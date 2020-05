Yorbeau annonce des changements à son conseil et sa haute direction





/NE PAS DIFFUSER SUR LES FILS DE PRESSE AMÉRICAINS NI DISTRIBUER AUX ÉTATS-UNIS/

MONTRÉAL, le 11 mai 2020 /CNW Telbec/ - Les Ressources Yorbeau inc. (TSX: YRB) (la « Société » ou « Yorbeau ») a annoncé aujourd'hui que MM. Henri Gélinas et Jérôme Gendron ont été nommés au conseil d'administration de la Société et que M. Pierre Éloi Talbot a démissionné de son poste d'administrateur. En même temps, M. Gélinas a été nommé président du conseil d'administration de la Société.

M. Gérald Riverin, administrateur et ancien président de la Société, et M. Amit Gupta, administrateur et ancien président du conseil de la Société, ne se présenteront pas pour réélection en tant qu'administrateurs de Yorbeau à la prochaine assemblée annuelle des actionnaires de la Société qui devrait avoir lieu le 17 juin 2020.

La Société remercie MM. Gupta, Talbot et Riverin des contributions qu'ils ont apportées à l'entreprise pendant leurs années de service.

M. Gélinas compte plus de 50 ans d'expérience dans le secteur de la construction et de l'infrastructure. De 1965 à 1972, il a travaillé au ministère des Transports du Québec, où il a participé à la construction de l'autoroute transcanadienne entre Québec et Rivière-du-Loup. En 1972, M. Gélinas a fondé Construction Gely Inc., société de construction spécialisée dans la construction de ponts, de routes, de quais et d'aéroports dans les régions éloignées. Il a étendu les activités de l'entreprise vers le Nunavik, dans le nord-est du Québec, en 1984 et vers le Nunavut en 1987. M. Gélinas est également le président et fondateur de Kudlik Construction Inc., société de construction fondée en 1993, et de Kudlik Aviation Inc., société régionale de transport aérien fondée en 2007. Il est titulaire d'un baccalauréat en génie (métallurgie) de l'Université Laval.

M. Gendron a acquis une vaste expérience à titre de conseiller en placements au cours de sa carrière de plus de 50 ans passée au sein de Nesbitt, Thomson and Company (désormais BMO Nesbitt Burns Inc.). M. Gendron est titulaire d'un baccalauréat en administration, d'un baccalauréat en génie (métallurgie) et d'une maîtrise en administration des affaires de la Ivey Business School.

Le conseil d'administration de la Société a aussi nommé M. Terry Kocisko chef de la direction par intérim.

M. Terry Kocisko, administrateur et chef de la direction par intérim, a déclaré : « J'aimerais souhaiter la bienvenue à MM. Gélinas et Gendron au conseil de Yorbeau. Nous sommes impatients de bénéficier de leur expérience et de leurs connaissances dans l'exécution des objectifs stratégiques de la Société. »

À propos de Les Ressources Yorbeau inc.

Les Ressources Yorbeau est une société d'exploration minière possédant un enviable portefeuille diversifié de propriétés d'exploration localisées au Québec. Les projets d'exploration comprennent des projets pour l'or et pour les métaux de base, et la priorité stratégique de la Société porte sur des propriétés situées dans des secteurs facilement accessibles offrant une infrastructure existante. La propriété Rouyn, détenue à 100 % par la Société, constitue le principal actif aurifère de la Société et contient quatre gîtes aurifères connus dans le corridor Augmitto-Astoria, long de six kilomètres et situé dans la partie ouest de la propriété. La Société a signé une convention définitive en décembre 2018 qui donne à IAMGOLD l'option d'acquérir un intérêt de 100 % dans la propriété Rouyn, où des résultats de forage très encourageants ont été obtenus en 2019. Les actifs de métaux de base incluent le projet Scott, lequel est l'hôte de ressources minérales importantes (voir le communiqué du 30 mars 2017) et sur lequel une évaluation économique préliminaire a été récemment complétée.

Des renseignements additionnels concernant la Société sont disponibles sur son site web au www.yorbeauresources.com.

Déclarations prospectives : Sauf lorsqu'il s'agit d'une déclaration portant sur un fait passé, toutes les déclarations figurant dans le présent communiqué, notamment celles concernant la planification de la relève de la direction, sont des déclarations prospectives qui comportent des risques et des incertitudes. Rien ne garantit que ces déclarations se révéleront exactes. Les résultats réels et les événements futurs pourraient différer considérablement de ceux prévus dans ces déclarations. Yorbeau décline toute obligation de mettre à jour ces déclarations prospectives, sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent.

SOURCE Ressources Yorbeau Inc.

Communiqué envoyé le 11 mai 2020 à 21:00 et diffusé par :