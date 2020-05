Radisson annonce la reprise des activités d'exploration au projet O'Brien





ROUYN-NORANDA, Québec , 12 mai 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ressources minières Radisson Inc. (TSXV: RDS) (« Radisson » ou la « Société ») annonce aujourd'hui qu'en réponse aux directives du gouvernement du Québec annoncées le 7 mai 2020, elle reprend aujourd'hui les activités d'exploration au projet aurifère O'Brien. Le projet O'Brien est situé le long de la faille Larder-Lake-Cadillac, à mi-chemin entre Rouyn-Noranda et Val-d'Or. Suivant les directives gouvernementales, le siège social de la société demeure fermé et les mesures de télétravail demeurent en place pour l'ensemble de ses départements.



Jusqu'à présent, Radisson n'a recensé aucun cas potentiel ou confirmé de la COVID-19 chez ses employés et consultants. Dès le 12 mars 2020, un protocole spécifique à la COVID-19 avait été mis en place afin de protéger les travailleurs au projet O'Brien. La santé et la sécurité des employés de Radisson, de leurs familles et de la communauté demeurent la principale priorité de Radisson.

Au cours des prochains jours, l'équipe d'exploration de la société et des sous-traitants pour la campagne de forage seront graduellement mobilisées sur le terrain afin de mettre en place les procédures de sécurité liées à la Covid-19, selon les recommandations de l'Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) et la CNESST. Par la suite, les forages reprendront de façon graduelle. La société estime être en mesure de reprendre les activités de forage dans les cinq à sept jours suivant la mise en place des mesures de santé et de sécurité.

Programme de forage de 60 000 mètres

Depuis août 2019, 24 527 m de forage ont été complétés. Les objectifs principaux du programme de forage 2019/2020 sont:

La validation du modèle litho structural du projet O'Brien L'expansion et la conversion des ressources à l'intérieur et à l`extérieur des limites du secteur des ressources publiés en juillet 2019 L'évaluation de cibles d'exploration à haute-priorité établies en extension verticale de vecteurs d'enrichissements à hautes teneurs.

Voir figure longitudinale des ressources courantes du projet O'Brien

Excellente trésorerie et achats d'initiés

Radisson est entièrement financée pour compléter le programme de 60 000 m

Trésorerie courante de $ 6,6 millions 1

Le cout total par mètre foré à O'Brien, à une moyenne de 110$ - 120 $ / mètre se situe bien en-dessous de la moyenne de l'industrie.

1 estimée au 7 mai 2020

Depuis le début de l'année, des initiés de la Société ont procédé à l'acquisition d'un total de 1 341 919 actions de Radisson sur la bourse de croissance TSX, augmentant ainsi la position globale de du management et des initiés à 10,88%.

Modification au régime d'options et attribution d'options d'achat d'actions

Le 27 avril 2020, en conformité avec le régime d'options d'achat d'actions en place, annonce l'octroi de 50 000 options d'achat d'actions à un employé à un prix d'exercice de 0,17 $ pour une période de 5 ans. Radisson annonce également que le conseil d'administration de la société a approuvé la modification du plan d'options d'achat d'actions en vigueur afin de faire passer la limite d'options d'achat d'actions à émettre de 12 000 000 à 18 000 000. Ce nombre représente moins de 10% des 189 995 570 émises et la modification du plan d'options d'achat d'actions est sujette à l'approbation des autorités règlementaires, incluant la bourse de croissance de Toronto.

Personne qualifiée

Richard Nieminen, géo., Directeur de l'Exploration, agit en tant que personne qualifiée pour Radisson selon le Règlement 43-101 et a révisé et approuvé l'information technique contenue dans ce communiqué de presse.

À propos de Ressources Minières Radisson Inc.

Radisson est une société d'exploration minière bien financée et basée au Québec. Le projet O'Brien, détenu à 100%, recoupé par la faille régionale de Cadillac, est localisé à l'intérieur du camp minier Bousquet-Cadillac et constitue le principal actif de Radisson. Le camp minier Bousquet-Cadillac a produit plus de 21 000 000 d'onces d'or au cours des 100 dernières années. Le projet est l'hôte de l'ancienne mine O'Brien, considérée avoir été le principal producteur d'or à fortes teneurs de la ceinture de roches vertes de l'Abitibi à l'époque de sa production (1 197 147 tonnes métriques à 15.25 g/t Au pour 587 121 onces d'or entre 1926-1957; Kenneth Williamson 3DGeo-solution, juillet 2019).

Au nom du conseil d'administration de la Société

Mario Bouchard

Président, chef de la direction et administrateur

Certaines informations décrites sont sujettes à l'approbation des autorités règlementaires. La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de règlementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.



