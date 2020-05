Henley & Partners : augmentation du nombre d'investisseurs américains à la recherche d'une résidence thaïlandaise





LONDRES, 12 mai 2020 /PRNewswire/ -- Le programme Thailand Elite Residence très sollicité de la Thaïlande a enregistré une augmentation significative des demandes de la part des citoyens américains depuis le début de l'année et l'apparition de la pandémie de COVID-19. Les derniers chiffres des ventes révèlent que le nombre de demandeurs américains au cours des trois premiers mois de 2020 représente déjà plus de 50 % du nombre total de demandeurs américains pour l'ensemble de 2019. Cela est dû en partie aux restrictions de voyage induites par le coronavirus : les citoyens américains se trouvant actuellement en Thaïlande choisissent d'y rester et de profiter des avantages d'une vie en Thaïlande de manière plus permanente. Cependant, le nombre de demandes américaines en provenance de l'étranger a également augmenté, le 1er trimestre 2020 enregistrant une augmentation de 100 % du nombre de demandeurs américains par rapport au 1er trimestre 2019 et au 4e trimestre 2019.

Dominic Volek, Managing Partner et Head of Southeast Asia chez Henley & Partners, grand cabinet de conseil en citoyenneté et résidence internationale, affirme que la Thaïlande reste la destination de choix pour les entrepreneurs et les investisseurs. « Les investisseurs entrepreneurs restent la plus grande catégorie de demandeurs concernant le programme Thailand Elite Residence grâce à l'excellente réputation mondiale de la Thaïlande en tant que centre d'affaires et plaque tournante de l'innovation. »

Une hausse similaire récente de la demande de résidence en Thaïlande peut être observée chez les demandeurs originaires d'Australie, touchés cet été à la fois par les incendies de brousse dévastateurs et le coronavirus. Par rapport au 1er trimestre 2019, le nombre de demandeurs australiens a vu une augmentation stupéfiante de 228 % au 1er trimestre 2020, et de 130 % par rapport au 4e trimestre 2019.

Le programme Thailand Elite Residence n'a cessé de se renforcer depuis que Henley & Partners a été nommé concessionnaire mondial en 2017, avec des ventes en hausse de 70 % au cours des trois dernières années. Selon M. Somchai Soongswang, président de la société Thailand Privilege Card Co., Ltd . , l'opérateur de Thailand Elite Card : « Henley & Partners a déployé des efforts considérables pour promouvoir le programme, et la Thaïlande en perçoit les avantages. »

Le programme Thailand Elite Residence compte désormais plus de 8 600 membres, un chiffre qui devrait franchir la barre des 10 000 cette année. Au cours des trois dernières années, il y a eu une forte adhésion de certaines nationalités en particulier ; le nombre de candidats britanniques et français a augmenté de 75 % et 73 % respectivement, tandis que le nombre de candidats japonais a spectaculairement augmenté de 161 %.

Contact auprès des médias :

Paddy Blewer

Group PR Director

paddy.blewer@henleyglobal.com

Communiqué envoyé le 11 mai 2020 à 21:30 et diffusé par :