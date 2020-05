MyGroser anticipe une croissance accélérée du commerce de produits d'épicerie en ligne et lève une ronde d'investissement pour son expansion en Asie du Sud-Est





Le service est sur la bonne voie vers la rentabilité avec sa pile technologique éprouvée, sa gestion de bout en bout de la chaîne d'approvisionnement, ses propres actifs de livraison et sa clientèle en croissance rapide

Son équipe de gestion diversifiée apporte un équilibre de genres, d'expérience et d'enthousiasme qui revitalise une activité traditionnelle pour l'ère numérique

La disponibilité du service pendant la réponse de la Malaisie au Covid-19 démontre sa capacité à maintenir la sécurité, l'hygiène et la commodité tout en assurant des livraisons quotidiennes

KUALA LUMPUR, Malaisie, 12 mai 2020 /PRNewswire/ -- MYGROSER, un service d'épicerie en ligne indépendant de premier plan (www.mygroser.com ), a annoncé aujourd'hui une optimisation de ses capacités de livraison visant à soutenir davantage les consommateurs et les entreprises de Malaisie alors que le pays est aux prises avec sa réponse à la pandémie. MyGroser offre des services de livraison de nourriture fraîche, de produits frais, de produits de boulangerie, d'articles de première nécessité et d'épicerie dans le secteur de l'épicerie et des supermarchés de Malaisie qui se chiffre à 20 milliards USD. Le service est resté disponible pendant toute la période d'ordonnance de contrôle des mouvements (OCM) du pays, livrant des commandes de produits d'épicerie quotidiennes à des milliers de consommateurs tout en étant soumis à une restriction nationale des mouvements.

« Nous avons vu la demande de livraison de produits d'épicerie augmenter de plus de 1000 % localement dans la première partie de l'année, et nous avons vu nos propres revenus et le nombre de livraisons quotidiennes multiplié par dix, rien que dans les 2 derniers mois. En conséquence, nous accélérons nos plans d'expansion afin de mieux répondre à la demande en matière de produits pratiques, frais et abordables, d'articles de première nécessité et de produits d'épicerie que nous constatons parmi nos consommateurs et nos clients commerciaux », a déclaré Stephen P Francis, PDG de MyGroser .

Afin de soutenir cette croissance, MyGroser lève sa première ronde de financement public pour atteindre son objectif qui est de devenir rentable dans 12 mois avec une expansion dans d'autres villes de Malaisie peu après. Cette ronde, qui se déroule sous forme de clôture continue, est destinée à soutenir à la demande entrante des clients qui a déjà été assurée via des partenariats stratégiques pour les 24 prochains mois. Le service est dirigé par un groupe diversifié de dirigeants et de fondateurs qui ont aidé les plus grandes marques du monde dans les secteurs du commerce électronique, du divertissement, de la logistique, de l'e-hailing et de la finance à renforcer leur présence, leur marché et leur rentabilité en Malaisie et à travers la région.

MyGroser, qui a été lancé en septembre 2019, a connu une croissance exponentielle en réponse à la demande des consommateurs pour une marque d'épicerie axée sur la commodité, la fraîcheur et la valeur. En travaillant pendant l'OCM, MyGroser a été en mesure de déployer des optimisations technologiques et augmenter les créneaux de livraison quotidiens grâce à l'utilisation efficace d'une technologie propriétaire flexible et d'un modèle de service d'épicerie de premier ordre alimenté par un magasin dans le cloud.

Outre sa disponibilité pour le service et son augmentation des créneaux de livraison pour les livraisons quotidiennes, MyGroser s'est préparé pour la croissance dans les principales villes du pays. Cela a été fait grâce à l'utilisation stratégique du propre parc de véhicules de livraison et des partenaires du service ; d'équipes de cueillette, d'emballage et de livraison formées à plein temps; de magasins dans le cloud qui gardent à portée de main une sélection d'inventaires à rotation rapide ; et de la pile technologique propriétaire de MyGroser qui lui a permis d'affronter la croissance rapide que la société connaît actuellement et de s'y adapter.

Une gestion de la chaîne d'approvisionnement basée sur l'apprentissage automatique, de nouvelles gammes de produits, une liste de produits d'épicerie améliorée et de nouvelles offres d'adhésion sont parmi les prochaines améliorations prévues du service.

Ces plans font partie des plans triennaux de MyGroser visant à atteindre une couverture régionale alors que le service réinvente l'entreprise d'épicerie moderne sous un format à la demande, haut de gamme et abordable. Cela lui permettra de mieux répondre à la demande existante des consommateurs dont la valeur se chiffre à plus de 300 milliards USD par an pour l'épicerie en ligne dans la région en réponse à la croissance et à la demande continues pour des services en ligne.

Conçu pour une croissance rentable axée sur les résultats

MyGroser est entièrement numérique, disponible sur le Web, sur iOS et sur Android, et propulsé par sa propre pile technologique. Un logiciel sur mesure unique en son genre, rapide et facile à utiliser avec des systèmes de paiement sécurisés étaye un système axé sur le client qui a constaté l'adoption rapide de l'épicerie en ligne par les consommateurs de Malaisie.

Les propres solutions d'inventaire, d'entreposage, de gestion de la clientèle et d'acheminement intégrées à MyGroser permettent au service d'autogérer ses offres, ce qui a joué un rôle clé pour l'aider à rester disponible pendant la période de pandémie et sera critique à mesure que la marque se développera.

MyGroser possède l'intégralité de sa chaîne d'approvisionnement - des magasins dans le cloud avec des opérations dont la taille est celle d'un supermarché qui sont gérées par une équipe possédant plus de soixante (60) ans d'expérience combinée dans le secteur de l'épicerie. En achetant directement auprès de milliers de marques, fournisseurs, fabricants et producteurs au niveau local et régional, le service répertorie déjà une variété de plus de 12 000 produits à des prix compétitifs ciblant un bon rapport qualité-prix.

Les livraisons sont effectuées par des équipes de livraison à plein temps dédiées axées sur la manipulation des produits d'épicerie. Par conséquent, les services de livraison sont plus sûrs pour les consommateurs et les personnes qui manipulent les produits alimentaires sont formées pour maintenir un plus haut niveau de sécurité et de propreté. L'emballage est éco-sensible et des sacs et des boîtes réutilisables sont utilisés pour les livraisons.

Les personnes intéressées à explorer les opportunités sont invitées à contacter Stephen Paul, PDG, stephen@mygroser.com/ Michele Malini Mahendra, directrice de l'exploitation, michele@mygroser.com.

À propos de MyGroser

MyGroser est la seule épicerie en ligne indépendante et à service complet en son genre de Malaisie qui offre aux consommateurs et aux entreprises des services de livraison et un accès à une gamme croissante de 12 000 articles tels que des produits frais (viandes, fruits de mer, légumes), des fruits et produits laitiers, des produits surgelés, des produits alimentaires secs, des produits d'épicerie, des produits haut de gamme et des catalogues d'articles de première nécessité. Avec ses propres équipes dédiées de manipulation et de livraison, MyGroser travaille directement avec les meilleures marques du monde que vous voyez déjà dans votre petit supermarché et avec les producteurs locaux pour vous offrir en toute facilité les produits que vous aimez via son expérience Web sécurisée en ligne. Notre technologie de pointe vous permet de planifier vos livraisons de produits d'épicerie des semaines à l'avance et de bénéficier d'une livraison gratuite pour les commandes admissibles. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.mygroser.com .

