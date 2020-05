BMO et la Fédération Métisse du Manitoba font équipe pour transformer l'édifice historique de l'intersection Portage et Main en futur foyer du Centre du patrimoine de la Nation métisse





Le président Chartrand implante le foyer de la Nation métisse du Manitoba au coeur de la rivière Rouge

WINNIPEG, le 11 mai 2020 /CNW/ - Demain, le Manitoba célèbre son 150e anniversaire et souligne que la Nation métisse du Manitoba est fondatrice de la province et est devenue partenaire de négociation du Canada au sein de la Confédération. Dirigés par Louis Riel, les Métis sont devenus le premier et le seul peuple autochtone de ce pays à créer une province.

Dans le cadre des célébrations, BMO Groupe financier (BMO) et la Fédération Métisse du Manitoba (FMM) ont annoncé qu'ils avaient conclu une entente pour la vente de l'édifice de Portage et Main de BMO. Dans un esprit de réconciliation et de respect mutuel, ils ont franchi une étape importante vers l'établissement du futur foyer du Centre du patrimoine de la Nation métisse.

« Nous célébrons cet anniversaire en annonçant que BMO et la FMM, en tant que partenaires de la réconciliation, vont de l'avant ensemble, a déclaré David Chartrand, président de la Fédération Métisse du Manitoba. La réconciliation consiste à apporter de réels changements grâce à des réalisations pratiques. Le jalon d'aujourd'hui de la réconciliation montre le rôle de premier plan que peut jouer le secteur financier privé. »

« Les Métis ont une riche histoire à Winnipeg et nous n'aurions pas pu trouver un meilleur partenaire pour transmettre l'héritage de cet immeuble, a indiqué John MacAulay, président régional, Prairies et Centre, BMO Banque de Montréal. Nous sommes animés par notre raison d'être, avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires, ce qui englobe la création d'une société plus inclusive. Avec nos compatriotes de Winnipeg, nous sommes impatients de célébrer à la fois leur histoire et leur avenir dans la ville. »

Sis à l'intersection Portage et Main, l'édifice principal de BMO à Winnipeg est un pilier de la communauté de Winnipeg depuis 1913. Méritant la reconnaissance et le respect de son héritage historique et de son importance architecturale, le bâtiment constitue un espace et un emplacement idéals pour un futur foyer célébrant le patrimoine métis et soutenant l'apport des Métis au développement du Canada d'une manière qui profitera aux générations actuelles et futures. Cette réalisation marquera un nouveau départ.

La colonie de la rivière Rouge, aujourd'hui Winnipeg, au Manitoba, est le lieu de naissance et le coeur de la Nation métisse. Portage et Main, l'une des intersections les plus célèbres du Canada, est située au centre de la colonie, à la jonction de deux des principales pistes historiques de la rivière Rouge.

« Pendant deux siècles, Portage et Main a été un carrefour essentiel de la traite et du commerce, et revêt une importance symbolique pour les Métis et tous les Canadiens, a conclu David Chartrand, président de la FMM. L'annonce conjointe d'aujourd'hui salue notre retour. »

