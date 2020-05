Walton annonce l'approbation de la distribution de 21,3 millions CAD aux investisseurs





Walton, une société d'investissement immobilier et de gestion d'actifs fonciers, est ravie d'annoncer que les distributions d'un montant total de 21 315 034 CAD aux actionnaires ont été approuvées en avril par des entités gérées par Walton, à savoir : Roll-Up Corporation (RUC), McConachie Asset Management Corporation, U.S. Dollar 1 Corporation, U.S. Dollar 2 Corporation et WIGI Restructured Bond Corporation.

La somme de 8,3 millions CAD a été versée aux actionnaires de Roll-Up Corporation (RUC) le 24 avril 2020. Walton Global Investments, Ltd. est le gestionnaire de RUC, qui a été créée via le regroupement de 132 entités foncières canadiennes en pré-développement, et compte plus de 27 000 actionnaires. RUC détient collectivement une participation de 8 714 hectares de terrain en pré-développement dans des marchés de croissance clés aux États-Unis et au Canada.

Walton's McConachie Asset Management Corporation a distribué 5 515 035 CAD sur les obligations de la société le 30 avril 2020. Ce paiement représente à la fois un remboursement du capital et un paiement d'intérêts. McConachie est un projet de développement résidentiel basé à Edmonton, dans la province d'Alberta, dans lequel Walton agit en tant que gestionnaire de projet. Walton a réalisé l'ensemble des activités de construction majeures l'an dernier, et tous les lots restants sont sous contrat. Walton continue de surveiller étroitement les impacts de la situation liés au COVID-19, ainsi que les conséquences qu'ils pourraient avoir sur le développement du projet.

Walton a également procédé à des distributions de 924 999,97 CAD le 4 avril 2020 à partir de U.S. Dollar 1 Corporation, et de 274 999,94 CAD à partir de U.S. Dollar 2 Corporation.

Enfin, WIGI Restructured Bond Corporation (WIGI RBC) a procédé à une distribution en espèces de 6 300 000 CAD le 5 mai 2020. Ceci représente la première distribution effectuée à partir de cette entité.

« Ces cinq entités gérées par Walton ont bénéficié d'une forte dynamique en débutant l'année 2020, et nous sommes ravis d'être en mesure de procéder à ces distributions pour les investisseurs. Nous continuons de surveiller étroitement les impacts du COVID-19, et oeuvrons afin de faire progresser le plus grand nombre de transactions possibles via nos structures de sortie uniques. Le modèle de gestion d'actifs de Walton est une formidable opportunité pour les constructeurs et les investisseurs, et nous sommes impatients de conclure de nouvelles transactions au cours de l'année 2020 », a déclaré Bill Doherty, PDG de Walton Group of Companies.

