Molson Coors offre 20 000 repas aux héros du secteur des soins de la santé et invite maintenant les Canadiens à faire leur part





MONTRÉAL et TORONTO, le 12 mai 2020 /CNW/ - En l'honneur de la Journée internationale des infirmières et des infirmiers, Molson Coors Beverage Company au Canada offre à 20 000 travailleurs de première ligne du secteur des soins de la santé un repas de leur choix afin de les remercier de leur lutte sans relâche contre la COVID-19 dans le but de créer un avenir meilleur.

En coordination avec des hôpitaux, des cartes comprenant des codes échangeables contre des repas SkipTheDishes seront offertes à des travailleurs de première ligne du secteur des soins de la santé dans des hôpitaux au sein des communautés où Molson Coors brasse ses bières, soit l'Hôpital général de Montréal au Québec, Mount Sinai Hospital et St. Michael's Hospital en Ontario, Chilliwack General Hospital en Colombie-Britannique, Health Sciences Centre à Terre-Neuve et Labrador, et l'Hôpital de Moncton du Réseau de Santé Horizon au Nouveau-Brunswick.

De plus, Molson Coors invite aussi le public à offrir des repas aux héros du secteur des soins de la santé en se rendant sur une page GoFundMe qui recueillera des fonds pour des repas au-delà du nombre de 20 000 initialement promis. SkipTheDishes a déjà augmenté de 2 800 le nombre de repas en faisant un don de 70 000 $ à l'initiative en cours.

Les Canadiens peuvent partager un repas en faisant un don à ce lien ; chaque somme cumulée de 25 $ permettra d'offrir un repas à un héros du secteur des soins de la santé. La page GoFundMe recueillera les dons à compter d'aujourd'hui jusqu'au 31 mai, après quoi les codes de repas seront distribués proportionnellement aux hôpitaux.

Comme le soulignait le président de Molson Coors Canada, Fred Landtmeters, « Notre fondateur John Molson a construit le premier hôpital public à Montréal simplement parce qu'il souhaitait aider les gens dans le besoin et améliorer sa communauté. Au Canada, les travailleurs du secteur des soins de la santé se dévouent généreusement pour ceux qui ont besoin de leur aide afin de créer un avenir meilleur pour nous tous. Même si nous ne pouvons pas aider ces héros sur le terrain, nous pouvons les remercier de leurs efforts en leur offrant un repas. »

Au-delà de remercier les travailleurs de première ligne, ces dons vont aussi aider l'industrie de la restauration. Les établissements étant fermés pour la restauration sur place, la livraison à domicile joue maintenant un rôle plus important tant pour les propriétaires de restaurants que pour les consommateurs. L'offre d'un repas comme valeur d'échange donne aux restaurants la possibilité de contribuer à ce geste de reconnaissance.

Comme le déclarait Rob Payne, vice-président, Partenariats nationaux, chez SkipTheDishes, « Nous sommes fiers de pouvoir aider Molson Coors pour prendre part à un programme qui non seulement remercie les travailleurs du secteur des soins de la santé qui luttent sans relâche contre la COVID-19, mais aide également nos restaurants partenaires qui font actuellement face à des difficultés sans précédent.

Le programme de repas pour les héros du secteur des soins de la santé est le plus récent d'une série d'efforts de secours aux victimes de la COVID-19 menés par Molson Coors qui a appuyé entre autres des petites entreprises, des pigistes et des artistes à travers le Canada. Parmi ses initiatives précédentes et actuelles, on retrouve l'offre de chauffeurs et de camions convertis afin d'aider au transport de denrées non périssables et de fournitures médicales, le don de 10 % des revenus provenant des opérations de cueillette au trottoir et de livraison de ses brasseries artisanales au Bartenders Benevolent Fund, et un don important à Centraide du Grand Montréal.

