à mobiliser toute une communauté! La participation de Groupe TVA par l'entremise du Dock619 et de son chef Hugo Saint-Jacques et sa brigade qui cuisineront plus de 25 000 repas pour les gens dans le besoin, constitue un exemple inspirant de mobilisation et d'entrepreneuriat social », mentionne Jean-François Archambault, directeur général et fondateur de La Tablée des Chefs.

À propos de Groupe TVA

Groupe TVA inc., filiale de Québecor Média inc., est une entreprise de communication active dans l'industrie de la télédiffusion, de la production cinématographique et audiovisuelle ainsi que des magazines. Groupe TVA inc. est la plus importante entreprise de diffusion d'émissions de divertissement, d'information et d'affaires publiques de langue française en Amérique du Nord et une des plus grandes entreprises privées de production. L'entreprise est aussi la plus importante dans le secteur de l'édition de magazines francophones et publie plusieurs titres anglophones parmi les plus populaires au Canada. Ses actions classe B sont cotées à la Bourse de Toronto sous le symbole TVA.

À propos du Dock619

Situé à Longueuil, le Dock619 offre un espace inédit pour des événements. Grâce à ses deux salles aux multiples configurations possibles et à la présence d'une brigade culinaire menée par le chef exécutif Hugo Saint-Jacques, le Dock619 répond à un large éventail de besoins. L'interaction entre son architecture industrielle et un design chaleureux crée une ambiance unique. Hauts plafonds, alliance de fer, de bois et de granit, cuisine ouverte et feu de foyer surprennent les invités?! Le Dock619 est tout indiqué pour des soirées corporatives ou amicales.

À propos de Québecor

Chef de file canadien des télécommunications, du divertissement, des médias d'information et de la culture, Québecor est l'une des entreprises de communication intégrées les plus performantes de l'industrie. Portées par la volonté de faire vivre la meilleure expérience qui soit à ses clients, toutes les filiales et marques de Québecor se distinguent par une offre de produits et services de qualité, multiplateformes et convergents.

Québecor (TSX : QBR.A, QBR.B), dont le siège social est solidement implanté au Québec, emploie plus de 10 000 personnes au Canada.

Entreprise familiale fondée en 1950, Québecor a à coeur de s'impliquer activement dans sa communauté. Chaque année, elle s'investit auprès de plus de 400 organismes dans les domaines aussi essentiels que sont la culture, la santé, l'éducation, l'environnement et l'entrepreneuriat.

Visitez notre site Internet : www.quebecor.com

Suivez-nous sur Twitter : twitter.com/Quebecor

À propos de La Tablée des Chefs

La Tablée des Chefs est un organisme de bienfaisance qui a pour mission de nourrir les personnes dans le besoin et développer l'éducation culinaire des jeunes.

