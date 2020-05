Antalya Homes a vendu 12 propriétés grâce à des visites virtuelles malgré la pandémie





Du fait des mesures de distanciation sociale, la production mondiale a considérablement décliné et de nombreux secteurs ont pris des mesures pour s'adapter à la "nouvelle normalité". Le secteur de l'immobilier a réagi à la crise en réalisant des ventes et des locations par le biais de visites virtuelles.

Au cours du dernier mois, Antalya Homes, la société immobilière préférée des étrangers souhaitant acheter une propriété en Turquie, est parvenue à vendre 12 propriétés ? pour un montant total d'un million de dollars ? grâce à TeleProperty, un système de vente à distance de biens immobiliers, dans un contexte de demande croissante venant des pays européens. Les taux de change ont également créé l'occasion parfaite d'acheter de l'immobilier en Turquie. Pendant la pandémie, les devises étrangères se sont appréciées de 15 % par rapport à la livre turque en l'espace d'un mois.

Des ventes immobilières en ligne grâce à TeleProperty

« Nous nous sommes adaptés aux nouvelles conditions en développant des solutions innovantes pour les personnes souhaitant acheter une propriété en Turquie. TeleProperty nous permet de fournir à nos clients tous les détails sur les biens, notamment des informations sur les titres de propriété, les plans, les prix, la disponibilité et les certifications. Les clients peuvent également effectuer des visites virtuelles pour examiner en détail les propriétés », a déclaré Bayram Tekçe, le président d'Antalya Homes.

« Nous négocions avec le vendeur pour le compte de l'acheteur afin de déterminer le prix et les conditions. Nous fournissons ensuite le contrat final et tous les documents nécessaires au client, à la fois en ligne et par courrier. Rien que le mois dernier, TeleProperty nous a permis de vendre 12 maisons (à Istanbul, Antalya et Alanya) à des citoyens allemands, suédois et britanniques », ajouté M. Tekçe.

Les résidents ont acheté 30 000 propriétés via le système de transfert de propriété en ligne

« L'an dernier, 45 000 propriétés ont été vendues à des étrangers en Turquie, un pays connu pour ses attractions touristiques et ses opportunités d'investissement uniques », a affirmé M. Tekçe, qui est aussi vice-président de l'association de promotion immobilière à l'international de la Turquie (GIGDER).

Il a ajouté : « Les sociétés immobilières ont innové dans l'utilisation de la technologie en Turquie, qui se classe parmi les trois pays préférés par les acheteurs étrangers de biens immobiliers.

Dans le même temps, du fait de l'épidémie de coronavirus, les autorités turques ont lancé WebTapu, une plateforme en ligne pour les transactions sur les titres de propriété. Entre le 18 et le 31 mars, un total de 29 748 maisons ont été vendues à des acheteurs de tous types grâce à cette application. »

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 12 mai 2020 à 04:05 et diffusé par :