Trois, deux, un, partez !  Lancement mondial de KartRider Rush+ le 12 mai !

Préparez-vous à une course effrénée avec le jeu de kart mobile gratuit KartRider Rush+, dont le lancement est prévu le 12 mai sur les appareils iOS et Android. Attachez vos ceintures pour affronter un grand nombre de pistes, et profitez de modes de jeu innovants d'une grande diversité, avec de multiples options de personnalisation de kart, qui redéfinissent l'univers du genre.

KartRider Rush+, petit dernier de la franchise plébiscitée, KartRider, propose plus de 50 pistes de course et 20 karts à son lancement, avec un nombre inédit de personnalisation de karts et de personnages, notamment par des decals, des plaques d'immatriculation, des skins et plus encore.

KartRider Rush + est conçu pour des parties ponctuelles ou longue durée avec d'autres joueurs. Chacun y trouve son compte avec divers modes, dont :

Le mode Story : ce mode permet aux joueurs de s'immerger totalement dans le jeu, d'apprendre les antécédents de leur personnage et de profiter de plusieurs modes de jeu.

ce mode permet aux joueurs de s'immerger totalement dans le jeu, d'apprendre les antécédents de leur personnage et de profiter de plusieurs modes de jeu. Le mode Speed Race : dans ce mode, les joueurs se font concurrence et utilisent leurs compétences de drift pour gagner des EXP qui déverrouillent des pistes plus palpitantes les unes que les autres.

dans ce mode, les joueurs se font concurrence et utilisent leurs compétences de drift pour gagner des EXP qui déverrouillent des pistes plus palpitantes les unes que les autres. Le mode Arcade : seuls ou en équipe, les joueurs profitent d'options de jeu supplémentaires dans ce mode, comme Item Race, Infini-Boost et Lucci Runner.

seuls ou en équipe, les joueurs profitent d'options de jeu supplémentaires dans ce mode, comme Item Race, Infini-Boost et Lucci Runner. Le mode Ranked : les joueurs peuvent se classer dans des niveaux allant de Bronze à Living Legend et gagner des récompenses comme des K-Coins pour acheter différents éléments dans le Shop.

les joueurs peuvent se classer dans des niveaux allant de Bronze à Living Legend et gagner des récompenses comme des K-Coins pour acheter différents éléments dans le Shop. Time Trial : ce mode permet d'entrer dans une course contre la montre pour devenir le karter le plus rapide.

Pour les joueurs souhaitant se surpasser et accomplir des exploits, KartRider Rush+ présente un système de mentorat qui leur permet de faire équipe avec des mentors pour améliorer leur habileté. Les joueurs peuvent également s'inscrire comme mentors pour guider d'autres karters. Tous les joueurs participant à ce système de mentorat reçoivent des avantages et des récompenses. Ce club permet également aux joueurs d'unir leurs forces et de collaborer pour accomplir des défis, des activités quotidiennes ou gagner des récompenses.

Par ailleurs, tous les joueurs peuvent prétendre aux récompenses jalons accompagnant la préinscription jusqu'au 25 mai 2020. Ces récompenses comprennent le kart Skelemech, le personnage Slugger Dao, le casque Angel Wing, le Star Driftmoji et le Love Candy Balloon en prime, une fois les 5 millions de préinscriptions atteintes avant le lancement.

Pour fêter son lancement, KartRider Rush+ s'est associé au fabricant de périphériques emblématique, HyperX. Ce partenariat inclut une distribution de périphériques de jeu HyperX par KartRider Rush+, notamment le casque HyperX Cloud MIXtm et l'HyperX ChargePlay Clutchtm permettant des sessions de jeu plus confortables sur la durée.

KartRider Rush+ sera disponible dans le monde entier en plusieurs langues notamment l'anglais, le coréen, le thaï et le chinois traditionnel. Rendez-vous sur https://kartrush.nexon.com pour obtenir les dernières mises à jour et informations.

À propos de KartRider Rush+ https://kartrush.nexon.com

Basé sur le jeu phénomène en ligne, plébiscité, KartRider, KartRider Rush+ est un jeu gratuit de course de kart sur mobile, offrant les mêmes poussées d'adrénaline que son homologue sur des appareils iOS et Android. Doté d'images en 3D exceptionnelles, KartRider Rush+ offre aux joueurs un grand nombre de pistes, de karts et de modes de jeu, à l'instar de son homologue en ligne, prenant en charge tous les niveaux, des novices aux champions.

À propos de Nexon America Inc. http://www.nexon.net/corporate/about-nexon/

Fondée en 2005, Nexon America Inc. produit des jeux gratuits en ligne de grande qualité et offre un support de jeu en direct. L'entreprise tire parti des atouts de NEXON Co., Ltd. (« Nexon ») pour les appliquer à un public occidental. Depuis plus d'une décennie, Nexon America soutient en continu des franchises emblématiques telles que MapleStory et Mabinogi qui suscitent l'engouement des joueurs et battent des records de popularité. Forte de ses nouveaux projets en préparation, Nexon America fait preuve de l'esprit pionnier et innovant de sa maison-mère, avec son approche axée sur le joueur, tout en concevant les meilleures expériences de jeu possible pour le marché occidental.

